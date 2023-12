Han So Hee dự sự kiện sau khi đụng “dao kéo”: Bùng nổ sắc vóc qua cam thường, điểm thay đổi trên mũi chiếm spotlight

Vào hôm 8/12, Han So Hee đã dự sự kiện khai trương của 1 thương hiệu đồng hồ nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc). Đây là cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên sinh năm 1994 xuất hiện trước truyền thông sau khi đụng chạm "dao kéo" lên khuôn mặt. Còn nhớ cách đây đúng 1 tuần, Han So Hee thừa nhận vừa tiến hành phẫu thuật do bị vẹo vách ngăn mũi.

Trong sự kiện vào hôm 8/12, mỹ nhân họ Han đã chiếm sóng mạng xã hội nhờ màn khoe sắc vóc gợi cảm. Nữ diễn viên diện váy quây khoe trọn bờ vai ngọc ngà và chọn lối trang điểm tự nhiên làm tôn lên visual ngọt ngào. Trong clip được quay bằng cam thường, Han So Hee vẫn đẹp bất chấp, tỏa sáng nhờ ngũ quan cuốn hút. Nhưng nhiều khán giả lại đổ dồn sự chú ý vào điểm thay đổi khá rõ ràng trên gương mặt người đẹp Thế Giới Hôn Nhân. Đối chiếu với hình ảnh cách đây vài tháng, không khó để nhận ra dáng mũi của nữ diễn viên 9X đã trở nên cao hơn trước.

Clip ghi lại những hình ảnh đẹp của Han So Hee trong sự kiện mới đây đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt

Han So Hee trở thành tâm điểm tại sự kiện của 1 thương hiệu tại Hong Kong (Trung Quốc) ngay khi xuất hiện nhờ visual nổi bật, cuốn hút

Sự thay đổi trên gương mặt nữ diễn viên bỗng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Không khó để nhận ra chiếc mũi của cô đã trở nên thanh tú hơn so với thời gian trước (hình phải)

Bên cạnh đó, vóc dáng gợi cảm cũng giúp nữ diễn viên nhận về nhiều lời khen ngợi từ netizen. Diện váy quây ôm sát cơ thể, Han So Hee khoe trọn vòng eo thon cùng đôi chân thon dài trước ống kính. Trong sự kiện mới đây, Han So Hee vinh dự được nhãn hàng chọn làm người cắt băng khai trương

Nụ cười tỏa nắng của người đẹp Thế Giới Hôn Nhân khiến fan khó lòng rời mắt. Ngoài ra, cô cũng gây ấn tượng với làn da trắng sáng, mịn màng trong lần dự sự kiện vào hôm 8/12

Qua cam thường, nữ diễn viên sinh năm 1994 vẫn ghi điểm lớn nhờ visual cuốn hút cùng đường nét hài hòa

Han So Hee tỏa sáng ở mọi khung hình, chiến thắng luôn thử thách ảnh không chỉnh sửa trong lần lộ diện mới nhất

