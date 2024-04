Sau tập 13 tương đối nhẹ nhàng, Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 14 liên tục khiến khán giả quá sốc với hàng loạt tình tiết đau lòng. Mở đầu tập phim này, Hae In (Kim Ji Won) nằng nặc từ chối phẫu thuật trong khi Eun Sung (Park Sung Hoon) đã bám theo vợ chồng Hyun Woo (Kim Soo Hyun) tới Đức.

Ngay cả khi cả nhà gọi điện thuyết phục, nghe bố mẹ hai bên khóc nức nở, Hae In vẫn quyết tâm không làm phẫu thuật. Cô sợ mất hết ký ức, sợ bản thân không còn là chính mình. Trước thái độ kiên quyết của Hae In, Hyun Woo hứa sẽ là người đầu tiên Hae In thấy sau khi phẫu thuật, rằng nếu cô có quên hết tất cả và không yêu anh nữa thì Hyun Woo vẫn ở bên cô. Anh sẽ làm cho tình yêu nảy nở một lần nữa.

Cùng lúc này, Pyeon Seong Uk, tay sai của Eun Sung, đã bị giết chết. Trong quá khứ, người này từng được lệnh giết hại Hyun Woo nhưng không thành công. Ngay cả tính mạng của Hyun Woo và Hae In cũng bị đe dọa bởi bà Seul Hee, người muốn ngăn cản tình yêu của Eun Sung dành cho Hae In.

Và quả nhiên sau đó, xe của hai vợ chồng bị một chiếc container cán mạnh giữa đường phố Đức, trước mặt Hyun Woo. Vì sợ Hae In còn ở trong xe, Hyun Woo đã bất chấp việc xe có thể phát nổ, dùng tay đấm vỡ cửa kính khiến bản thân bị thương. May mắn khi Hae In không hề ở trong xe. Thấy Hyun Woo hoảng loạn đến phát điên, không thể nói thành lời vì quá sợ mất mình, Hae In bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Cô quyết định sẽ phẫu thuật vì không muốn thấy Hyun Woo đau đớn như vậy nữa.

Hae In chính thức vào phòng phẫu thuật. Cô liên tục gọi tên Hyun Woo cho đến khi hoàn toàn thiếp đi. Cùng lúc này, Hyun Woo bất ngờ bị bắt giữ vì bị tình nghi đã giết hại Pyeon Seong Uk. Chuyện bắt giữ này nằm trong kế hoạch của Eun Sung, hắn ta làm vậy để có thể trở thành người giám hộ hợp pháp của Hae In. Eun Sung sau đó còn băng bó tay của mình để trông giống Hyun Woo và khiến bố Hae In không thể sang Đức gặp con gái.

Hae In đã phẫu thuật xong, những ký ức về Hyun Woo dần tan biến. Tuy nhiên cô vẫn có thể gọi tên Baek Hyun Woo, đó là cái tên duy nhất mà cô còn nhớ. Eun Sung đã thao túng tâm lý Hae In, nói rằng Hyun Woo là chồng cũ của cô, người đã lừa dối và bám đuôi Hae In cho đến khi bị bắt giữ. Dù đã quên tất cả còn bị Eun Sung lừa nhưng khi thấy tuyết đầu mùa rơi và móng tay sơn bằng nhựa cây bóng nước của mình, Hae In vẫn đau nhói trong tim và đột nhiên bật khóc.

Nguồn ảnh: tvN