Xuất hiện gần cuối buổi đăng ký, Bác sĩ đẹp trai này chọn ngành gì mà những người ngồi sau TRÒN MẮT kinh ngạc?

Màn "hô tên - chọn ngành" của các tân bác sĩ nội trú trong buổi đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú khoá 50 (2025-2028) do trường Đại học Y Hà Nội tổ chức mới đây vẫn đang được cộng đồng mạng thảo luận rôm rả.

Xuất hiện ở gần cuối buổi đăng ký, khi chỉ tiêu ngành học còn rất ít, một nam bác sĩ với ngoại hình sáng sủa, bảnh báo vẫn gây chú ý với lựa chọn của mình. Cụ thể, bác sĩ Nguyễn Hải Đăng, số thứ tự 418 quyết định chọn ngành Y pháp.

Lựa chọn của anh khiến những người ngồi sau bất ngờ, kinh ngạc và vỗ tay.

Bác sĩ Nguyễn Hải Đăng

Tiếp sau đó, bác sĩ Trịnh Trần Bảo, số thứ tự 429 cũng quyết định chọn ngành Y pháp và nhận được sự ngỡ ngàng, vỗ tay tương tự.

Bác sĩ Trịnh Trần Bảo

Ngành Y pháp: Con đường ít người đi nhưng vô cùng đặc biệt

Trong hệ thống đào tạo y khoa ở Việt Nam, có những ngành được nhiều người biết đến và lựa chọn như đa khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền, hay điều dưỡng. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn tồn tại một lĩnh vực ít được nhắc đến nhưng lại đóng vai trò hết sức quan trọng trong cả y học và pháp luật: Y pháp (hay Pháp y). Đây là một ngành học đặc thù, đòi hỏi người theo đuổi không chỉ có kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải sở hữu bản lĩnh, lòng can đảm và sự kiên định hiếm có.

Y pháp là gì?

Y pháp, hay còn gọi là Pháp y học, là ngành khoa học ứng dụng kiến thức y học để phục vụ cho công tác điều tra, tố tụng, và bảo vệ công lý. Các bác sĩ pháp y có nhiệm vụ khám nghiệm tử thi, giám định thương tích, xác định nguyên nhân tử vong, thời gian chết, mức độ tổn thương cơ thể… Tất cả những kết quả này đều trở thành cơ sở khoa học, góp phần quan trọng trong quá trình điều tra tội phạm và xét xử của tòa án.

Có thể nói, y pháp chính là “cầu nối” giữa y học và pháp luật, nơi mà những bằng chứng khoa học được dùng để làm sáng tỏ sự thật, bảo vệ công bằng xã hội.

Để trở thành bác sĩ pháp y, người học cần hội tụ sự can đảm, tinh thần thép và tình yêu nghề đặc biệt.

Học Y pháp sẽ học những gì?

Sinh viên theo ngành Y pháp thường trải qua chương trình đào tạo y khoa cơ bản trước khi đi sâu vào chuyên ngành. Nội dung học tập bao gồm:

Giải phẫu bệnh và khám nghiệm tử thi: Sinh viên được hướng dẫn cách quan sát, phân tích dấu vết trên cơ thể người đã mất để rút ra kết luận về nguyên nhân tử vong.

Giám định pháp y: Học cách xác định thương tích, đánh giá mức độ tổn hại cơ thể, từ đó đưa ra kết luận phục vụ điều tra.

Sinh học và hóa học pháp y: Ứng dụng các xét nghiệm ADN, độc chất, hóa chất để xác định danh tính hoặc chất gây tử vong.

Luật pháp liên quan: Hiểu rõ quy định pháp luật để có thể đưa ra các kết luận giám định phù hợp, chính xác và có giá trị pháp lý.

Kỹ năng chuyên môn: Quan sát tỉ mỉ, ghi chép chính xác, kỹ năng làm việc nhóm với cơ quan công an, viện kiểm sát.

Như vậy, sinh viên ngành Y pháp không chỉ học y khoa đơn thuần mà còn phải tiếp cận kiến thức pháp luật và điều tra hình sự.

Vì sao ít người theo học Y pháp?

Có rất nhiều lý do khiến ngành này trở thành “con đường ít người đi”:

Áp lực tâm lý: Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để tiếp xúc hằng ngày với tử thi, vết thương, hiện trường tội phạm. Điều này đòi hỏi bản lĩnh và tinh thần thép.

Tính đặc thù: Đây không phải là ngành “chữa bệnh cứu người” theo nghĩa truyền thống. Thay vào đó, công việc thiên về giám định và phục vụ pháp luật, nên ít hấp dẫn với những ai mong muốn trực tiếp điều trị bệnh nhân.

Cơ hội nghề nghiệp hạn chế: Số lượng đơn vị cần bác sĩ pháp y không nhiều, chủ yếu tập trung ở viện pháp y trung ương, pháp y tỉnh/thành phố, và một số cơ quan công an.

Đòi hỏi chuyên môn cao: Công việc không cho phép sai sót. Một kết luận sai có thể làm thay đổi cả tiến trình tố tụng, ảnh hưởng đến công lý.

Cần bản lĩnh và sự can đảm

Không ngoa khi nói rằng, để trở thành bác sĩ pháp y, người học cần hội tụ sự can đảm, tinh thần thép và tình yêu nghề đặc biệt. Họ phải đối mặt với những hình ảnh ám ảnh, những câu chuyện thương tâm, thậm chí là nguy hiểm trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, chính sự kiên định ấy giúp họ giữ vững niềm tin rằng, công việc mình đang làm góp phần quan trọng vào việc bảo vệ sự thật và công bằng xã hội.

Một bác sĩ pháp y giỏi không chỉ là người có chuyên môn y học vững chắc, mà còn là một “chiến binh thầm lặng” trong hành trình đi tìm công lý.

Ngành Y pháp tuy ít người lựa chọn, nhưng lại đóng vai trò không thể thiếu trong xã hội hiện đại. Đó là con đường đầy gian nan, thử thách, đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và cả sự hy sinh thầm lặng. Những ai đủ can đảm bước vào lĩnh vực này chính là những người góp phần bảo vệ sự thật và công lý cho cộng đồng.