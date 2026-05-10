Bóng Ma Hạnh Phúc tập cuối khiến cả MXH phản ứng dữ dội: Chính thất “người toàn xá lợi”, hiền lành tới mức phi lý

Sau một thời gian dài khiến khán giả tăng xông vì drama ngoại tình, phản bội và những màn “đốt phước” liên tục của nhân vật Dũng, bộ phim truyền hình Bóng Ma Hạnh Phúc cuối cùng cũng khép lại. Nhưng thay vì tạo cảm giác hả hê như mong đợi, cái kết của phim lại khiến mạng xã hội tranh cãi dữ dội, đặc biệt xoay quanh nhân vật Mai của Lê Phương. Nhiều người thừa nhận xem xong chỉ biết tức ngang, bởi nữ chính được xây dựng hiền lành và bao dung tới mức phi lý.

Tiểu tam tự xử nhân tình, chính thất lại chọn tha thứ hết

Ở chặng cuối của phim, mọi bi kịch dồn dập xảy ra với Như Trang. Sau khi cha cô là ông Kha qua đời trong lúc tranh giành nữ trang để trả nợ, Trang hoàn toàn mất kiểm soát. Trong cơn giận dữ, cô quyết định kéo Dũng "đồng quy vu tận" bằng cách đánh ngất anh rồi nhốt cả hai trong ô tô, châm lửa đốt để trả thù.

Phân đoạn này được xem là cú twist mạnh nhất tập cuối khi nhân vật tiểu tam cuối cùng đã quyết định giết luôn nhân tình của mình. Dũng và Trang đều rơi vào tình trạng nguy kịch với những vết bỏng nặng, trả giá cho chuỗi sai lầm kéo dài suốt bộ phim.

Trang "xử" Dũng rồi tự thiêu

Trong khi đó, Mai lại tiếp tục là nhân vật khiến khán giả khó hiểu nhất. Sau tất cả tổn thương mình từng trải qua, cô không hề chọn cách trả đũa hay bỏ mặc. Ngược lại, Mai vào viện chăm sóc chính người từng phá nát gia đình mình, đồng thời đứng ra lo hậu sự cho ông Kha. Chính sự bao dung gần như vô điều kiện ấy đã khiến Như Trang bật khóc hối hận và chấp nhận đi tù.

Không chỉ tha thứ cho tiểu tam, Mai còn có cuộc nói chuyện cuối cùng với Dũng theo kiểu “nhẹ như mây”. Khi Dũng hỏi vì sao cô không sớm tung bằng chứng để kết thúc mọi chuyện, Mai đáp bằng câu thoại đầy tính triết lý: nếu ánh mắt luôn nhìn sang “bông hồng vườn người khác” thì sẽ quên mất bông hoa trong chính khu vườn của mình.

Đoạn kết phim càng đẩy cảm xúc theo hướng chữa lành khi Mai và Dũng gặp lại nhau ở buổi ra mắt cuốn sách Chân trời mới. Không còn oán trách, Mai khẳng định 20 năm hôn nhân với Dũng chưa từng là lãng phí vì cô có được sự trưởng thành cùng những đứa con tuyệt vời. Cô mỉm cười chúc chồng cũ tìm được hạnh phúc mới rồi quay lưng bước đi, để lại Dũng đứng chết lặng trong ân hận.

MXH phản ứng dữ dội

Ngay sau khi tập cuối lên sóng, mạng xã hội lập tức bùng nổ tranh cãi. Không ít khán giả công nhận cái kết của phim khá cảm xúc, nhưng phần đông lại bức xúc vì cách xây dựng nhân vật Mai quá thánh thiện, vượt xa tâm lý người bình thường.

Nhiều bình luận viral cho rằng biên kịch đang cố biến Mai thành hình mẫu “chính thất hoàn hảo” tới mức mất luôn tính thực tế. Sau hàng loạt tổn thương vì chồng ngoại tình, bị tiểu tam phá nát cuộc sống, nhân vật này vẫn chọn giúp đỡ, chăm sóc rồi tha thứ cho tất cả khiến người xem khó đồng cảm.

Cách hành xử của Mai ở hồi kết khiến khán giả khó chịu

Trên các diễn đàn phim Việt, cụm từ “người toàn xá lợi” bị nhắc đi nhắc lại để mô tả Mai. Khán giả vừa đùa vừa tức vì cảm thấy nhân vật tốt một cách bất thường, gần như không còn cảm xúc giận dữ hay tổn thương của con người thật.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu Mai chỉ buông bỏ để sống cuộc đời riêng thì vẫn hợp lý, nhưng việc cô tận tình chăm sóc tiểu tam ngay sau bi kịch là chi tiết quá sức chịu đựng với người xem. Suốt cả phim khán giả mong ngày chính thất phản đòn, cuối cùng lại nhận về một màn tha thứ bao la như phim… Phật pháp.

Dẫu gây tranh cãi, không thể phủ nhận Bóng Ma Hạnh Phúc đã tạo được hiệu ứng bàn luận rất mạnh ở chặng cuối. Và có lẽ, điều khiến khán giả nhớ nhất sau bộ phim này không phải cú ngoại tình của Dũng hay màn phát điên của Như Trang, mà chính là mức độ bao dung “không thuộc về Trái Đất” của Mai.