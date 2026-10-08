Bữa giỗ bố chồng mà tôi bị o ép, không ngần ngại tôi tuyên bố thẳng: "Mẹ sẽ lên ở với em"

Nhà chồng tôi có 3 anh chị em. Chị gái lấy chồng gần nhà, vợ chồng tôi sống ở Hà Nội, còn em út cũng đang học đại học trên này. Vì mỗi người một nơi nên cứ đến ngày giỗ bố, cả nhà lại cố gắng thu xếp về đông đủ.

Bố chồng tôi mất vì đột quỵ cách đây 2 năm. Từ ngày ông mất, tôi nhiều lần khuyên mẹ chồng lên Hà Nội sống cùng vợ chồng tôi nhưng bà không muốn. Bà bảo ở quê quen rồi, có nhà cửa, hàng xóm, lên thành phố lại không thoải mái.

Chị chồng vì thế thường trách vợ chồng tôi: “Nhà có 2 ông con trai mà như không, cái gì cũng đến tay con gái”. Tôi hiểu chị cũng có những khó khăn riêng nhưng nghe mãi cũng thấy chạnh lòng.

Ngày giỗ năm nay rơi đúng giữa tuần nhưng tôi vẫn cố gắng về sớm, tự đi chợ và chuẩn bị mâm cơm cúng. Đến lúc hạ lễ, nhìn thấy món bố chồng từng thích, mẹ chồng bỗng rưng rưng. Bà nhớ những ngày gia đình còn đủ đầy.

Tôi thương mẹ nên nói rằng cuối năm nay, khi hết tang bố, vợ chồng tôi muốn đón mẹ lên Hà Nội ở. Nhà không quá xa quê, cuối tuần chồng tôi có thể đưa mẹ về bất cứ lúc nào. Mẹ cũng không nhất thiết phải ở cố định, miễn bà thấy thoải mái.

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Tôi chưa nói hết, chị chồng đã cắt ngang: “Mợ đón mẹ lên để mẹ chăm con cho mợ chứ gì? Mẹ ở quê có nhà, có con gái, cần gì phải đi đâu”.

Tôi cố giữ bình tĩnh: “Chị nghĩ thế tội em. Trước giờ em chưa bao giờ coi mẹ là người phải chăm con giúp em. Tuổi mẹ là lúc nghỉ ngơi, an dưỡng. Mẹ thích chơi với cháu thì chơi, còn việc nhà đã có người lo”.

Đúng lúc ấy, em út đang chơi điện thoại cũng lên tiếng. Nó nói thẳng rằng chị giữ mẹ ở quê để tiện nhờ bà trông cháu mới đúng. Mỗi lần gọi điện, nó đều nghe mẹ kể chuyện phải đón cháu, cho cháu ăn, tắm rửa rồi làm đủ việc. Cháu đã 4 tuổi, mẹ cũng cần có thời gian nghỉ ngơi.

Bữa cơm giỗ hôm ấy thành một cuộc tranh luận, nhưng cuối cùng mẹ chồng tôi đồng ý lên Hà Nội ở thử.

Tôi không biết sau này mẹ con có sống với nhau thật sự hòa thuận hay không. Nhưng tôi nghĩ, chăm sóc cha mẹ không nên là cuộc so đo xem con trai hay con gái phải gánh nhiều hơn. Điều quan trọng nhất vẫn là để người đã hy sinh cả đời cho con cái được sống những năm tháng sau cùng theo cách họ cảm thấy bình yên nhất.