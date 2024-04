Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) có thể coi là từ khóa hot nhất MXH những ngày này, nhất là khi phim đang đi tới hồi cao trào, chỉ còn 2 tập nữa là khép lại hành trình 16 tập phim gây bão mọi nền tảng. Được biết đến là bộ phim có kinh phí đầu tư cực khủng, vậy sau hành trình 14 tập phim đã lên sóng, việc ekip Queen of Tears đã thu hồi vốn hay chưa là điều gây nhiều tò mò cho khán giả.



Truyền thông Hàn cho biết, Queen of Tears có chi phí sản xuất khoảng là 56 tỷ won (khoảng 1031 tỷ đồng) cho 16 tập phim, tương đương với 3,5 tỷ won mỗi tập (khoảng 64,4 tỷ đồng), con số thực sự khủng với mặt bằng chung phim truyền hình Hàn. Ban đầu, kinh phí ước tính chỉ rơi vào khoảng 40 tỷ won (khoảng 736,8 tỷ đồng) thế nhưng trong quá trình sản xuất đã phát sinh thêm 16 tỷ won nữa. Đó là chưa kể đến việc Kim Soo Hyun đã tự nguyện giảm cát xê để hỗ trợ ekip (từ 800 triệu won/tập xuống chỉ còn 300 triệu won/tập - tương đương khoảng 5,5 tỷ đồng/tập) nếu không chi phí có lẽ sẽ còn cao hơn.

Với kinh phí đầu tư lớn ngoài dự kiến, được biết, khá bất ngờ khi hiện Queen of Tears đã qua điểm hoàn vốn, thu hồi được 120% lợi nhuận. Khoản lợi nhuận này đến từ việc NSX đã thu về hơn 65 tỷ won (khoảng 1.197 tỷ đồng) bằng việc bán phim cho Netflix và tvN. Nếu tính cả quảng cáo trực tuyến và các nguồn thu nhập từ các nền tảng khác thì hiện, lợi nhuận của phim đã rơi vào mức hơn 10 tỷ won (khoảng 184 tỷ đồng).

Được biết, dù không phải series gốc nhưng Netflix đã chi trả khoảng 80% kinh phí sản xuất Queen of Tears cho thấy việc ông lớn này đã đặt kỳ vọng cao thế nào dành cho tác phẩm này. Đối với những chương trình gốc khác, Netflix sẽ giữ lại tất cả quyền sở hữu trí tuệ và chi trả đến 120% chi phí sản xuất. Với Queen of Tears, con số 80% của Netflix đến từ niềm tin của họ với những tên tuổi lớn, là Kim Soo Hyun và biên kịch Park Ji Eun. Và cuối cùng, niềm tin đã đặt đúng chỗ khi Queen of Tears gây sốt trên nền tảng Netflix rất nhiều quốc gia, có thời điểm còn còn đạt vị trí top 1 toàn cầu, ở hạng mục series không nói tiếng Anh.

Queen of Tears là sản phẩm đến từ 3 nhà sản xuất, là Studio Dragon, Culture Depot và Showrunners. Trong đó, Culture Depot vốn một chi nhánh của Studio Dragon và cũng là công ty quản lý của biên kịch Park Ji Eun. Công ty chủ quản của Kim Soo Hyun - Gold Medalist, không góp vốn trong dự án lần này mà chỉ tham gia vào quá trình cố vấn sản xuất. Tuy nhiên họ cũng có phần nào hỗ trợ chi phí khi đồng ý với việc tự nguyện giảm cát-xê của Kim Soo Hyun. Được biết vì mỹ nam họ Kim có mối quan hệ thân thiết với biên kịch Park Ji Eun nên hoàn toàn không có việc anh yêu cầu chi phí cao như những thông tin mà truyền thông từng đưa ra.

Nguồn ảnh: tvN