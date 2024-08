Nhiều người cho rằng bệnh tiểu đường sẽ có triệu chứng khát nước, dễ đói, đi tiểu nhiều và sụt cân bất thường... mà bỏ qua 1 biểu hiện rất quan trọng của bệnh đó là: Ngứa ngáy.

Bác sĩ Chen Quanfeng (Bệnh viện Nhân dân số 6 Zhumadian, Trung Quốc) cho biết: Ngoài các triệu chứng ngứa trên da, bệnh nhân tiểu đường còn có thể gặp các vấn đề về da như phồng rộp, mưng mủ và loét.



Bỗng dưng thấy ngứa ở 2 bộ phận trên cơ thể coi chừng đường huyết tăng vọt

Lượng đường trong máu tăng cao dẫn đến các bệnh về mạch máu, bệnh thần kinh ngoại biên... Điều đó khiến tình trạng da thay đổi, độ đàn hồi của da kém, khô và gây ngứa.

Ngứa da có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Theo bác sĩ, người bình thường nếu thấy ngứa liên tục ở 2 bộ phận là nách và đùi thì nên lưu ý. Bởi khi mắc bệnh tiểu đường thì 2 phần này sẽ bị ngứa đầu tiên do ở nách, đùi dễ đổ mồ hôi và nhiễm trùng.

Tao Xiaohua (Bác sĩ trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang) cho biết: Ngoài triệu chứng ngứa, người có lượng đường trong máu cao còn có thể xuất hiện các nếp gấp, vết loét, đốm trên da, ở chân có mụn nước và dễ nhiễm trùng...

Bệnh tiểu đường khi không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây nên nhiều biến chứng cho thần kinh, tim mạch... Do vậy, nếu tình trạng ngứa thường xuyên xảy ra, ngày càng nặng nề thì bạn nên kiểm tra lượng đường huyết của mình.

Ngứa da cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư nên đừng bỏ qua

Một số triệu chứng tưởng chừng như bình thường lại có thể là những cảnh báo sớm của bệnh ung thư. Thậm chí ngứa da cũng có thể là một trong số đó.

Pan Zhanhe (Phó bác sĩ Khoa Ung thư, Bệnh viện Trung Sơn trực thuộc Đại học Hạ Môn), chỉ ra rằng: Trong hầu hết các trường hợp, ngứa da được coi là do bệnh ngoài da hoặc bệnh dị ứng. Tuy nhiên không nên bỏ qua trường hợp chúng cũng có thể là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư.

1. Ung thư gan



Khi chức năng gan bất thường có thể dẫn đến tăng bilirubin trong máu, dẫn đến các triệu chứng như vàng da và ngứa da.

2. Khối u não ác tính

Ung thư não ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, gây ngứa bất thường ở các bộ phận của cơ thể bên ngoài não. Ví dụ, nếu khoang mũi bị ngứa không rõ nguyên nhân, kèm theo nôn mửa, suy giảm thị lực, ù tai...

3. Ung thư trực tràng và ống hậu môn

Sau ung thư trực tràng và ống hậu môn hình thành, sẽ có triệu chứng ngứa xung quanh hậu môn.

4. Ngứa "vùng kín"

Ngứa vùng kín nữ có thể là dấu hiệu của bệnh phụ khoa, do âm đạo viêm nhiễm hoặc do đối mặt với một số kích ứng. Đôi khi ngứa "vùng kín" cũng là dấu hiệu của ung thư âm hộ do cơ thể phản ứng với khối u, hay do thay đổi nội tiết tố liên quan đến ung thư.

Ngứa da do ung thư có gì khác biệt với ngứa thông thường?

Kang Jingbo (Bác sĩ trưởng Trung tâm Chẩn đoán và Điều trị Ung thư thuộc Trung tâm Y tế số 6, Bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc) cho biết, ngứa da do ung thư thường có những đặc điểm sau:

1. Xuất hiện đột ngột các triệu chứng ngứa khó chữa.

2. Nó không liên quan gì đến khí hậu.



3. Thuốc chống ngứa không có tác dụng.

4. Cơ thể xuất hiện u cục.

5. Sút cân, chán ăn, cơ thể mệt mỏi.

6. Thậm chí thường xuyên bị sốt, uống thuốc hạ sốt đỡ nhưng dễ tái phát.

Những căn bệnh bên trên đều có thể làm suy giảm tuổi thọ, do đó điều quan trọng nhất cần làm là phát hiện sớm, điều trị sớm, như vậy mới mong giữ được tính mạng.