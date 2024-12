Gia nhập làng giải trí từ năm 2014, Jung Hae In đang là một trong những mỹ nam dẫn đầu làn sóng Hallyu khi tên tuổi anh phủ sóng trên toàn châu Á. Trong 4 năm đầu sự nghiệp, Jung Hae In khẳng định năng lực diễn xuất bằng những vai phụ và dần nhận được sự yêu thích của khán giả.

Năm 2018, Jung Hae In có vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình mang tên Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, đóng cặp cùng "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin. Chưa kịp tận hưởng hào quang khi bất ngờ vụt sáng, Jung Hae In trở thành cái tên bị công chúng quay lưng bởi một tấm ảnh "tố cáo" hành động "kém duyên" của nam tài tử 8x.

Jung Hae In trở thành "kẻ tội đồ" xứ Hàn bởi hành động vô lễ trên sân khấu

Lễ trao giải Baeksang lần thứ 54 vào ngày 03/05/2018 đã trở thành ký ức "đen tối" nhất trong sự nghiệp của Jung Hae In. Khi ấy, anh vẫn còn là một ngôi sao trẻ chỉ mới nhận được sự chú ý. Khi ấy, một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cuối buổi trao giải đã khiến Jung In Hae In trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Cụ thể, trong hình, Jung Hae In đã đứng ở vị trí chính giữa hàng đầu để chụp ảnh.

Jung Hae In nhận gach đá vì "chen chân" vào vị trí center

Đây là điều tối kỵ trong làng giải trí Hàn Quốc khi vị trí chính giữa hàng đầu thường dành cho các nghệ sĩ thắng giải Daesang (giải quan trọng nhất lễ trao giải) hay giải Diễn viên chính xuất sắc nhất. Thời điểm ấy, Jung Hae In thậm chí còn không được giải Tân binh mà chỉ được trao giải Nam diễn viên được yêu thích nhất - một giải thưởng do khán giả bình chọn. Trong khi đó, một mỹ nhân khác cùng nhận giải này là Bae Suzy có danh tiếng vượt trội hơn hẳn, đồng thời cũng là MC chương trình nhưng chỉ đứng lấp ở hàng sau.

Netizen còn gạch chéo bức ảnh để chỉ ra toạ độ anh đang đứng và mỉa mai Jung Hae In "khao khát" center

Việc Jung Hae In "mặt dày" đứng vào vị trí không dành cho mình khiến anh trở thành mục tiêu công kích của cả dư luận, netizen mắng nam diễn viên với những cụm từ khó nghe như "hỗn láo", "bất kính với tiền bối", "khao khát center đến phát điên".

Nam tài tử còn bị cho là "cố thủ" ở trung tâm không muốn rời đi

Hành động "kém duyên" của anh còn được đặt lên bàn cân so sánh với hàng loạt nam diễn viên nổi tiếng khác. Trong quá khứ, năm 2014, Kim Soo Hyun từng lùi cả 5 bước chân để nhường chỗ cho các tiền bối. Năm ấy, sao nam thắng tới 3 giải với Vì Sao Đưa Anh Tới. Năm 2017, những tài tử đình đám như Gong Yoo, Park Bo Gum cũng chưa từng dám bước chân vào vị trí trung tâm. Năm đó, biên kịch Kim Eun Sook là người thắng giải Daesang.

Kim Soo Hyun từng lùi tận 5 bước để tránh chen vào vị trí trung tâm của các tiền bối

Lễ trao giải Baeksang 2017 hội tụ toàn những ngôi sao đình đám nhưng tuyệt nhiên không ai đứng ở trung tâm

Khi cảm thấy sự việc bị đẩy đi quá xa, một phóng viên của báo Ilgan Sports - đơn vị bảo trợ cho Baeksang năm đó đã đăng tải một bài viết lên Instagram nhằm "giải oan" cho hành động thiếu tinh tế của nam tài tử. Nhân vật này khẳng định Jung Hae In hoàn toàn rất ga lăng và lễ phép với tiền bối, không có chuyện giành giật vị trí bởi vị trí đứng được sắp xếp dựa trên chiều cao, số lượng nam nữ có mặt ngày hôm đó. Hành động của Jung Hae In chỉ nghe lời staff và lên đứng theo vị trí được chỉ định.

Jung Hae In được nhiều phóng viên và nhân chứng "minh oan"

Một nhân viên có mặt tại hiện trường hôm ấy cũng đính chính: "Cậu ấy đang rời đi vì không biết sẽ chụp ảnh nhưng sau khi biết được việc này đã nán lại và lên sân khấu trước, đứng đợi các tiền bối bước lên và cúi chào. Vì là tân binh nên cậu ấy không biết đứng đâu, những tiền bối lên sau lại chả quen ai cả, mọi người cứ thế lộn xộn nên có lẽ cậu ấy vô tình đứng center thôi. Chúng tôi rất tiếc vì nó đã trở thành một scandal ác ý".

Hơn 3 tuần sau sự cố "kém duyên", tại một buổi phỏng vấn, Jung Hae In đã trải lòng về vấn đề này. Nam diễn viên tâm sự: "Tôi thực sự muốn trốn chạy. Tôi biết ơn nếu bạn hiểu được vấn đề này, nhưng nó quá nhiêm trọng. Tôi nghĩ rằng đó là một bài học quý giá cũng như kinh nghiệm để mình có thể vượt qua được công việc trong tương lai".

Bức ảnh năm 2018 trở thành vết nhơ khó xoá trong sự nghiệp của Jung Hae In

Hơn một thập kỷ tham gia nghệ thuật, Jung Hae In là sao nam ít khi vướng vào thị phi, vì vậy bức ảnh "giành vị trí center" trở thành vết nhơ đen tối nhất trong sự nghiệp của nam tài tử. May mắn là sau scandal này, anh dần lấy lại được thiện cảm từ công chúng và thăng hạng ngoạn mục trong sự nghiệp diễn xuất với những siêu phẩm từ điện ảnh đến truyền hình như Love Next Door, D.P, Snowdrop, I, the Executioner,...