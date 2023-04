Britney Spears đi nghỉ cùng vệ sĩ sau khi tháo nhẫn cưới

Trong những hình ảnh mà Page Six độc quyền có được, Britney Spears được chụp tại một quán Starbucks ở thị trấn Dorado bên bờ biển. Cô mặc một chiếc váy đen trễ vai và dường như đang lướt qua thực đơn bên cạnh người đàn ông lạ. Tại một thời điểm, người ta có thể thấy Britney đang nhấp một ngụm từ chiếc cốc của mình khi cô ngước nhìn người đàn ông.

Một nhân chứng nói với Page Six rằng người đàn ông mặc áo phông sọc, quần kaki và đội mũ lưỡi trai màu đen, và người này đã nghe lỏm được người đàn ông nói tiếng Tây Ban Nha.

"Anh ấy ra lệnh và họ rời đi trên cùng một chiếc xe" - nguồn tin cho biết.

(Ảnh: PageSix)

Tuy nhiên, một nguồn tin nói riêng với Page Six rằng người đàn ông này là thành viên đội "nhân viên an ninh" của Britney Spears. Trong khi đó, người đại diện cho Britney Spears đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Page Six và đại diện của chồng cô, Sam Asghari, đã từ chối bình luận.

Theo Page Six