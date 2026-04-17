Victoria Beckham phá vỡ sự im lặng về Brooklyn

Trong cuộc phỏng vấn mới với The Wall Street Journal ngày 16/4, Victoria Beckham đã nhận được câu hỏi về mối quan hệ bất hòa với Brooklyn.

Theo tạp chí hàng đầu nước Mỹ, dù không trực tiếp nhắc đến tên con trai cả, nhà thiết kế thời trang sinh năm 1974 lần đầu trực tiếp nói về mâu thuẫn gia đình kéo dài này.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi luôn luôn yêu thương các con mình rất nhiều. Chúng tôi luôn cố gắng trở thành những bậc cha mẹ tốt nhất có thể. Bạn biết đấy, chúng tôi sống dưới ánh đèn công chúng hơn 30 năm nay. Tất cả những gì chúng tôi cố gắng làm là bảo vệ các con và yêu thương chúng. Đó thực sự là tất cả những gì tôi muốn nói về chuyện này", Victoria chia sẻ.

Victoria Beckham lần đầu lên tiếng về bất hòa với con trai trên tạp chí Mỹ. Ảnh: The Wall Street Journal

Khi được hỏi có cảm thấy hối hận khi công khai cuộc sống gia đình trước công chúng không, bà mẹ 4 con trả lời: "Tôi sẽ không nói là cảm thấy tội lỗi. Tôi muốn nói có nhiều sự thích nghi từ phía bố mẹ tôi, khi đột nhiên có paparazzi đứng ngoài nhà họ. Chúng tôi thực sự đã đưa cả gia đình mình đi cùng trên hành trình này".

Cựu thành viên Spice Girls cho biết thêm việc làm cha mẹ của những đứa con đã và đang trưởng thành khác biệt nhiều so với khi họ còn nhỏ. Cô và chồng chỉ có thể cố gắng làm tốt nhất có thể, đồng thời khẳng định những tin tức tiêu cực trong những tháng qua không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh thời trang và làm đẹp của cô.

“Tôi nghĩ cuối cùng thì mọi người mua sản phẩm của tôi vì nó thực sự tốt. Tôi không nghĩ họ mua bút kẻ mắt của tôi chỉ vì đó là tôi", người đẹp 7X nói.

Victoria và David Beckham không nói chuyện với Brooklyn kể từ tháng 5/2025, khi đầu bếp trẻ và vợ, Nicola Peltz, không tham dự tiệc mừng sinh nhật 50 tuổi của cựu đội trưởng tuyển bóng đá Anh.

Kể từ đó, nhiều tin đồn về mối bất hòa trong gia đình Beckham rộ lên. Hầu hết cho rằng Brooklyn xa cách cha mẹ là vì bị người vợ hơn 4 tuổi "thao túng tâm lý".

Tình hình nghiêm trọng đến mức cựu nhiếp ảnh gia gửi thư pháp lý cho gia đình, yêu cầu họ không được liên lạc trực tiếp hay nhắc đến anh trên mạng xã hội, mà phải thông qua luật sư. Anh cũng chặn cha mẹ và các em trên mạng xã hội trước ngày Giáng sinh năm 2025.

Đến tháng 1, Brooklyn gây sốc khi đăng "tâm thư" dài trên mạng xã hội kể tội ông bà Becks. Trong đó, Brooklyn tuyên bố anh không có kế hoạch hòa giải với cha mẹ nổi tiếng và cáo buộc họ “kiểm soát anh trong phần lớn cuộc đời”, cố gắng chia rẽ anh với Nicola.

Mối bất hòa trong gia đình Beckham đã kéo dài gần 1 năm. Ảnh: Getty Images

Đầu tháng 4, Brooklyn dường như tiếp tục “đá xoáy” gia đình trong lời chúc kỷ niệm bốn năm ngày cưới đầy tình cảm dành cho Nicola.

Anh viết: "Chúc mừng kỷ niệm 4 năm, em yêu. Anh yêu em bằng cả trái tim. Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nhưng hôm nay chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết và em là người bạn thân nhất của anh. Anh không thể chờ đến ngày cùng em già đi. Yêu em rất nhiều".

Bất chấp sự lạnh nhạt từ Brooklyn, nhiều thành viên gia đình Beckham vẫn cố gắng gợi nhớ cho nam đầu bếp về quá khứ đoàn kết.

Victoria và David chia sẻ những bức ảnh cũ của con trai cả trên Instagram nhân dịp sinh nhật lần thứ 27 của anh vào ngày 4/3. Cậu út Cruz cũng làm điều tương tự vào tháng 2.