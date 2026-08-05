Bên cạnh vai trò fashionista và những hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc gần đây, Châu Bùi còn có một sở thích được người hâm mộ biết đến từ lâu: nấu ăn.

Ngoài công việc, Châu Bùi thích dành thời gian chăm sóc nhà cửa, nấu ăn

Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những video vào bếp, chuẩn bị bữa cơm cho gia đình, bạn bè và những người thân thiết. Trong số những "khách VIP" xuất hiện nhiều nhất trong các clip nấu ăn của Châu Bùi chính là Binz.

Những bữa cơm Châu Bùi nấu không quá cầu kỳ nhưng luôn tạo cảm giác gần gũi, đúng tinh thần cơm nhà. Từ khâu đi chợ, sơ chế nguyên liệu đến bày biện món ăn đều được cô chăm chút tỉ mỉ, khiến nhiều người xem cũng cảm thấy thoải mái và gần gũi.

Một trong những video từng nhận được nhiều sự chú ý được Châu Bùi đăng tải vào năm 2024. Trước khi đi ngủ, cô hỏi Binz muốn ăn gì vào ngày hôm sau rồi lên thực đơn với canh bí đỏ và món bò sốt. Chia sẻ về bữa ăn, Châu Bùi viết: "Bữa cơm đơn giản nhưng đầy tình thương từ việc chọn miếng sườn, quả bí, miếng bò."

Những món ăn ngon lành mà Châu Bùi nấu cho Binz

Bún dọc mùng

Mỗi bữa ăn, Châu Bùi thương gửi vào cả những lời yêu thương

Về phần Binz, mỗi lần được ăn đồ ăn do Châu Bùi nấu, rapper đều có phản ứng phấn khích. Vừa ăn miếng đầu tiên, nam rapper đã thốt lên một tiếng "wow" đầy phấn khích rồi liên tục chấm cho Châu Bùi... 10 điểm. Khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ để khiến nhiều cư dân mạng thích thú bởi sự tự nhiên và đáng yêu của cả hai.

Phản ứng chân thực của Binz

Một lần khác, Binz lại đập bàn khen ngon

Châu Bùi cũng thường xuyên mời bạn bè hoặc người thân đến nhà dùng bữa. Những buổi tụ tập quanh mâm cơm do chính tay cô chuẩn bị xuất hiện khá nhiều, chủ yếu là bữa cơm gia đình, các món bún, phở hay nhiều món Việt quen thuộc,... cho thấy việc nấu nướng từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của nữ fashionista.

Trước đây, Châu Bùi cũng từng thực hiện hẳn một series chia sẻ các món ăn healthy với cách chế biến đẹp mắt, dễ làm. Qua những video được đăng tải, nhiều người nhận xét dường như không có quá nhiều món ăn có thể làm khó cô.

Khả năng bếp núc của Châu Bùi cũng nhiều lần trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận. Thời điểm cô nàng còn độc thân, không ít người hài hước cho rằng, ai yêu Châu Bùi chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc vì cô hoàn toàn có thể chinh phục đối phương bằng những bữa cơm do chính tay mình chuẩn bị.

Những món ăn đơn giản nhưng bắt mắt

Không chỉ nấu cơm nhà, Châu Bùi còn làm nhiều đồ ăn healthy

Châu Bùi có tên đầy đủ là Bùi Thái Bảo Châu, sinh năm 1997 còn Binz có tên thật là Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988. Cả hai gặp nhau tại một sự kiện của nhóm bạn chung và Binz là người để ý trước, chủ động làm quen Châu Bùi. Sau đó, cặp đôi được cho là hẹn hò từ năm 2020.

Chuyện tình của Binz và Châu Bùi từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp bậc nhất Vbiz. Thế nhưng, từ đầu năm 2026 đến nay, mạng xã hội liên tục dấy lên nghi vấn Binz và Châu Bùi đã "đường ai nấy đi". Từ việc Châu Bùi nhiều lần đi du lịch một mình, vắng mặt tại fan meeting của SpaceSpeakers, quyết định chuyển sang nơi ở mới cho đến việc cả hai ít nhắc đến nhau trên mạng xã hội... tất cả đều trở thành những chi tiết được cư dân mạng để ý.

Theo thông tin ghi nhận mới đây, Binz và Châu Bùi đều lộ diện trong cùng khoảng thời gian, nhưng không xuất hiện cùng nhau mà mỗi người đều bận rộn với nhịp sống riêng. Binz liên tục xuất hiện tại căn nhà cũ trong khi Châu Bùi chủ yếu di chuyển giữa các sự kiện, công việc và nơi ở riêng là chi tiết mang đến nhiều suy đoán.

Châu Bùi và Binz

(Ảnh: IGNV)