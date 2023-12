Bức ảnh chú bộ đội chở người yêu gây "bão" 3 năm trước và chuyện tình sóng gió

Cách đây gần 3 năm, hình ảnh chú bộ đội vừa xuất ngũ hớn hở đèo người yêu về nhà ăn tết lan toả khắp MXH. Trong ảnh cô gái cầm bó hoa, to hạnh phúc ngồi phía sau xe, còn chú bộ đội nở nụ cười rạng rỡ. Tình yêu giản dị của đôi trẻ khi ấy khiến nhiều người ngưỡng mộ. Rất đông cư dân mạng gửi lời chúc phúc chàng trai và cho rằng anh thật may mắn khi tìm được một người sẵn sàng hi sinh thanh xuân để chờ đợi như vậy.

Được biết, cô gái xuất hiện trong bức ảnh là Vũ Thùy Trang (SN 1997, quê Hưng Yên), còn chú bộ đội tên Đặng Ngọc Sơn (SN 1999). Trang cho biết, bức ảnh trên được chụp khi cô đi đón Sơn hoàn thành nghĩa vụ trở về. Một người bạn của Sơn đã vô tình chụp lại mà cả hai không hề hay biết.

Bức ảnh gây "bão" mạng 3 năm trước

Tâm sự về chuyện tình 7 năm, Trang kể, lần đầu cô gặp Sơn là trong một đám cưới của người bạn. Tình yêu vừa chớm nở, Sơn nhận lệnh lên đường đi nghĩa vụ quân sự. Chàng bộ đội đóng quân gần Hà Nội, cách nhà khoảng 20km.

Trang vẫn tranh thủ đi xe máy lên thăm người yêu vào mỗi cuối tuần. Sơn được nghỉ phép sẽ đi xe bus, về đến trạm Trang sẽ ra đón.

"Sơn rất khéo tay, thường tự làm đồ handmade tặng em, từ trái tim bằng vỏ đạn, trái tim bằng tăm, tự in thiệp... Em cũng đã chuẩn bị tâm lý trước khi anh đi rồi. Mỗi lúc nhớ nhau thì anh lại ra căng tin mượn điện thoại gọi về hỏi thăm em", Trang bày tỏ.

Trang gặp Sơn trong một đám cưới của người bạn

Cô gái quê Hưng Yên tâm sự, dù đôi lúc tủi thân nhưng vẫn luôn tự động viên bản thân, tin tưởng vào tình cảm chân thành của người yêu.

Kết thúc thời gian đi nghĩa vụ, Sơn trở về, cặp đôi tính chuyện ra mắt gia đình hai bên.

"Lần đầu về ra mắt gia đình bên nhà anh là dịp Tết, em run không dám vào vì lo chênh lệch tuổi, gia đình ngăn cản. Nhưng ngược lại thì gia đình nhà anh lại không hề khó khăn gì, rất thoải mái.

Còn nhà em thì ngược lại. Lúc đưa anh về, bố mẹ ngạc nhiên không nghĩ em yêu người ít tuổi, chỉ đoán hai đứa là bạn bè thôi. Về sau bố mẹ biết liền ngăn cản và hỏi sao lại yêu người kém tuổi thế? Nó còn trẻ, chưa chín chắn, trưởng thành, hơn nữa còn tương lai, sự nghiệp, con có chờ được không?", Trang thuật lại.

Biết gia đình nhà gái phản đối, Sơn buồn nhưng vẫn tự nhủ sẽ dùng thời gian để chứng minh với bố mẹ. Sau khi ra quân, anh về làm trong một xưởng nhôm kính ở quê. Thời điểm đó dịch Covid-19 bùng phát, cặp đôi vừa đoàn tụ thì lại tiếp tục yêu xa, chỉ có thể gọi điện, nhắn tin qua điện thoại.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bố mẹ Trang cũng dần xiêu lòng trước chàng rể hiền.

Về phía Sơn, anh luôn trân trọng sự chờ đợi, thuỷ chung của Trang. Cả hai đã cùng trải qua nhiều khó khăn, thử thách suốt bao năm qua. Sự cố gắng trong tình yêu của họ đã được đền đáp bằng mái ấm hạnh phúc tràn ngập tiếng cười.

Đám cưới của Sơn và Trang sẽ được tổ chức tại Văn Giang, Hưng Yên vào cuối tháng 12 sắp tới.