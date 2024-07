Phản ứng của Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trước nghi vấn bị Hoàng Thùy hất khỏi vị trí vedette

Chiều 18/7, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip NTK Kelbin Phạm hé lộ hậu trường buổi diễn cách đây 2 năm có sự góp mặt của Hoàng Thùy. NTK Kelbin Phạm chia sẻ với thái độ gay gắt: "Lẽ ra trong show diễn đó, tôi đi ở giữa, Bùi Quỳnh Hoa và Hoàng Thùy sẽ đi 2 bên, có nghĩa là 2 người cùng diễn vị trí vedette. Nhưng trợ lý của Thùy đến nói màn này để cho Bùi Quỳnh Hoa ra diễn trước, Hoa đi vô thì mới đến Hoàng Thùy ra diễn cuối cùng và nắm tay tôi. Tôi thấy các bạn ngang ngược quá nên phải nói".

Ngoài ra, NTK Kelbin Phạm còn thẳng thắn đưa ra quan điểm riêng trong vụ drama của Hoàng Thùy với "bộ sậu" của Miss Universe Vietnam 2024. Kelbin Phạm nhận định khi một celeb đã xây dựng được vị trí và hình ảnh riêng thì sẽ có yêu cầu riêng đối với NSX. "Hoàng Thùy có chắc là không bao giờ khó khăn với người này người kia chưa", NTK Kelbin Phạm nhắc thẳng tên người đẹp.

Hiện tại những chia sẻ của NTK Kelbin Phạm đang thu hút nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhiều người cho rằng đây vẫn đang là chia sẻ một phía, cần người trong cuộc lên tiếng để biết rõ thực hư. Chúng tôi đã liên hệ với Bùi Quỳnh Hoa để làm rõ sự việc, tuy nhiên đại diện của nàng hậu cho biết hiện Bùi Quỳnh Hoa đang tập trung cho ghi hình tại Miss Universe Vietnam 2024 nên không đưa ra bình luận gì về vụ việc.

Khung hình chung của Hoàng Thùy và Bùi Quỳnh Hoa kết show diễn năm đó

Theo NTK Kelbin Phạm thì trợ lý của Hoàng Thùy nói để Bùi Quỳnh Hoa diễn trước, sau đó Hoàng Thùy mới ra cuối với NTK. Tuy nhiên ý tưởng ban đầu của Kelbin Phạm là muốn cả hai cùng nắm tay anh ra chào kết

Những ngày qua, Hoàng Thùy trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng bởi drama "giám khảo hụt" tại Miss Universe Vietnam 2024. Theo đó, người đẹp gốc Thanh Hóa lần lượt điểm tên Dược sĩ Tiến, Hương Giang và Thanh Hằng vào ồn ào.

Cho đến tối 17/7, trên trang cá nhân, Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh bó hoa được tặng bởi chủ tịch Miss Universe Vietnam, kèm theo tấm thiệp có dòng chữ: "Mr.V really wants you" (tạm dịch: Ông V rất cần bạn - PV). Nhận được hoa từ chủ tịch cuộc thi, Thanh Hằng viết dòng trạng thái hài hước: "Cảm ơn chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Anh quậy quá".

Động thái của Thanh Hằng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng dòng chữ "really wants you" của vị chủ tịch như lời khẳng định sức nặng và vị trí của Thanh Hằng ở Miss Universe Vietnam năm nay. Đáng nói, cụm từ mà chủ tịch cuộc thi nhắn nhủ được netizen bàn tán vì nó như một lời đáp trả đầy ẩn ý cho dòng tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" mà Hoàng Thùy chia sẻ trong bài tố trước đó.

Hoàng Thùy khiến nhiều người xôn xao khi công khai tố đàn chị

Sau khi Thanh Hằng có động thái thì trưa 18/7, Hoàng Thùy chính thức có chia sẻ đầu tiên. Tuy nhiên cô không chia sẻ công khai như những bài đăng trước, thay vào đó Hoàng Thùy đăng tải dòng trạng thái trong một diễn đàn sắc đẹp. Nàng hậu không nhắc đến đàn chị, mà chỉ gửi lời cảm ơn đến những ai ủng hộ mình.

Cụ thể, Hoàng Thùy viết: "Cảm ơn toàn bộ thành viên trong nhóm này. Chúng ta biết nhau từ ngày đầu lập group và vẫn ở đây. Dù có người ủng hộ và không ủng hộ nhưng Thùy vẫn sẽ mãi luôn học hỏi và nỗ lực, để đến một ngày nào đó được mọi người chấp nhận và yêu quý. Cảm ơn vì tất cả!".

Hoàng Thùy là tâm điểm khiến MXH xôn xao những ngày qua