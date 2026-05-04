Có những đứa con đã lớn, đã đi làm, thậm chí đã có gia đình riêng… nhưng trong mắt cha mẹ, vẫn là “đứa trẻ” cần được chở che. Sự bao bọc kéo dài tưởng như là yêu thương, nhưng đôi khi lại âm thầm tạo ra những lệch lạc trong cách ứng xử, trong trách nhiệm và cả trong cách nhìn về gia đình.

Mới đây, một câu chuyện được một bà mẹ chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự chú ý, không phải vì tình tiết kịch tính, mà vì sự “quen thuộc” đến mức nhiều người giật mình thấy chính mình trong đó.

Câu chuyện bắt đầu từ một bữa cơm gia đình rất bình thường.

Tối hôm đó, mẹ chồng chị nấu canh sườn, kho cá, còn hấp riêng cho cháu một bát trứng. Cô em gái chồng đã có gia đình nay lại ghé về, vẫn với lý do quen thuộc: "tiện đường nên vào ăn cơm". Nhưng ai cũng hiểu, mỗi lần tiện đường như thế, lúc ra về cô lại mang theo một thứ gì đó, khi thì đồ ăn, lúc thì tiền dù cha mẹ chỉ trông chờ vào vài đồng lương hưu, không hề dư dả.

Người lớn đều nhìn thấy, nhưng chọn cách im lặng. Không phải không biết, mà là không muốn làm to chuyện. Một bên là cha mẹ, một bên là em gái, ở giữa là sự nhún nhường quen thuộc mang tên "thôi bỏ qua". Chỉ có trẻ con là không hiểu những điều đó.

Cậu bé 6 tuổi vừa ăn vừa ngẩng lên hỏi, giọng trong veo: "Ông ơi, nhà mình là cây ATM của cô à? Con thấy cô tới là ông lại cho tiền, giống cái máy ở cổng trường con, bấm là ra tiền vậy".

Căn phòng lập tức im bặt. Không ai biết phải trả lời thế nào. Người mẹ kể lại rằng, khoảnh khắc đó khiến chị đứng hình. Không phải vì câu hỏi khó mà vì nó quá đúng, đúng đến mức không thể né tránh. Thực tế, những điều người lớn cố che giấu, trẻ con lại nhìn thấy rất rõ. Và đôi khi, chính sự hồn nhiên ấy lại bóc trần những bất hợp lý mà người lớn đã quen coi là “bình thường”.

Ảnh minh hoạ

Yêu thương không sai. Nhưng...

Câu chuyện không dừng lại ở một bữa cơm gượng gạo. Nó chạm đến một vấn đề quen thuộc trong nhiều gia đình: sự thiên vị, thói quen cho đi vô điều kiện và việc mặc nhiên coi sự hy sinh của một người là điều hiển nhiên.

Người em gái quen được giúp đỡ, dần coi đó là điều bình thường. Người anh trai quen gánh vác, lâu dần cũng thành trách nhiệm không tên. Cha mẹ vì thương con mà không nhận ra, sự bao bọc quá mức đôi khi lại khiến con cái không bao giờ học được cách tự đứng vững.

Không khó để bắt gặp trong đời sống những “đứa trẻ đã lớn” như vậy. Họ có thể đã đi làm, có thu nhập, thậm chí có gia đình riêng, nhưng trong cách hành xử, vẫn giữ tâm thế của một người luôn có điểm tựa phía sau. Khi gặp khó khăn, phản xạ đầu tiên không phải là tự xoay xở, mà là quay về nhà, tìm đến cha mẹ. Khi thiếu tiền, không phải tính toán lại chi tiêu hay nỗ lực kiếm thêm, mà là chờ một khoản “hỗ trợ” quen thuộc.

Lâu dần, sự hỗ trợ ấy không còn mang ý nghĩa giúp đỡ nhất thời, mà trở thành một cơ chế ngầm: cứ cần là có, cứ thiếu là được bù. Và nguy hiểm nhất, người trong cuộc không còn cảm thấy có gì sai.

Nhiều bậc cha mẹ biện minh rằng: “Con mình thì mình thương”, “Giúp được thì cứ giúp”, hay “Sau này rồi nó sẽ tự lập”. Nhưng thực tế, sự tự lập không tự nhiên xuất hiện nếu một người chưa từng buộc phải đối diện với trách nhiệm của chính mình. Khi mọi khoảng trống đều được lấp đầy, mọi rủi ro đều có người gánh hộ, thì động lực để trưởng thành cũng dần bị bào mòn.

Ở chiều ngược lại, trong cùng một gia đình, thường sẽ có một người “hiểu chuyện” hơn, người con luôn gánh vác, luôn nhường nhịn. Họ ít khi lên tiếng, vì sợ làm cha mẹ khó xử, sợ gia đình mất hòa khí. Nhưng sự im lặng ấy, nếu kéo dài, cũng tạo ra một dạng bất công âm thầm. Một người quen được nhận, một người quen phải cho, và tất cả đều coi đó là điều hiển nhiên.

Điều đáng nói là, những lệch lạc này không chỉ dừng lại ở thế hệ hiện tại, mà còn có thể ảnh hưởng đến cách trẻ con nhìn nhận về gia đình. Khi một đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà việc “xin – cho” diễn ra thường xuyên, nơi trách nhiệm không được phân định rõ ràng, rất dễ hình thành suy nghĩ rằng: gia đình là nơi mình có thể dựa dẫm vô điều kiện.

Trong khi đó, giá trị cốt lõi của gia đình lẽ ra phải là nơi mỗi người học cách yêu thương, nhưng đồng thời cũng học cách chịu trách nhiệm với chính mình.

Thực tế cho thấy, không ít người chỉ thực sự thay đổi khi buộc phải “va vấp”. Khi không còn ai đứng ra giải quyết giúp, khi phải tự đối diện với hậu quả, họ mới bắt đầu hiểu được giá trị của đồng tiền, của công sức, và của sự tự lập. Nhưng nếu những va vấp ấy luôn bị ngăn lại bởi sự bao bọc, thì bài học cần thiết đó sẽ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Quay trở lại câu chuyện trong bữa cơm, câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ vô tình chạm đúng vào một vấn đề mà người lớn đã né tránh từ lâu. Nó không chỉ khiến mọi người bối rối trong khoảnh khắc, mà còn buộc họ phải nhìn lại cách mình đang yêu thương và nuôi dạy con cái.

Yêu thương không sai. Nhưng yêu thương thiếu ranh giới, đôi khi lại trở thành lực cản cho sự trưởng thành. Và có lẽ, điều khó nhất trong mỗi gia đình không phải là cho đi bao nhiêu, mà là biết dừng lại đúng lúc để con cái có cơ hội tự bước trên đôi chân của mình, thay vì mãi đứng dưới một “cây ATM” mang tên gia đình.