Bức ảnh đang khiến hội phụ huynh Việt Nam cười lăn lộn, đố bạn biết vì sao!

Mới đây, một bức ảnh ghi lại cảnh các nữ sinh trong trang phục quen thuộc đang được cộng đồng mạng, đặc biệt là hội phụ huynh Việt Nam, chia sẻ rầm rộ với những bình luận đầy hài hước.

Nhìn vào khung hình, ai cũng thấy một sự đồng điệu đến lạ kỳ: những chiếc áo khoác đồng phục rộng phối cùng mái tóc dài xoã xượi che gần hết lưng. Sự trùng hợp này khiến nhiều người bật cười thốt lên rằng đúng là nhà nào cũng có ít nhất một cô con gái với phong cách "huyền thoại" như thế này.

Bức ảnh đang khiến hội phụ huynh Việt Nam cười lăn lộn

Không chỉ dừng lại ở việc trêu chọc con cái, bức ảnh còn khơi dậy cả một bầu trời kỷ niệm của chính các bậc phụ huynh. Nhiều người thừa nhận mình thời đi học cũng từng y hệt như vậy, chẳng hiểu sao lúc đó lúc nào cũng chỉ thích mặc áo đồng phục, đi chơi hay đi dạo phố đều ưu tiên lựa chọn này.

Thậm chí, có những câu chuyện dở khóc dở cười khi bố mẹ phải lén giấu áo đồng phục đi để bắt con mặc quần áo khác vì sợ người ngoài nhìn vào lại tưởng gia đình không mua sắm đồ mới cho con mặc.

Giải thích về sở thích đặc biệt này, cư dân mạng cho rằng chiếc áo đồng phục vì gắn bó với học sinh hầu hết thời gian trong một ngày nên tạo cảm giác vô cùng tiện lợi và thân thương. Nhiều khi đứng trước tủ đồ, thay vì phải suy nghĩ phối đồ cầu kỳ, các bạn trẻ thường có tâm lý "vớ luôn" chiếc áo khoác quen thuộc cho nhanh gọn.

Còn về mái tóc xoã che lưng, đây dường như là đặc trưng phong cách của lứa tuổi teen; kể cả khi buộc tóc, các bạn cũng thường thích kiểu buộc loà xoà để trông tự nhiên và cá tính hơn.

Hiện tại, hình ảnh này vẫn đang nhận được lượng tương tác lớn cùng những bình luận đồng cảm sâu sắc từ các gia đình có con trong độ tuổi đến trường.