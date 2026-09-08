Bộ Y tế thu hồi trên toàn quốc hàng loạt dung dịch vệ sinh, sữa tắm, dầu gội

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm do vi phạm.

Theo quyết định, sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Thảo dược Victory hộp 1 chai 300ml, bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc.

Sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 06/26/CBMP-NA, số lô 010426, ngày sản xuất 15/6/2026, hạn sử dụng 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc dung dịch vệ sinh, sữa tắm, dầu gội (Ảnh minh hoạ).

Công ty TNHH dược Chiến Thắng (địa chỉ số 17 đường Thành Thái, khối Quang Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và đồng thời là cơ sở sản xuất. Sản phẩm bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Nghệ An giám sát Công ty TNHH dược Chiến Thắng thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Thảo dược Victory – hộp 1 chai 300ml không đáp ứng quy định;

Kiểm tra Công ty TNHH dược Chiến Thắng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm;

Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/10/2026.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược cũng thu hồi, đình chỉ lưu hành và yêu cầu tiêu huỷ 5 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi (địa chỉ tại Cụm công nghiệp Tân Hồng, xã Đường An, Tp.Hải Phòng) sản xuất.

Lý do thu hồi là mỹ phẩm lưu thông trên thị trường có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Danh sách gồm dầu gội CURIA, số tiếp nhận Phiếu công bố 200/25/CBMPHD, do Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

4 sản phẩm còn lại đều có nhãn hàng VLIACARE, gồm sữa tắm, dầu gội, dầu xả và nước rửa tay do Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty (địa chỉ tại số nhà 28, ngõ 624 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Tp.Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Danh sách sản phẩm dầu gội, dầu xả, sữa tắm, nước rửa tay bị thu hồi, đình chỉ lưu ảnh và tiêu huỷ (Ảnh chụp màn hình).

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên toàn quốc ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm trên và trả lại nơi cung ứng.

Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi, Công ty TNHH Nhật Linh GlowBeauty phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/9/2026.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP. Hải Phòng, Sở Y tế TP. Hà Nội giám sát Công ty TNHH mỹ phẩm Bảo Lợi, Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty thực hiện thu hồi và tiêu hủy 05 sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định;

Kiểm tra Công ty TNHH Nhật Linh Glow Beauty trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/10/2026.