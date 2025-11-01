Trước khi vướng vào vụ việc gây xôn xao dư luận, Trương Ngọc Ánh vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh cuộc sống đời thường lên trang cá nhân. Giữa lịch trình bận rộn, nữ diễn viên dành nhiều thời gian tận hưởng những chuyến du lịch trong và ngoài nước, cùng các bữa ăn xa hoa tại resort, nhà hàng cao cấp.

Đáng chú ý, vào tháng 2/2025, Trương Ngọc Ánh khoe ảnh du hí Hàn Quốc cùng bạn bè. Loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm khi cô chia sẻ về những bữa ăn đậm chất xứ sở kim chi: bàn ăn với thịt nướng, sườn hầm, kim chi cay nồng cùng nồi canh sôi sùng sục trên bếp. Nữ diễn viên tỏ ra thích thú khi trải nghiệm ẩm thực địa phương theo đúng phong cách người bản xứ, không quên check-in với rượu soju trong khung cảnh mùa đông lạnh giá.

(Ảnh: FBNV)

Đến tháng 6/2025, Trương Ngọc Ánh nghỉ dưỡng tại một resort 5 sao ở Nha Trang. Trên trang cá nhân, cô liên tục chia sẻ hình ảnh về kỳ nghỉ này, từ khung cảnh biển đến những bữa ăn được chuẩn bị cầu kỳ. Trong loạt ảnh được đăng tải, gây chú ý nhất là bữa tối ngoài trời trên bãi biển, nơi cô ngồi giữa ánh đèn lung linh và bàn ăn được trang trí tinh tế với hải sản nướng, thịt bò nhập khẩu cùng rượu vang. Cô viết: "Ngày đầu tiên cả gia đình đã được đón tiếp rất nhiệt tình với 1 bàn bánh trái welcome rất hoành tráng trong villa và tiếp đó là BBQ trên biển. Không thể tuyệt vời hơn."

(Ảnh: FBNV)

Không dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn khoe bữa sáng nổi tiếng "floating breakfast" - bữa sáng nổi trên hồ bơi - với khay thức ăn đầy màu sắc gồm trái cây, bánh ngọt, nước ép... Hình ảnh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác, bởi khung cảnh sang trọng chẳng khác gì một buổi chụp hình tạp chí.

(Ảnh: FBNV)

Dường như đây là chuyến nghỉ dưỡng khiến cô rất yêu thích, khi Trương Ngọc Ánh tiếp tục chia sẻ thêm nhiều bữa ăn khác tại resort. Một trong số đó là bữa hải sản kiểu Cajun được phục vụ tận phòng, mà cô mô tả: "Đi tắm biển về có nguyên 1 bàn hải sản kiểu Cajun ở trong phòng - quá đã, đúng vị khoái khẩu của em."

(Ảnh: FBNV)

Chưa đầy một tháng sau, cuối tháng 6, nữ diễn viên lại đăng ảnh đi Mỹ. Tại đây, cô tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc thưởng thức món crawfish - món tôm hùm đất cay đặc trưng miền Nam nước Mỹ, mà cô từng nhiều lần gọi là "món ruột".

(Ảnh: FBNV)

Đến tháng 9/2025, Trương Ngọc Ánh lại xuất hiện trong loạt ảnh đi ăn cùng bạn bè tại một nhà hàng sang trọng. Trên bàn là nhiều món ăn đa dạng, từ món Việt truyền thống đến ẩm thực Âu - Á, được bày biện cầu kỳ.

(Ảnh: FBNV)

Không chỉ dừng ở ẩm thực, trên trang cá nhân của mình, Trương Ngọc Ánh còn chia sẻ thêm hàng loạt khoảnh khắc trong những chuyến đi, từ resort cao cấp trong nước đến các địa điểm du lịch quốc tế. Các hình ảnh đều được đầu tư chỉn chu, cho thấy phong cách sống xa hoa mà cô từng duy trì trước khi bị bắt.