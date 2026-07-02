Bức ảnh để đời, sexy hiếm thấy của Tiểu Long Nữ đình đám nhất mọi thời đại

Nhắc đến Lưu Diệc Phi, công chúng thường nhớ ngay đến danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ" đã gắn liền với cô suốt nhiều năm. Thần thái thoát tục, nhan sắc trong trẻo cùng phong cách thời trang thanh lịch, kín đáo đã góp phần tạo nên hình ảnh đặc trưng của nữ diễn viên trong lòng người hâm mộ. Thế nhưng, trong sự nghiệp của mỹ nhân họ Lưu cũng có khoảnh khắc hiếm hoi cô lựa chọn phong cách gợi cảm, táo bạo hơn thường lệ khiến công chúng đến nay vẫn không ngừng nhắc lại.

Khoảnh khắc gợi cảm hiếm hoi của Lưu Diệc Phi.

Khoảnh khắc này được ghi lại tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim Thiện Nữ U Hồn diễn ra vào năm 2010 ở Bắc Kinh. Xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên sinh năm 1987 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi vừa bước xuống xe. Thay vì những bộ váy công chúa hay các thiết kế thướt tha quen thuộc, Lưu Diệc Phi lựa chọn chiếc váy quây cúp ngực màu hồng cánh sen ôm sát cơ thể. Thiết kế giúp tôn lên làn da trắng sáng cùng vóc dáng cân đối, gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch vốn là dấu ấn của cô.

Điểm khiến loạt ảnh này nhiều năm qua liên tục được chia sẻ trở lại trên các diễn đàn giải trí chính là những góc chụp cận cảnh tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của Lưu Diệc Phi. Dù là những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa do các phóng viên ghi lại, nữ diễn viên vẫn ghi điểm với nhan sắc nổi bật. Sự kết hợp giữa gương mặt thanh tú, trong trẻo ở tuổi đôi mươi và vóc dáng quyến rũ tạo nên hình ảnh vừa dịu dàng vừa cuốn hút. Kiểu tóc búi cao đơn giản cũng góp phần tôn lên bờ vai thanh mảnh và xương quai xanh nổi bật của cô.

Lưu Diệc Phi tuổi U40 vẫn vô cùng xinh đẹp.

Với một nghệ sĩ vốn theo đuổi hình ảnh kín đáo và thanh lịch như Lưu Diệc Phi, lần xuất hiện trong thiết kế cúp ngực tại sự kiện năm 2010 được xem là một trong những màn thay đổi phong cách đáng chú ý nhất của cô. Sau hơn một thập kỷ, mỗi khi loạt ảnh này được chia sẻ trở lại, nhiều khán giả vẫn dành lời khen cho nhan sắc và thần thái của "Thần tiên tỷ tỷ". Không ít người xem đây là một trong những tạo hình gợi cảm và táo bạo hiếm hoi, đồng thời cũng là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Lưu Diệc Phi tên thật là An Phong, sinh năm 1987 tại Vũ Hán (Trung Quốc). Sau khi cha mẹ ly hôn, cô đổi tên thành Lưu Tây Mỹ Tử trước khi sử dụng nghệ danh Lưu Diệc Phi khi bước chân vào làng giải trí.

Ngay từ những vai diễn đầu tiên trong Kim Phấn Thế Gia và Thiên Long Bát Bộ, Lưu Diệc Phi đã gây ấn tượng nhờ nhan sắc thanh tú và khí chất nổi bật. Tên tuổi của cô gắn liền với vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ và đặc biệt là Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp (2006), những vai diễn góp phần đưa cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Những năm gần đây, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Hoa Mộc Lan, Đi đến nơi có gió và Câu chuyện hoa hồng duy trì sức hút với khán giả trong và ngoài Trung Quốc.