57 tuổi Lưu Nhược Anh gây bất ngờ với phong độ trẻ trung, sung sức như gái đôi mươi: Lịch tập với "menu" đặc biệt khiến nhiều người bất ngờ

Ở tuổi 57, Lưu Nhược Anh (Liu Ruoying) vẫn duy trì nguồn năng lượng đáng nể. Trước thềm tour diễn Ngày bay (Flying Day) tại Cao Hùng (Trung Quốc), nữ ca sĩ tích cực tập luyện, từ các bài tập sức mạnh, rèn cơ bụng đến cầu lông, đá bóng cùng con.

Không chỉ hướng tới vóc dáng gọn gàng, những bài tập cô lựa chọn còn tập trung vào sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng, sự linh hoạt và sức bền – những yếu tố đặc biệt quan trọng khi cơ thể bước vào tuổi trung niên.

Từng chia sẻ rằng mình thuộc kiểu “dễ tăng cân”, Lưu Nhược Anh thậm chí hài hước nói: “Tôi không giảm cân thì đang trên đường giảm cân, còn không giảm cân thì tôi là người béo”. Tuy nhiên, thay vì áp dụng những chế độ giảm cân khắc nghiệt, cô duy trì thói quen vận động trong nhiều năm.

1. Deadlift với tạ ấm: Tăng sức mạnh chân, hông và cơ trung tâm

Một trong những bài tập xuất hiện trong lịch tập gần đây của Lưu Nhược Anh là kettlebell deadlift – nâng tạ ấm.

Động tác tập trung vào chuyển động “gập hông” (hip hinge): đẩy hông ra sau, hơi khuỵu gối, giữ lưng ổn định rồi nâng tạ lên cho đến khi đứng thẳng.

Khác với squat vốn chú trọng nhiều vào động tác gập gối, deadlift tập trung đáng kể vào sức mạnh vùng hông. Bài tập tác động đến cơ mông, nhóm cơ mặt sau đùi, lưng dưới và đồng thời yêu cầu cơ trung tâm hoạt động để giữ cơ thể ổn định.

Với một ca sĩ phải đứng, di chuyển và biểu diễn trong thời gian dài trên sân khấu, việc rèn sức mạnh phần thân dưới và cơ trung tâm có thể hỗ trợ đáng kể cho thể lực.

2. Kéo cáp khi ngồi: Tăng sức mạnh lưng và vai

Lưu Nhược Anh cũng thực hiện một biến thể của seated row – kéo cáp khi ngồi, sử dụng dây đàn hồi cố định ở phía trên.

Động tác kết hợp đặc điểm của kéo xô và rowing, tác động chủ yếu đến cơ lưng rộng, cơ trám và nhóm cơ thang giữa – dưới.

Không chỉ giúp tăng sức mạnh phần thân trên, các bài tập kéo còn hỗ trợ khả năng kiểm soát xương bả vai, tạo cảm giác phần thân trên vững vàng hơn và góp phần cải thiện đường nét vùng lưng.

Đây cũng là nhóm bài tập đáng chú ý với phụ nữ trung niên, khi việc duy trì sức mạnh cơ bắp ngày càng trở nên quan trọng.

3. Kéo xà có dây đàn hồi hỗ trợ: Tập tay, vai và lưng

Pull-up vốn là bài tập đòi hỏi sức mạnh đáng kể của phần thân trên. Để giảm độ khó, Lưu Nhược Anh sử dụng dây đàn hồi hỗ trợ.

Dây được cố định trên xà, sau đó chân hoặc đầu gối đặt vào vòng dây để tận dụng lực đàn hồi hỗ trợ cơ thể kéo lên.

Bài tập tác động đến cơ lưng rộng, cơ nhị đầu, nhóm cơ lưng trên và đồng thời yêu cầu cơ trung tâm tham gia giữ ổn định cơ thể.

Với những người chưa thể thực hiện một lần kéo xà hoàn chỉnh, đây có thể là một cách tập giúp làm quen với chuyển động và cảm nhận lực trước khi tăng dần độ khó.

4. Gập bụng bên: Tập trung vào cơ liên sườn và vùng core

Thay vì chỉ thực hiện những bài gập bụng truyền thống, Lưu Nhược Anh còn tập side crunch – gập bụng bên.

Cô nằm nghiêng trên ghế tập, cố định phần thân dưới trong khi phần thân trên được nâng đỡ ít hơn, sau đó thực hiện động tác gập thân sang bên.

Bài tập chú trọng vào nhóm cơ bụng bên và yêu cầu cơ trung tâm phối hợp để kiểm soát cơ thể. Khi được thực hiện đúng kỹ thuật, nó có thể góp phần tăng khả năng kiểm soát vùng core và giúp vùng eo săn chắc hơn.

5. Xoay người chuyền bóng medicine ball: Tăng khả năng phối hợp

Một bài tập khác có tính vận động cao hơn là ngồi xoay người chuyền bóng medicine ball.

Người tập ngồi trên sàn hoặc ghế dài, siết cơ trung tâm, nâng chân khỏi mặt đất rồi xoay thân để chuyền bóng cho người bên cạnh. Sau khi nhận bóng, cơ thể nhanh chóng xoay theo hướng ngược lại để chuyền trả.

Bài tập không chỉ tác động đến cơ bụng bên mà còn kết hợp khả năng xoay thân, sức mạnh bùng nổ, sự phối hợp và kiểm soát cơ thể.

Đây là dạng bài tập khá khác so với việc chỉ giữ cơ bụng căng trong một tư thế cố định, bởi cơ thể phải duy trì sự ổn định ngay cả khi đang chuyển động.

6. Di chuyển ngang chạm cọc: Rèn phản xạ và sự linh hoạt

Bên cạnh các bài tập sức mạnh, nữ ca sĩ còn đưa những động tác di chuyển ngang và đổi hướng vào quá trình tập luyện.

Khi thực hiện, người tập hơi khuỵu gối, hạ thấp trọng tâm rồi nhanh chóng di chuyển sang bên, chạm vào cọc đánh dấu trước khi đổi hướng trở lại.

Động tác này tập trung vào tốc độ phản ứng của chân, khả năng phối hợp và đổi hướng, đồng thời yêu cầu cơ trung tâm hoạt động để giữ thăng bằng.

Với những người muốn duy trì sự nhanh nhẹn khi bước vào tuổi trung niên, các bài tập vận động đa hướng cũng có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc bên cạnh những bài tập sức mạnh truyền thống.

7. Chơi cầu lông: Vừa vận động vừa tạo hứng thú

Không chỉ tập trong phòng gym, Lưu Nhược Anh còn chơi cầu lông để thay đổi hình thức vận động.

Một trận cầu lông đòi hỏi người chơi liên tục di chuyển, bước sang hai bên, vung vợt, chạy theo cầu và thay đổi hướng. Vì vậy, nhiều nhóm cơ từ chân, hông đến thân trên đều phải phối hợp.

So với những bài tập cố định trong phòng gym, các môn thể thao mang tính tương tác như cầu lông có thêm yếu tố vui vẻ và giải trí, giúp người tập dễ duy trì hoạt động thể chất hơn.

8. Đá bóng cùng con: Biến thời gian bên gia đình thành thời gian vận động

Một hình thức vận động rất đời thường của Lưu Nhược Anh là đá bóng cùng con vào những ngày nghỉ.

Không cần một buổi tập chuyên nghiệp, việc chạy theo bóng, đi lại và liên tục thay đổi hướng cũng giúp cơ thể vận động đáng kể.

Đây cũng là một cách đơn giản để biến thời gian dành cho gia đình thành cơ hội vận động mà không tạo cảm giác đang “ép mình tập thể dục”.

Không chỉ tập để giảm cân, Lưu Nhược Anh duy trì nhiều hình thức vận động suốt nhiều năm

Điều đáng chú ý trong thói quen của Lưu Nhược Anh không nằm ở một bài tập riêng lẻ mà là sự đa dạng và tính nhất quán.

Cô duy trì mỗi buổi tập khoảng 50 phút đến 1,5 giờ. Bên cạnh tập sức mạnh, cô còn từng tập bơi, boxing, leo núi và yoga.

Trước thềm tour diễn Ngày bay, cường độ tập luyện được tăng lên nhằm chuẩn bị thể lực cho những màn trình diễn kéo dài.

Ở tuổi 57, hình ảnh Lưu Nhược Anh vẫn tích cực tập luyện là lời nhắc rằng mục tiêu của vận động không chỉ là giảm vài kilogram hay giữ một vòng eo nhỏ. Khi tuổi tác tăng lên, sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng, sự linh hoạt và sức bền mới là những nền tảng quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh và hoạt động độc lập lâu dài.

Và có lẽ, đó cũng là lý do nữ ca sĩ có thể tiếp tục đứng trên sân khấu, ca hát và di chuyển trong nhiều giờ với nguồn năng lượng đáng nể.