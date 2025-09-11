Một lần trong đời để thành bác sĩ nội trú: Giấc mơ lớn nhất của sinh viên Y Việt Nam

"Thi bác sĩ nội trú";

"Phải là bác sĩ nội trú";

"Bác sĩ nội trú chính là ước mơ của mình";

…

Đó là những câu trả lời của một vài sinh viên Y khoa khi được hỏi về kế hoạch sau khi tốt nghiệp hệ cử nhân. Với họ, "bác sĩ nội trú" không chỉ là một mục tiêu, mà còn là ước mơ, là bước ngoặt quan trọng mở ra con đường sự nghiệp y khoa mà ai cũng khao khát.

Tuy nhiên, con đường này không dễ. Trở thành bác sĩ nội trú đồng nghĩa với việc phải vượt qua kỳ thi cạnh tranh khốc liệt, tích lũy kiến thức chuyên môn vững chắc, rèn luyện kỹ năng lâm sàng và chịu được áp lực công việc. Quá trình này đòi hỏi thời gian, sự kiên trì và cả những hy sinh cá nhân. Chính vì vậy, khát khao trở thành bác sĩ nội trú không chỉ phản ánh ước mơ nghề nghiệp, mà còn là minh chứng cho quyết tâm và ý chí của những người trẻ chọn con đường Y khoa đầy thử thách nhưng cũng vô cùng danh giá.

Mới đây, mạng xã hội rần rần loạt video về ngày "Match Day 2025" của các "học bá" vừa vượt qua kỳ thi vào bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội. Được biết, những sinh viên đạt thành tích tốt nhất trong kỳ tuyển sinh Bác sĩ nội trú sẽ có cơ hội được lựa chọn chuyên ngành mà mình yêu thích. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa quan trọng với sinh viên Y khoa mà còn thu hút sự quan tâm của nhiều giáo sư và bác sĩ, bởi đây là khoảnh khắc thế hệ kế tiếp của ngành Y chính thức lộ diện.

Màn gọi tên chuyên ngành của top 10 bác sĩ nội trú trong ngày Match Day của Đại học Y Hà Nội.

Trước khi bước vào buổi chọn chuyên ngành, các chàng trai, cô gái áo trắng đã trải qua quãng thời gian dài miệt mài với sách vở. Việc ôn thi hơn 10 tiếng mỗi ngày, thậm chí có những ngày kéo dài tới 13 tiếng trên giảng đường cùng thơ gian tự học như Vũ Ngọc Duy – thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2025, đã trở thành chuyện hết sức bình thường. Vậy thì, kỳ thi này khốc liệt đến mức nào mà ngay cả những sinh viên giỏi nhất cũng phải e ngại?

Kỳ thi "knock-out" của bất kỳ sinh viên y khoa nào

Theo thông tin từ Đại học Y Hà Nội, bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo dành cho sinh viên Y khoa chính quy đã tốt nghiệp đại học và muốn học cao hơn. Chương trình đào tạo bác sĩ nội trú được coi là chương trình đào tạo tinh hoa thường kéo dài 2 - 4 năm. Mô hình này xuất phát từ Pháp, sau đó sang các nước châu Âu, Mỹ và khắp thế giới.

Thông thường sinh viên Y khoa sau khi kết thúc chương trình đào tạo đại học sau 6 năm, họ có thể chọn học cao hơn bằng cách thi vào chương trình bác sĩ nội trú với điều kiện dưới 27 tuổi, chưa bị kỷ luật và từng là sinh viên Y khoa chính thức. Điều đặc biệt ở kỳ thi này là mỗi sinh viên Y khoa chỉ có duy nhất 1 lần trong đời được tham gia thi Bác sĩ nội trú. Vậy nên "một ăn cả ngã về không", bạn phải tạo nên một cú "knock out" nếu muốn trở thành Bác sĩ nội trú thực thụ.

Chia sẻ trên tờ Tiền Phong, PGS.TS Lê Minh Giang, Trưởng phòng Quản lí đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định, Bác sĩ nội trú là kì thi vừa khốc liệt vừa độc đáo và mang đầy vẻ đẹp y khoa khi mỗi sinh viên Y khoa chỉ được dự thi Bác sĩ nội trú duy nhất 1 lần trong đời ngay trong năm tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa.

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo dành cho sinh viên Y khoa chính quy đã tốt nghiệp đại học và muốn học cao hơn. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin từ trường, từ khi kỳ thi được triển khai đến nay đã có hơn 5.000 người trúng tuyển. Trước năm 2016, thí sinh đăng ký nguyện vọng chuyên ngành trước khi thi và từng có giai đoạn chỉ thủ khoa được tự chọn chuyên ngành, trong khi các thí sinh khác sẽ được phân công.

Kể từ năm 2016, cơ chế chọn chuyên ngành thay đổi khi thí sinh biết điểm trước khi đăng ký nguyện vọng. Những người có điểm cao nhất sẽ được ưu tiên chọn trước, khi chỉ tiêu của các chuyên ngành còn dư. Càng về sau, chỉ tiêu giảm dần, cơ hội lựa chọn càng khó khăn.

Năm nay, trong gần 1.000 thí sinh đến từ 14 trường Y trên cả nước, khoảng 600 người đạt mức điểm sàn, nhưng chỉ tiêu bác sĩ nội trú cho 38 chuyên ngành là 426. Thí sinh xếp thứ 427 trở đi chỉ có cơ hội chọn khi những người xếp trên từ chối đăng ký, trường hợp này rất hiếm.

Một số chuyên ngành cạnh tranh đặc biệt khốc liệt, điển hình như Sản phụ khoa hay Ung thư. Những thí sinh điểm thấp hơn sẽ không còn cơ hội lựa chọn.

Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Đại học Y Hà Nội thuộc diện lâu đời nhất, có từ năm 1974. Bộ Y tế đánh giá chương trình cần thiết để đào tạo bác sĩ giỏi, có kỹ năng thực hành trong bệnh viện.

Vì sao bác sĩ nội trú là niềm mơ ước của bất kỳ sinh viên Y khoa nào?

Trở thành bác sĩ nội trú luôn là niềm mơ ước của bất kỳ sinh viên Y khoa nào, bởi đó là bước ngoặt quan trọng trong hành trình nghề nghiệp. Với các sinh viên vừa tốt nghiệp hệ cử nhân, bác sĩ nội trú không chỉ là con đường để phát triển chuyên môn mà còn là minh chứng cho khả năng, quyết tâm và nhiệt huyết với ngành Y - một ngành vốn đòi hỏi sự khắt khe, tận tụy và kiên trì.

Đầu tiên, bác sĩ nội trú là cơ hội để sinh viên Y khoa trải nghiệm và rèn luyện trực tiếp trong môi trường lâm sàng. Trong suốt quá trình đào tạo cử nhân, sinh viên chủ yếu tiếp xúc với lý thuyết, sách vở và các mô phỏng, nhưng chỉ khi trở thành nội trú, họ mới thực sự được trực tiếp chăm sóc, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ giàu kinh nghiệm. Đây là thời gian quý giá để hình thành kỹ năng chuyên môn, rèn luyện phản xạ, đưa kiến thức vào thực tế, và từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp y khoa sau này.

Thứ hai, bác sĩ nội trú cũng mang đến cơ hội định hướng chuyên ngành mà mỗi sinh viên mong muốn. Y học là một lĩnh vực rộng lớn, với nhiều chuyên ngành khác nhau từ Nội, Ngoại, Sản phụ khoa, Nhi, Ung thư, Tim mạch… Mỗi chuyên ngành đều yêu cầu kiến thức sâu rộng và kỹ năng đặc thù, và việc trở thành bác sĩ nội trú cho phép sinh viên chọn lựa con đường phù hợp với đam mê, khả năng và định hướng nghề nghiệp dài hạn. Đây chính là bước khởi đầu để một bác sĩ trẻ phát triển thành chuyên gia trong lĩnh vực mình yêu thích.

Không chỉ dừng lại ở mặt chuyên môn, bác sĩ nội trú còn là thước đo khả năng chịu áp lực và sự kiên trì. Quá trình học tập và làm việc của một nội trú không hề đơn giản, nhiều người phải học hơn 10 tiếng mỗi ngày, kết hợp giữa lý thuyết trên giảng đường và thực hành trực tiếp tại bệnh viện, đối mặt với ca bệnh thực tế, tình huống cấp cứu cùng vô vàn áp lực. Việc trở thành bác sĩ nội trú là minh chứng cho sự nghiêm túc và quyết tâm theo đuổi ngành Y.

Trở thành bác sĩ nội trú luôn là niềm mơ ước của bất kỳ sinh viên Y khoa nào. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, bác sĩ nội trú mở ra cơ hội nghề nghiệp rộng lớn và ổn định trong tương lai. Sau khi hoàn thành chương trình, những bác sĩ nội trú giỏi có thể tiếp tục học lên bác sĩ chuyên khoa, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình, hoặc đảm nhận vị trí quan trọng trong các bệnh viện lớn. Đây cũng là bước đầu để xây dựng uy tín cá nhân, phát triển sự nghiệp lâu dài và tạo ra ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng thông qua việc chăm sóc sức khỏe con người.

Với tất cả những lý do đó, không khó hiểu khi bác sĩ nội trú trở thành niềm mơ ước của bất kỳ sinh viên Y khoa nào. Đây không chỉ là mục tiêu học thuật, mà còn là biểu tượng cho nỗ lực, đam mê và khát vọng cống hiến cho ngành Y, ngành nghề mà mỗi bác sĩ trẻ đều muốn ghi dấu ấn của mình.

Học giỏi cỡ nào để vào được Bác sĩ nội trú?

Thông thường sinh viên Y khoa sau khi kết thúc chương trình đào tạo đại học sau 6 năm, họ có thể chọn học cao hơn bằng cách thi vào chương trình bác sĩ nội trú với điều kiện dưới 27 tuổi, chưa bị kỷ luật và từng là sinh viên Y khoa chính thức. Mỗi sinh viên Y khoa chỉ được tham dự kỳ thi bác sĩ nội trú 1 lần duy nhất.

Để có thể trở thành bác sĩ nội trú, bạn phải làm bài thi dạng trắc nghiệm với thời gian làm bài mỗi môn là 90 phút. Với 4 môn thi cụ thể như sau: môn chuyên ngành 1; môn chuyên ngành 2; môn cơ sở, môn ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Trung).

Để thi vào Bác sĩ nội trú, sinh viên phải ôn tập rất nhiều môn: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, các môn cơ sở (Sinh lý, giải phẫu, Hóa sinh, Sinh học – Di truyền), Ngoại ngữ, trước đây có cả Toán. Nội dung ôn tập rất rộng, vốn kiến thức khổng lổ, trước đây chỉ cho Chuyên đề, có 20 Chuyên đề bao trùm toàn bộ kiến thức từ năm thứ nhất đến năm thứ 6. Học thuộc những quyển sách dày cộp hàng ngàn trang có lẽ không còn là điều quá xa lạ đối với sinh viên ôn thi Bác sĩ nội trú.

Tỷ lệ chọi tùy từng chuyên ngành thì cực cạnh tranh, có nhiều chuyên ngành hot như Sản, Mắt, Ung thư, Tim mạch, Tai Mũi Họng… thì tỷ lệ chọi cao. Có thể 40 thí sinh đăng kí thi mà chỉ chọn 5 thí sinh.

Thí sinh phải qua điểm sàn mới được xét tuyển, và xét tuyển từ trên xuống, lấy hết chỉ tiêu thì dừng. Điều này đồng nghĩa với việc có những thí sinh qua sàn nhưng vẫn không đỗ Bác sĩ nội trú vì đã hết chỉ tiêu. Mà thi đỗ vào chương trình này xong cũng chưa chắc bạn sẽ chọn được chuyên ngành mà bản thân yêu thích, bởi như đã nói, chỉ tiêu từng ngành rất ít. Chỉ những sinh viên là "thủ khoa" của chuyên ngành Bác sĩ nội trú mới được lựa chọn chuyên ngành. Còn những sinh viên khác sẽ được sắp xếp, nếu chuyên ngành hết "slot" thì sinh viên phải chuyển qua chuyên ngành khác. Vậy nên, không chỉ cố gắng thi đỗ, mà sinh viên Y khoa phải cố gắng thi đỗ ở top cao để được chọn chuyên ngành mà bản thân yêu thích.

Đối với sinh viên Y khoa, bác sĩ nội trú là ước mơ, là mục tiêu lớn nhất sau nhiều năm học tập vất vả, là cơ hội để bước vào con đường sự nghiệp y khoa mà họ luôn khao khát. (Ảnh minh họa)

"Thay vì phải đăng ký chuyên ngành trước rồi mới thi và không đạt sẽ bị loại ngay, thí sinh bây giờ được chọn chuyên ngành sau khi có kết quả, theo nguyên tắc người đạt điểm cao hơn được ưu tiên lựa chọn chuyên ngành. Do đó, những chuyên ngành vốn rất ít sinh viên lựa chọn trước đây cũng đã có bác sĩ nội trú như Lão khoa, Ký sinh trùng...", GS Đoàn Quốc Hưng, Phó hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội, chia sẻ trên tờ VnExpress.

Sau cùng, bác sĩ nội trú không chỉ là một chương trình đào tạo, mà còn là bước ngoặt quan trọng trong hành trình của mỗi sinh viên Y khoa. Đây là cơ hội để rèn luyện chuyên môn, trau dồi kỹ năng lâm sàng, và chứng minh quyết tâm, ý chí theo đuổi ngành Y. Mỗi giờ học, mỗi ngày ôn thi, mỗi lựa chọn chuyên ngành đều là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ và khát vọng cống hiến.

Đối với sinh viên Y khoa, bác sĩ nội trú là ước mơ, là mục tiêu lớn nhất sau nhiều năm học tập vất vả, là cơ hội để bước vào con đường sự nghiệp y khoa mà họ luôn khao khát. Và khi nhìn thấy thế hệ trẻ bước lên lựa chọn chuyên ngành, đó không chỉ là khoảnh khắc cá nhân mà còn là minh chứng cho sự nối tiếp của ngành Y, cho niềm tin rằng những người bác sĩ trẻ sẽ tiếp tục giữ vững đam mê, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển chuyên môn trong tương lai.