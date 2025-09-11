Bức ảnh TRƯỚC và SAU học bác sĩ nội trú dậy sóng MXH: Trước "tươi rói", sau "héo úa" nhưng thành quả quá tự hào!

"Bác sĩ nội trú" đang trở thành từ khóa nóng nhất mạng xã hội sau màn hô vang chọn ngành ở ĐH Y Hà Nội. Phía sau những tràng pháo tay, sự tự hào xen lẫn xúc động ấy là một cuộc cạnh tranh được ví như 'khốc liệt nhất trong khốc liệt'.

Mỗi sinh viên Y khoa chỉ có một cơ hội duy nhất để dự thi Bác sĩ nội trú, ngay sau khi tốt nghiệp. Chỉ tiêu thì ít, trong khi mỗi năm lại có hàng nghìn sinh viên từ hơn 17 trường Y trên cả nước cùng đổ về tranh tài.

Mới đây, trên trang cá nhân, BS Hoàng Văn Chương - một người từng tốt nghiệp Bác sĩ nội trú loại Giỏi - chuyên ngành Nội khoa – Trường Y Hà Nội đã có những chia sẻ cụ thể về hành trình khó khăn này.

Anh có 6 năm miệt mài với hơn 200 tín chỉ, gần 100 học phần, những ngày học và trực dày đặc gần như không có khái niệm nghỉ ngơi. Vừa hoàn thành kỳ thi Bác sĩ đa khoa, lại lao ngay vào hành trình ôn luyện cho nội trú với đề thi tình huống lâm sàng phức tạp, đòi hỏi tư duy liên ngành, phân loại rất gắt gao. Giỏi thôi vẫn chưa chắc đã đỗ.

Ở Đại học Y Hà Nội, hầu như ai cũng ấp ủ ước mơ chinh phục "tấm vé nội trú".

"Nhớ lại những ngày BS Chương ôn thi, bố mẹ nhiều lần xót con vì học quá căng, ăn ngủ chẳng đủ, ngày đêm nhốt mình trong phòng để học, có lúc như muốn "phát điêng". Mẹ còn khuyên: "Thôi, đừng thi nữa con ạ. Bằng Bác sĩ đa khoa là đủ rồi, mẹ sợ con chịu không nổi mất". Nhưng quyết tâm khi ấy thì bừng bừng dù tỷ lệ chọi rất cao. Hồi bác sĩ thi, chỉ tiêu chỉ lấy khoảng 100 -> 120 bạn trên hàng nghìn bạn dự thi, năm nay đã lấy lên gần 400 bạn. Cho thấy nhu cầu bác sĩ nội trú chuyên sâu đang rất cần cho các cơ sở y tế.

Đỗ nội trú đồng nghĩa với "tấm vé vàng": 3 năm đào tạo chuyên sâu ở các bệnh viện tuyến đầu. Cơ hội nghiên cứu, học bổng, đi chuyên khoa sâu, mở rộng cánh cửa nghề nghiệp. Và rồi, BS đã may mắn vượt qua kỳ thi ấy, tốt nghiệp Bác sĩ nội trú loại Giỏi. Đến bây giờ, đó vẫn là một trong những cột mốc vừa khắc nghiệt, vừa đáng tự hào trong hành trình nghề nghiệp của mình", BS Chương chia sẻ.

Đặc biệt, hình ảnh được bác sĩ này chia sẻ thể hiện quá trình trước và sau khi học nội trú khiến ai nấy vừa cảm phục vừa... buồn cười. Ngày đầu. nhập học, nụ cười hồn nhiên trên môi, tóc vẫn rậm rạp. Ngày bảo vệ luận văn, tóc đã mất 1 nửa. Và tóc còn nửa mái, phờ phạc sau những ngày báo cáo.

Những bức ảnh kkhông chỉ là kỷ niệm cá nhân, mà còn phản ánh chân thực cái giá phải trả để chạm đến một giấc mơ nghề nghiệp. Ảnh: Bác sĩ Chương

Hình ảnh đó là minh chứng sống động cho ý chí, cho đam mê và cả trách nhiệm mà các bác sĩ trẻ đang gánh vác. Bởi với họ, nội trú không đơn giản chỉ là một danh hiệu mà là lời hứa với chính mình: sẽ trở thành bác sĩ giỏi hơn, có thể chữa trị nhiều bệnh nhân hơn, và đóng góp nhiều hơn cho nền y tế nước nhà.

Thực tế, "bác sĩ nội trú" từ lâu đã được coi là đỉnh cao trong hành trình học tập của sinh viên y khoa. Nếu so với việc thi đại học vốn đã khốc liệt, thì kỳ thi này còn căng thẳng gấp nhiều lần, bởi người dự thi không chỉ là "học sinh giỏi" mà đều là những sinh viên xuất sắc, từng vượt qua vô vàn thử thách ở giảng đường y. Họ mang theo khát vọng được đào tạo sâu, được trực tiếp làm việc ở những bệnh viện lớn, được các thầy cô giàu kinh nghiệm cầm tay chỉ việc.

Điều đặc biệt, bác sĩ nội trú không chỉ đơn thuần là "học tiếp". Đây là môi trường rèn luyện thực chiến, nơi mỗi ngày đều là ca bệnh thật, áp lực thật, và bài học đến từ chính tính mạng bệnh nhân. Có lẽ vì vậy, nhiều người gọi nội trú là "trường học trong bệnh viện", là hành trình trưởng thành khốc liệt nhất của một bác sĩ trẻ.

Khốc liệt là vậy, nhưng thành quả là xứng đáng. Như lời của BS Chương nhắn gửi các bạn trẻ vừa chính thức bước vào hành trình 3 năm nội trú: "Sẽ rất gian nan, thử thách cho những tân binh với công việc tiếp xúc nhiều ca bệnh nặng, cấp cứu, trực đêm… nhưng đổi lại, các em sẽ trưởng thành vượt bậc và mang theo những trải nghiệm quý giá theo suốt sự nghiệp làm nghề.

Với Y khoa, học tập và cống hiến là hành trình suốt đời. Nhưng nội trú chắc chắn sẽ là những năm tháng thật khó quên".