Kinh hoàng cảnh Hoa hậu đâm xe vào cột điện, khung xe biến dạng nghiêm trọng

Sáng 2/7, tờ TVDaily đưa tin, Hoa hậu Hàn Quốc Ham So Won vừa gặp tai nạn giao thông kinh hoàng, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo nguồn tin, khi đang đỗ xe trên 1 con dốc, nàng hậu nức tiếng bất ngờ gặp sự cố trong quá trình thao tác phanh tay. Kết quả, chiếc xe lao đi và đâm sầm vào 1 cây cột điện. Vụ va chạm mạnh khiến khung xe biến dạng nghiêm trọng, còn Ham So Won thì bị gãy xương chậu.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, nàng hậu nức tiếng xứ Hàn đã được đưa đến 1 bệnh viện gần đó để phẫu thuật khẩn cấp. Rất may, vụ việc không gây nguy hiểm đến tính mạng Ham So Won và hiện cô đang nằm trong bệnh viện để được các y bác sĩ chăm sóc, chữa trị vết thương.

Ham So Won vừa gặp tai nạn giao thông kinh hoàng. Ảnh: Naver

Ham So Won sinh năm 1976, từng đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương khi vừa tròn 21 tuổi. Nhờ danh hiệu cao quý đạt được, cô thuận lợi ra mắt làng giải trí. Sau đó, nữ ngôi sao hoạt động với tư cách là diễn viên, tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình, trong đó không thể không nhắc tới hiện tượng điện ảnh Tình Dục Là Chuyện Nhỏ (Sex is Zero) đình đám 1 thời.

Bên cạnh diễn xuất, mỹ nhân họ Ham còn mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực ca hát hồi năm 2003 và gặt hái được thành công nhất định. Ngoài ra, cô cũng chứng minh được sức hút của mình qua nhiều chương trình giải trí nhờ lối nói chuyện thẳng thắn, không kiêng dè. Ngoài quê nhà Hàn Quốc, Ham So Won cũng nhận được nhiều tình cảm yêu mến tại thị trường Trung Quốc thông qua các hoạt động sôi nổi trong làng giải trí. Ngoài các hoạt động ở showbiz, cô còn là doanh nhân khá có tiếng, từng tích cực tham gia nhiều dự án kinh doanh.

Ham So Won gặt hái được nhiều thành công trong làng giải trí. Ảnh: Nate

Năm 2017, cựu Hoa hậu Hàn công khai hẹn hò Trần Hoa, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng bởi chênh lệch tuổi tác lên đến con số 18. 1 năm sau, cặp đôi chính thức làm đám cưới và đón con gái đầu lòng.

Kể từ đó, Ham So Won - Trần Hoa nhiều lần trở thành “cái gai” trong mắt công chúng sau khi liên tục bị tố phông bạt, làm lố và lừa dối khán giả. Hồi năm 2022, cặp đôi hứng chỉ trích dữ dội vì nói dối về gia thế khi tham gia 1 show truyền hình.

Chưa hết, hồi năm 2023, Ham So Won cùng chồng trẻ còn gây náo loạn truyền thông với màn kịch ly hôn. Khi ấy, cựu Hoa hậu gây sốc khi bất ngờ tuyên bố ly dị ông xã kém 18 tuổi. Thế nhưng, ngay sau khi vừa thông báo “đường ai nấy đi”, Ham So Won - Trần Hoa lại livestream cùng nhau và tương tác thân mật như chưa hề có cuộc chia ly. Phải tới tháng 8/2024, họ mới ly hôn thật.

Ham So Won và Trần Hoa từng có thời gian ngắn thuê nhà ở TP. HCM. Nhưng hiện tại, nàng hậu sinh năm 1976 đã trở về quê nhà Hàn Quốc sinh sống.