Brazil: Giàn giáo cao 140 mét đổ sập khiến 8 người treo lủng lẳng trên không, tiết lộ khung cảnh kinh hoàng tại hiện trường

Trang Mirror đưa tin, ngày 17/10 vừa qua, một sự cố kinh hoàng đã xảy ra ở công trường xây dựng hai tòa tháp cao 33 tầng nằm ở thành phố São Paulo, Brazil, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng.

Khu vực giàn giáo ban đầu được bắc qua hai tòa tháp cao 33 tầng

Cụ thể, khi đang thực hiện công việc của mình trên giàn giáo bắc qua hai tòa tháp thì phần giàn giáo công trình bất ngờ đổ sập và rơi thẳng xuống đất. Không rõ vì sao giàn giáo lại có thể đổ sập nhưng đoạn video ghi lại cảnh tượng tại hiện trường cho thấy những người công nhân xây dựng đã phải vật lộn bám vào những sợi dây treo lơ lửng trên không trong tình trạng có thể rơi xuống phía dưới bất kỳ lúc nào.

Ngay sau khi sự việc được báo cáo, mười xe cứu hỏa và một máy bay trực thăng của cảnh sát cũng đã lập tức được điều động tới hiện trường. Truyền thông địa phương cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, có 8 công nhân trên giàn giáo.

Khoảnh khắc các công nhân hoảng sợ trên không (Nguồn: Mirror)

Lidiane Dias, chủ một tiệm hớt tóc gần đó, nói với truyền thông địa phương rằng những công nhân bị mắc kẹt đã được giải cứu “vài phút” sau vụ sập với sự trợ giúp của cần cẩu tại chỗ.



Mặc dù lực lượng cứu hộ đã được điều đến nhanh chóng nhưng truyền thông địa phương cho biết một công nhân đã không may tử vong thương tâm sau sự cố kinh hoàng này. Thông tin về sự việc, nhà chức trách bang São Paulo cho biết họ đang điều tra vụ việc.

Hiện trường toàn những mảnh vỡ nơi giàn giáo đổ sập xuống phía dưới

Công ty xây dựng EZTEC, đơn vị thực hiện dự án, cho biết: "Mặc dù đã có các thiết bị bảo hộ an toàn cho công nhân nhưng do sự cố đáng tiếc nên một công nhân đã tử vong. Vụ việc đang được điều tra nhưng có thể khẳng định rằng các thiết bị đảm bảo an toàn đã được trang bị đầy đủ. Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ thực hiện mọi khuyến nghị từ cơ quan có thẩm quyền."

Nguồn: Mirror