Britney Spears công bố phát hành cuốn hồi ký "gây chấn động nhất 2023"

Sáng nay (12/7), nhà xuất bản Gallery Books đã công bố về cuốn hồi ký mới của Britney Spears. Theo đó, cuốn hồi ký được mang tên The Woman in Me và sẽ ra mắt khán giả trên toàn thế giới vào ngày 24/10 tới.

Đáng chú ý, ảnh bìa cho cuốn hồi ký lần này sẽ là bức ảnh đen trắng chụp Britney Spears khỏa thân. Đây là hình ảnh của nữ ngôi sao từ năm 2001.

Khi mô tả về cuốn sách này, phía nhà xuất bản tin rằng đây là cuốn sách được mong đợi nhất năm 2023.

"Lời khai thuyết phục của Britney trước tòa án về quyền bảo hộ đã làm rung chuyển cả thế giới, thay đổi luật pháp và cho thấy sức mạnh, lòng dũng cảm đầy cảm hứng của cô ấy. Không có gì nghi ngờ khi cuốn hồi ký của Britney cũng sẽ có tác động tương tự và là sự xuất bản được mong chờ nhất năm. Cuối cùng, chúng tôi vô cùng tự hào khi được giúp cô ấy chia sẻ câu chuyện của mình", nhà xuất bản Gallery Books tuyên bố.

Bìa cuốn sách hồi ký của Britney Spears. (Ảnh: Gallery Books)

Theo như nội dung được hé lộ, The Woman in Me sẽ "làm sáng tỏ sức mạnh của âm nhạc và tình yêu". Ngoài ra, điều quan trọng nhất là đây là câu chuyện do chính công chúa nhạc pop kể lại, không phải lời của bất kì ai khác kể lại cuộc đời của cô.

"Cuốn sách của Britney là một câu chuyện về sự chiến thắng. Trong đó, nó kể về những khoảnh khắc dễ bị tổn thương nhất của cô ấy, thời thơ ấu với ước mơ lớn lao, cuộc chia tay với Justin Timberlake, khoảnh khắc cô tự cạo trọc đầu và cuộc chiến về quyền bảo hộ liên quan tới gia đình", một nguồn tin đã được đọc cuốn sách chia sẻ thêm.

Trước đó, Page Six đưa tin Britney Spears đã có thảo luận về hợp đồng sách mang tính bước ngoặt trị giá lên tới 15 triệu USD. Đây được cho là một trong những thỏa thuận xuất bản lớn nhất mọi thời đại.