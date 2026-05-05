Lộ đoạn kết chấn động của Bóng Ma Hạnh Phúc khiến 3,1 triệu người sốc nặng, “vừa lòng hả dạ quá trời ơi!”

Đang là một trong những tựa phim truyền hình Việt hot nhất thời điểm hiện tại, Bóng Ma Hạnh Phúc tiếp tục chứng minh sức hút không phải dạng vừa khi tung preview tuần cuối. Đoạn clip hé lộ cái kết lập tức gây bão mạng xã hội, nhanh chóng cán mốc hơn 3,1 triệu lượt xem và kéo theo làn sóng bàn tán dày đặc. Với loạt tình tiết bị đẩy lên cao trào, màn kết được nhá hàng không chỉ khiến khán giả sốc nặng mà còn mang lại cảm giác hả hê sau chuỗi drama kéo dài.

3,1 triệu người xem màn hé lộ hồi kết Bóng Ma Hạnh Phúc

Ngoại tình, giả mang thai và màn bắt cóc rợn người

Ở chặng cuối, mọi bí mật tưởng chừng được giấu kín bỗng đồng loạt bung bét kéo theo hàng loạt hệ lụy không thể cứu vãn. Nhân vật Dũng do Lương Thế Thành thủ vai cuối cùng cũng phải đối diện trực diện với sai lầm lớn nhất đời mình là việc ngoại tình, phản bội người vợ đã từng hết lòng vì gia đình. Sau chuỗi ngày chìm trong mối quan hệ sai trái và những lựa chọn đầy ích kỷ, Dũng dần nhận ra cái giá phải trả không chỉ là sự đổ vỡ hôn nhân mà còn là sự khinh bỉ từ chính con cái, người thân, những người từng tôn trọng mình. Anh tìm đến Mai trong ngày Mai ra mắt cuốn sách Bóng Ma Hạnh Phúc, thừa nhận mình ngu ngốc vì đã từ bỏ gia đình.

Dũng thừa nhận sai lầm trước Mai

Tuy nhiên, cú twist khiến người xem sốc nhất lại đến từ Như Trang (Ngân Hòa). Nhân vật này lộ rõ bộ mặt thật khi bị vạch trần chuyện giả mang thai để trói buộc Dũng. Không còn lớp vỏ yếu đuối, Như Trang chuyển sang trạng thái mất kiểm soát hoàn toàn khi biết Dũng muốn quay lại với vợ. Trong đoạn clip gây sốc, Như Trang đánh ngất Dũng rồi bắt cóc, nhốt anh vào trong xe hơi. Cao trào được đẩy lên nghẹt thở khi cô ta tuyên bố sẽ không bao giờ để Dũng quay về bên Mai. Gương mặt hoảng loạn, tuyệt vọng của Dũng ở những giây cuối khiến khán giả lạnh sống lưng, phần hình ảnh cũng cho thấy rất có khả năng Như Trang sẽ phóng hỏa, thiêu chết nhân tình trong cơn điên loạn.

Như Trang tấn công, bắt cóc nhân tình

Từ hình ảnh này có vẻ Như Trang đã nhốt Dũng trên xe và quyết định phóng hỏa

Khán giả hả hê sau chuỗi ngày "cạn phước"

Ngay sau khi preview lên sóng, mạng xã hội lập tức bùng nổ với hàng loạt bình luận. Điều đáng nói là phản ứng chung của khán giả không phải thương cảm, mà là hả hê. Nhiều người cho rằng đây là cái kết đáng đời cho cặp đôi ngoại tình, thậm chí không ngại để lại những bình luận đầy cảm xúc.

Bình luận của khán giả:

- Xem tới đây thấy đã quá, cuối cùng cũng trả giá rồi!

- Đúng kiểu ác giả ác báo, coi mà hả hê ghê.

- Tự nhiên khúc này nhìn ổng cũng thấy tội. Mà là tội chưa xử á.

- Cho hai người này tự xử nhau đi, đừng cứu!

- Kết nạp phước lại cho khán giả.

Khán giả hả hê khi thấy cặp "mèo mả gà đồng" tự hại lẫn nhau, Mai cuối cùng vẫn không phải ra tay

Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khích, không ít khán giả cũng bày tỏ lo lắng khi Bóng Ma Hạnh Phúc có dấu hiệu đẩy bi kịch đi quá xa. Việc Như Trang có thể ra tay sát hại Dũng khiến nhiều người e ngại cái kết sẽ trở nên quá nặng nề. Một số ý kiến cho rằng, điều khán giả mong muốn không phải là một cái kết đẫm máu, mà là sự trừng phạt đúng mức, khi hai kẻ phản diện nhận ra tội lỗi của mình.