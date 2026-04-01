Bức ảnh đón con tan học khiến nhiều phụ huynh ào ào bình luận: Con tôi cũng "quái gở" y hệt thế này!

Khi bước vào cấp ba, nhiều học sinh dường như chạm vào một "nút thắt" tâm lý khiến tính tình thay đổi hoàn toàn chỉ sau một mùa hè. Từ những đứa trẻ vốn rất ngoan ngoãn ở cấp hai, các em bỗng trở nên cáu gắt, khó hiểu và bắt đầu né tránh giao tiếp với chính cha mẹ mình.

Sự chuyển biến này diễn ra quá nhanh khiến nhiều phụ huynh cảm thấy hụt hẫng, thậm chí việc chăm sóc và thấu hiểu con cái lúc này trở nên căng thẳng như thể đang đối phó với một người xa lạ đầy bất ổn.

Hiện tượng "Đón con từ xa" và sự im lặng trên đường về

Câu chuyện về một người mẹ ở Trung Quốc chia sẻ video đón con trai tan học đã nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng vì phản ánh đúng thực tế tréo ngheo mà nhiều gia đình đang gặp phải. Thay vì những cái ôm hay lời chào hỏi như các học sinh khác, con trai cô bắt mẹ phải đứng chờ ở một vị trí xa nhất định và tuyệt đối không được lại gần cổng trường vì không muốn bạn bè bắt gặp.

Cậu con trai yêu cầu mẹ đứng cách xa

Suốt quãng đường về nhà, hai mẹ con không hề có sự kết nối nào khiến người mẹ cảm thấy mình giống như một người phục vụ cần mẫn hơn là một người thân trong gia đình.

Thực tế, rất nhiều phụ huynh cũng đang trải qua cảnh ngộ tương tự khi phải âm thầm ước định với con về những "điểm hẹn bí mật" như cột điện hay gốc cây để con lẳng lặng lên xe rồi cứ thế lặng lẽ chở nhau về nhà.

Tại sao con lại thay đổi "chóng mặt" như vậy?

Sự thay đổi này không đơn thuần chỉ là biểu hiện của tuổi dậy thì mà còn xuất phát từ sự biến chuyển mạnh mẽ trong tâm lý và áp lực học đường ở giai đoạn mới.

Ở tuổi này, học sinh bắt đầu tự coi mình là những "nửa người lớn" và muốn khẳng định cái tôi độc lập, dẫn đến một giai đoạn trưởng thành đầy lúng túng khi nhận thức xã hội chưa kịp bắt kịp mong muốn cá nhân. Đồng thời, áp lực từ chương trình cấp ba đòi hỏi các em phải phá vỡ và xây dựng lại hoàn toàn thói quen học tập cũ để thích nghi với khối lượng kiến thức khổng lồ.

Việc thường xuyên phải đối mặt với sự cạnh tranh và những cú sốc về thành tích khiến tâm trí các em luôn trong trạng thái quá tải, khiến các em không còn đủ tâm sức để duy trì sự thân mật với cha mẹ như trước.

Lời khuyên cho cha mẹ: Hãy là "hậu phương" tĩnh lặng

Trước những áp lực nội tại mà con đang phải tự mình tiêu hóa, sự can thiệp quá sâu của cha mẹ đôi khi lại mang đến tác dụng ngược không mong muốn. Phụ huynh nên chấp nhận thực tế rằng đây là giai đoạn con cần thời gian và không gian riêng để tự trưởng thành, vì vậy không nên quá đau lòng hay phản ứng gay gắt trước sự xa cách của trẻ.

Thay vào đó, cha mẹ chỉ cần lặng lẽ quan sát trạng thái của con mỗi ngày để kịp thời an ủi hoặc dẫn dắt khi thực sự cần thiết, tránh để áp lực khiến con bị sụp đổ.

Khi khả năng hỗ trợ có hạn, việc giữ một khoảng cách tinh tế và không đặt quá nhiều kỳ vọng vào sự kết nối cảm xúc tức thời chính là cách tốt nhất để đồng hành cùng con vượt qua giai đoạn nhạy cảm này.