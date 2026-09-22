Bữa cơm tiết kiệm của gia đình 4 người: Tôi bỏ ra chưa đến 100.000 đồng nhưng vẫn có món khiến cả nhà tranh nhau gắp

Một mâm cơm gia đình ngon không nhất thiết phải có món cầu kỳ. Chỉ cần một món mặn đậm vị, một món trứng dễ ăn, một bát canh nóng và thêm món nộm giòn mát là đã đủ để bữa cơm trở nên trọn vị. Với thực đơn thịt rang mắm tép, trứng xào cà chua, canh rau má nấu thịt và nộm dưa chuột, các món đều dễ làm, nguyên liệu quen thuộc và có thể nấu trong một buổi chiều bận rộn.

Thịt rang mắm tép

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Nguyên liệu: Thịt ba chỉ hoặc thịt vai, mắm tép, hành khô, đường, nước mắm, hành lá.

Cách làm: Thịt thái miếng mỏng, cho vào chảo rang đến khi xém cạnh và tiết bớt mỡ. Thêm hành khô, mắm tép và một chút đường, đảo đều trên lửa nhỏ để gia vị bám quanh miếng thịt. Rang thêm vài phút đến khi thịt săn, lên màu đẹp và thơm thì rắc hành lá, tắt bếp.

Mẹo: Nên rang thịt xém cạnh trước rồi mới cho mắm tép để món ăn thơm và không bị khô.

Trứng xào cà chua

Nguyên liệu: Trứng, cà chua, hành khô, hành lá, gia vị.

Cách làm: Đánh trứng với chút nước mắm, cho vào chảo đảo vừa chín tới rồi trút ra. Phi thơm hành, cho cà chua bổ múi cau vào xào mềm, nêm chút muối và đường. Khi cà chua tạo thành phần sốt sánh nhẹ, cho trứng trở lại chảo, đảo nhanh tay rồi rắc hành lá.

Mẹo: Xào trứng riêng trước giúp trứng giữ được độ mềm, không bị khô.

Canh rau má nấu thịt

Nguyên liệu: Rau má, thịt băm, hành khô, gia vị.

Cách làm: Ướp thịt băm với chút nước mắm, phi hành rồi cho thịt vào xào săn. Thêm nước, đun sôi và nêm vừa miệng. Cho rau má đã rửa sạch vào, nấu khoảng 1-2 phút đến khi rau vừa chín thì tắt bếp.

Mẹo: Không nên nấu rau quá lâu để giữ được màu xanh và vị thanh.

Nộm dưa chuột thanh mát

Nguyên liệu: Dưa chuột, cà rốt, rau thơm, lạc rang, tỏi, ớt, nước mắm, đường, chanh hoặc giấm.

Cách làm: Dưa chuột đập dập hoặc thái lát, cà rốt thái sợi. Pha nước trộn từ nước mắm, đường, chanh, tỏi và ớt. Cho rau củ cùng rau thơm vào tô, rưới nước trộn, đảo nhẹ và để khoảng 5 phút. Trước khi ăn, rắc lạc rang lên trên.

Mẹo: Nên trộn ngay trước bữa ăn để dưa chuột giữ được độ giòn.

Bốn món tạo thành một mâm cơm khá cân bằng: thịt rang mắm tép đậm đà, trứng cà chua mềm thơm, canh rau má thanh nhẹ và nộm dưa chuột chua giòn. Cách nấu cũng đơn giản, phù hợp cho một bữa cơm gia đình hằng ngày.