Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế Đồng Tháp yêu cầu khẩn trương điều tra vụ nhiều người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 37.

Theo Công văn số 1117, cơ quan này cho biết đã nhận được báo cáo về việc nhiều trường hợp nhập viện tại phường Đạo Thạnh với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay và mệt mỏi sau khi sử dụng bánh mì của cơ sở Hồng Ngọc 37.

Đây là lần thứ hai trong thời gian gần đây cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc liên quan đến một vụ nghi ngộ độc thực phẩm. Sự việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất an toàn thực phẩm , ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng và gây bức xúc trong dư luận.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Đồng Tháp chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị, theo dõi sát tình trạng người bệnh, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. (Ảnh: BV Đa khoa Tiền Giang)

Cơ quan chức năng đồng thời phải khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, xác định thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu rà soát toàn diện việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 37, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Bên cạnh đó, ngành y tế địa phương cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm. Các cơ sở chế biến thực phẩm ăn ngay phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu vệ sinh từ khâu nhập nguyên liệu, sơ chế, chế biến, vận chuyển đến bảo quản sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ và thức ăn đường phố; đặc biệt rà soát những cơ sở từng xảy ra sự cố hoặc vi phạm để ngăn ngừa nguy cơ tái diễn các vụ ngộ độc.

Đồng thời, Sở Y tế Đồng Tháp được yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm và thức ăn đường phố.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương theo dõi sát diễn biến vụ việc, thực hiện chế độ báo cáo nhanh, chủ động cung cấp thông tin cho người dân và sớm công khai kết quả điều tra nhằm cảnh báo cộng đồng, tránh phát sinh thêm các trường hợp tương tự.

Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp vừa có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế cập nhật diễn biến mới nhất về các nạn nhân.

Theo đó, tính từ thời điểm ghi nhận số liệu ban đầu (22 ca vào trưa 16/6), số lượng bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc liên tục tăng mạnh qua từng giờ. Nếu như đến chiều tối 17/6, UBND phường Đạo Thạnh ghi nhận 93 ca, thì đến 8h ngày 18/6, tổng số trường hợp nghi ngộ độc phải tiếp nhận điều trị tại các cơ sở y tế đã lên 218 người (tăng gấp hơn 2 lần sau một đêm).

Hệ thống y tế tại địa phương và khu vực lân cận đang tiếp nhận, điều trị cho các nạn nhân. Trong đó Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiếp nhận 4 trường hợp.

Trước đó, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng xuất hiện các triệu chứng điển hình của nhiễm độc thực phẩm như: đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao, mệt mỏi, đau đầu, thậm chí có trường hợp xuất hiện dấu hiệu tê tai, tê tay.

Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, dù số lượng bệnh nhân tăng cao gây áp lực lớn lên các cơ sở y tế, nhưng nhờ sự can thiệp y tế kịp thời, hiện tại sức khỏe của phần lớn các bệnh nhân đã tạm thời ổn định. Riêng các trường hợp chuyển biến nặng đã được chuyển lên tuyến trên tại TP.HCM (trong đó có 4 ca đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1).