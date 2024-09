Bữa tối ngày mưa bão nấu món canh này, nước dùng ngọt ngon thanh mát đưa cơm vô cùng

Khám phá món canh rau cải non kết hợp trứng, tôm khô và váng đậu với hương vị thanh mát, bổ dưỡng. Dễ dàng chế biến, món canh này giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng cao và thích hợp cho bữa cơm gia đình hoặc chế độ giảm cân. Hãy thử ngay công thức canh rau cải non để tận hưởng bữa ăn ngon miệng, hợp vị cùng cơm nóng. Đảm bảo bạn sẽ hài lòng với sự kết hợp tuyệt vời của các nguyên liệu tươi ngon này.

Ngày nay, nhiều loại rau có thể thu hoạch quanh năm, rau cải là một trong số đó. Nhiều gia đình để có thể ăn cải trái mùa đảm bảo an toàn đã tự trồng vào thùng xốp. Và thường khoảng sau 20 ngày là có thể thu hoạch những cây rau cải "baby"/cải non này.

Rau cải non rất giàu chất dinh dưỡng, trong đó nổi bật nhất là hàm lượng canxi cao (cao nhất trong số các loại rau và cao gấp đôi so với rau cải trưởng thành). Ngoài ra, nó còn giàu vitamin, chất xơ, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác.

Rau cải non tương đối tươi và mềm, thích hợp để ăn salad, xào nhanh và nấu canh. Thông thường với các món canh nấu từ rau cải non, thời gian nấu không nên quá lâu để bảo toàn tối đa chất dinh dưỡng và hương vị tươi ngon. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ với bạn cách nấu món canh cải non đơn giản với trứng, tôm khô và váng đậu. Sau khi hoàn thành bạn sẽ có món canh mềm ngon và thanh mát, ăn cùng cơm rất hợp.

Nguyên liệu làm món canh rau cải non, trứng, tôm khô và váng đậu

200g rau cải non, vài miếng váng đậu lụa tươi (hoặc có thể thay thế bằng váng đậu khô sợi), 2 quả trứng gà, một nắm tôm khô, một ít hành lá, 3 tép tỏi, một ít dầu ăn, lượng gia vị vừa đủ.

Cách làm món canh rau cải non, trứng, tôm khô và váng đậu

Bước 1: Rau cải non đem rửa sạch, vớt ra rồi để ráo nước. Bạn lưu ý rau cải non khá mềm nên trong lúc rửa nhẹ tay để rau tránh bị dập.

Bước 2: Tôm khô bạn rửa sạch sau đó ngâm nước khoảng nửa tiếng, rồi vớt ra vắt kiệt nước để dùng sau. Nước ngâm tôm bạn để lắng rồi chắt sang một bát khác, dùng về sau. Sau đó rửa sạch hành lá và xắt nhỏ. Tỏi đập dập băm nhỏ. Trứng đập vào bát, đánh bông lên rồi đặt sang một bên.

Bước 3: Váng đậu tươi bạn thái sợi. Nếu dùng váng đậu khô thì bạn ngâm trong nước lạnh khoảng 1 giờ. Sau khi ngâm mềm thì vớt ra, vắt kiệt nước.

Bước 4: Đặt nồi lên bếp, đun nóng rồi cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì bạn cho trứng vào chiên đến khi trứng đông lại thì cho tôm khô, hành, tỏi vào xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó cho lượng nước sôi thích hợp vào, đun khoảng 2 phút để nước canh chuyển màu hơi màu trắng đục. Sau đó thêm nước ngâm tôm khô vào.

Bước 5: Cho váng đậu thái sợi vào và nấu trên lửa lớn trong 2-3 phút. Tiếp theo bạn cho rau cải non vào, thêm gia vị, chút bột nêm vị nấm rồi tiếp tục đun sôi khoảng 1 phút thì tắt bếp. Lấy canh ra tô là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh cải non, trứng, tôm khô và váng đậu

Như vậy là món canh ngon lành thanh mát đã hoàn thành. Với sự kết hợp của trứng và tôm khô, nước canh ngọt ngon, rau mềm và sảng khoái. Món ăn này dùng cùng cơm nóng vô cùng hợp vị. Hoặc nếu đang trong chế độ giảm cân bạn có thể dùng làm món ăn thay thế cho bữa tối. Món canh này đảm bảo sẽ rất tuyệt vời.

Khi nấu bạn cần chú ý những điều sau:

- Rau cải non nếu bạn mua ngoài thì hãy ngâm trong nước lạnh khoảng 10 phút cho tươi. Khi ngâm nước sẽ giúp rau cải ngon tươi, giòn, nấu lên mềm ngon hơn. Khi rửa, đừng chà xát mạnh, hãy nhẹ tay để tránh dập.

- Sau khi chiên trứng, bạn phải thêm nước sôi vào. Thêm nước sôi vào sẽ làm nước canh có màu trắng và ngon miệng hơn.

- Để mức lửa cao sau khi cho rau cải non vào nồi và không đun quá lâu. Chỉ đun sôi trong khoảng 1 phút là rau sẽ mềm ngon đúng độ.