Bom tấn của Han So Hee - Park Seo Joon gây tranh cãi: Người khen siêu phẩm, người "vừa xem vừa ngủ gật"

Sinh Vật Gyeongseong là bom tấn được mong chờ nhất truyền hình Hàn tháng cuối năm 2023. Hiện phim đã chính thức ra mắt phần 1 tuy nhiên truyền thông, mạng xã hội lại không bùng nổ như mong đợi. Sau gần 1 ngày ra mắt, Sinh Vật Gyeongseong không được thảo luận nhiều, có phần "chìm nghỉm" so với những bộ phim truyền hình đang lên sóng, nhất là My Demon.



Trên trang Mydramalist, dưới phần bình luận của khán giả, cư dân mạng có những cuộc tranh cãi trái chiều xoay quanh tác phẩm này. Không ít bình luận khen nội dung cuốn hút, bối cảnh xuất sắc và đặc biệt là màn nhập vai vượt quá sự kỳ vọng của Han So Hee. Bởi lẽ so với dàn cast thực lực trong phim, Han So Hee là cái tên duy nhất gây nhiều tranh cãi về diễn xuất. Nhưng tới với tác phẩm này, cô lại được cho là mang tới một màn trình diễn giàu cảm xúc, nhất là những cảnh khóc được thực hiện khá tốt.

Bên cạnh những lời khen ngợi này thì không ít khán giả lại bày tỏ sự thất vọng với phần kịch bản phim. Đặc biệt tập mở đầu bị cho là nhàm chán đến mức gây buồn ngủ, khiến khán giả khó có thể kiên nhẫn xem tiếp dù những tập sau không tới nỗi tệ. Việc đã quá mong đợi tác phẩm này, do nó có sự góp mặt của hai siêu sao hạng A, khiến khán giả thất vọng ê chề khi nó không được như kỳ vọng.

Truyền thông Hàn cũng chỉ ra một trong số những lý do khiến Sinh Vật Gyeongseong gây thất vọng. Đó là phần… nhạc nền. Trang Koreaboo nhận định: "Những khoảnh khắc cuối cùng của tập 2 đã nhận được một số đánh giá gay gắt từ người xem khi bài hát chủ đề hoàn toàn lạc lõng với tác phẩm. Forever của Suho (EXO) được đánh giá là hay nhưng không phải đối với một bộ phim Hàn ấy bối cảnh ở thành phố lịch sử Kyungseong năm 1945."

Bình luận của khán giả: - Không tệ nhưng không tuyệt vời. Thành thật mà nói, diễn xuất của Han So Hee khá tốt, trong khi với Park Seo Joon thì đây không phải là tác phẩm xuất sắc nhất của anh ấy. Tôi nghĩ nhân vật phản diện nhà khoa học mới là nhân vật thú vị nhất. - Nhạc phim hiện đại đến mức chói tai và không phù hợp nếu xét đến chất liệu và bối cảnh lịch sử. - Một sự thất vọng. Tôi không đặt nhiều kỳ vọng từ đầu nhưng dù vậy, phim vẫn gây thất vọng. Diễn xuất thì ổn nhưng tôi thấy mỗi người trong số họ đều có thể tốt hơn. Vấn đề lớn nhất là kịch bản kém cỏi. Nếu đây là phim truyền hình vào đầu những năm 2010 thì chương trình này sẽ ổn thôi. Nhưng trong thời đại thị trường truyền thông cạnh tranh và khán giả khắt khe hơn trước, biên kịch phải làm nhiều hơn thế, thay vì những thiết lập nhân vật lỏng lẻo và cốt truyện nhàm chán. - Tôi vừa xem tập 1 vừa ngủ gật dù đây là phim kinh dị nhỉ? Cố gắng xem tập 2 xong sẽ quyết định xem tiếp hay không. - Là một người yêu thích những bộ phim kinh dị, giật gân thì đây là một tác phẩm tuyệt vời. Dù sao thì tôi cũng có xu hướng bỏ qua những tình tiết lãng mạn phụ trong hầu hết các bộ phim truyền hình nên tôi không thể bình luận về điều đó. Tuy nhiên tôi có mối quan tâm đặc biệt sâu sắc đến tội ác chiến tranh và quả thật tác phẩm này thể hiện nó rất thú vị.

Sinh Vật Gyeongseong xoay quanh Jang Tae Sang (Park Seo Joon), chủ tiệm cầm đồ cũng người giàu có nhất và có mối quan hệ rộng nhất ở Gyeongseong. Han So Hee đảm nhận vai Yoon Chae Ok, một do thám nổi tiếng về việc làm được những điều không tưởng. Họ cùng nhau đào sâu thế giới bí ẩn và hỗn loạn của năm 1945. Phim có kết hợp yếu tố kinh dị, viễn tưởng với bối cảnh chiến tranh, lịch sử có thật.



Nguồn ảnh: Mydramalist