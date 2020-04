Bức ảnh gây bão hôm nay: 3 sao nhí "Mặt trăng ôm mặt trời" bé xíu bên Kim Soo Hyun nay lột xác, ra dáng mỹ nhân lắm rồi!

Thời gian đúng là không bỏ quên một ai, mới ngày nào Kim So Hyun, Jin Ji Hee, Kim Yoo Jung mới chỉ là các cô bé "gây náo loạn" trong phim trường "Mặt trăng ôm mặt trời" bằng đủ các trò đùa tinh nghịch. 8 năm trôi qua như một cái nháy mắt, giờ đây cả ba đều trở thành những thiếu nữ xinh đẹp và có chỗ đứng nhất định trong showbiz.

Chẳng thế mà ngày hôm nay, khi bức ảnh 3 sao nhí một thời chụp chung với nam chính "Mặt trăng ôm mặt trời" Kim Soo Hyun bỗng hot trở lại trên mạng xã hội, khán giả không ai bảo ai đều phải gật gù: "Mới ngày nào cả ba còn bẽn lẽn gọi Kim Soo Hyun một tiếng anh trai, giờ đây các cô gái đều có tiềm năng trở thành nàng thơ của Kim Soo Hyun luôn được rồi".



Bức ảnh chụp chung của dàn sao "Mặt trăng ôm mặt trời" gây bão mạng xã hội ngày hôm nay. Ba sao nhí bẽn lẽn đứng bên cạnh nam tài tử Kim Soo Hyun.

Khi so sánh với dáng vẻ hiện tại, có thể thấy 8 năm chính là khoảng thời gian không biết dối lừa. Từ khuôn mặt vóc dáng đến thần thái của 3 người đẹp đều thay đổi, rạng rỡ và đạt đến ngưỡng đỉnh cao nhan sắc.

So sánh với hiện tại, cả ba đều đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời.

Kim Yoo Jung

Chính thức bước sang tuổi 21 vào năm nay, Yoo Jung đã không còn là cô bé nhỏ nhắn hay nắm áo mè nheo các anh chị bạn diễn như ngày nào. Hậu dậy thì, Yoo Jung càng ngày càng chứng tỏ sức hút và bản lĩnh của một cô bé được Forbes Korea tôn vinh là 10 người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng lớn nhất Hàn Quốc.

Kim Yoo Jung là sao nhí có tầm ảnh hưởng lớn nhất Đại Hàn dân quốc, tên tuổi của cô gắn liền với các vai diễn cổ trang như "Mặt trăng ôm mặt trời", "Mây họa ánh trăng".

Kim Yoo Jung không chỉ chinh phục khán giả bởi lối diễn linh hoạt, năng động và thích ứng với nhiều vai diễn mà nhan sắc càng lớn càng như đóa hoa nở rộ của nàng mỹ nhân cũng nhận được nhiều lời khen có cánh từ cộng đồng mạng. Có thể khẳng định, với gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn buồn man mác rất có hồn cùng khuôn miệng duyên, Kim Yoo Jung mang trong mình vẻ đẹp của một đại mỹ nhân trong tương lai.

Càng lớn, vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của Yoo Jung càng khiến khán giả trầm trồ. Hiếm có sao nữ nào có thể mặc Hanbok đẹp hơn cô.

Kim Yoo Jung không ngại thay đổi nhiều phong cách từ ngọt ngào đáng yêu...

...sang cá tính, quyến rũ.

Nữ diễn viên cũng gây ấn tượng với gu thời trang sang trọng, lịch sự chuẩn quý cô.

Kim So Hyun

Cùng sinh năm 1999, cùng là nghệ sĩ trong một công ty lại cùng gây dấu ấn với các tác phẩm tương tự nhau, có một thời gian Kim So Hyun luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với Kim Yoo Jung. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể thấy, ở mỗi cô gái đều sở hữu phong thái và sức hút khác nhau, điều này bộc lộ ngay từ khi còn bé. Nếu Kim Yoo Jung hay nói hay cười thì Kim So Hyun lại sâu sắc và trầm tính hơn. Khi đã trở thành thiếu nữ, Kim So Hyun cũng mang vẻ đẹp khác hoàn toàn cô bạn đồng trang lứa.

Kim So Hyun được khán giả nhớ tới bởi ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất ấn tượng có thể biến hóa đa dạng trong từng vai diễn.

Nhiều khán giả vô cùng yêu thích ngoại hình càng lớn càng có nét lạnh lùng bí ẩn của Kim So Hyun, bằng chứng là trên các diễn đàn mạng ở Hàn Quốc, vẻ đẹp vừa đáng yêu vừa sang chảnh của Kim So Hyun trở thành tiêu chuẩn để nhiều cô gái hướng tới. Có thể thấy, Kim So Hyun mang ngoại hình và đường nét rất phù hợp với tiêu chuẩn cái đẹp ngày nay như gương mặt thon gọn, đôi mắt to tròn rất có thần thái và chiều cao vừa đủ tầm (1m65).

Nhan sắc đỉnh cao của Kim So Hyun ở tuổi 21.

Càng lớn, So Hyun càng sở hữu nét đẹp vừa trong sáng vừa sang chảnh động lòng người.

Giống như Yoo Jung, phong cách của So Hyun cũng ngày càng thiên về chiều hướng trưởng thành, trang nhã, quyến rũ hơn.

Jin Ji Hee

Cô nàng Heri đỏng đảnh trong "Gia đình là số một" ngày nào giờ đây đã là nàng mỹ nhân sở hữu gương mặt được đánh giá là "bầu bĩnh, đáng yêu chẳng khác nào tấm bé". Quả thật, dù vật đổi sao dời, thời gian có chảy trôi, cặp má phúng phính đáng yêu của Jin Ji Hee vẫn mãi "điểm yếu" của khán giả mỗi khi nhắc đến tên cô nàng.

Ngôi sao nhí trong "Gia đình là số một", "Mặt trăng ôm mặt trời" ngày nào giờ đã lớn và trổ sắc vô cùng.

Từ ngày còn nhỏ, Jin Ji Hee đã luôn được công chúng ưu ái gọi bằng cái tên "tiểu mỹ nữ" bởi đường nét cô bé đã đẹp và sớm hoàn thiện ngay từ tấm bé. Càng lớn, Jin Ji Hee càng chứng minh lời khẳng định đó là hoàn toàn đúng đắn. Không chỉ khuôn mặt xinh đẹp, Jin Ji Hee còn sở hữu nụ cười tươi tắn động lòng người. Nhiều khán giả đánh giá, với tiềm năng về ngoại hình thuộc hàng top sao nữ hiện tại, lối diễn xuất tự nhiên tươi sáng, Jin Ji Hee chính là ngôi sao sáng đầy tiềm năng của làng giải trí Hàn trong tương lai.

Dù đã lớn nhưng gương mặt của Jin Ji Hee vẫn giữa được nét bầu bĩnh và đáng yêu y hệt tấm bé.