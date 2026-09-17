Bộ Y tế phạt một công ty dược do kê khai giá thuốc không đúng

Phạt 25 triệu đồng do kê khai giá thuốc không đúng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Theo quyết định, CPC1 Hà Nội, có trụ sở tại Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường Tín, Tp.Hà Nội, đã thực hiện hành vi kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 2 thuốc gồm Timo Drop (SĐK: VD-35510-21) và Nước cất ống nhựa (SĐK: 893110151624).

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội bị phạt 25 triệu đồng do kê khai giá thuốc không đúng (Ảnh minh hoạ).

Hành vi này được xác định vi phạm quy định hành chính trong quản lý giá. Theo quyết định, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ. Mức phạt đối với cá nhân trong trường hợp này là 12,5 triệu đồng.

Do đối tượng vi phạm là tổ chức, mức phạt được áp dụng gấp đôi theo quy định, tương đương 25 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, công ty bị buộc thực hiện kê khai đối với các mức giá đã thực hiện liên quan đến hành vi vi phạm. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội nghiêm chỉnh chấp hành quyết định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, công ty sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật; đồng thời, mỗi ngày chậm nộp tiền phạt phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Thu hồi toàn quốc lô Yara Professional Protein Shake

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại đào tạo K&N (Địa chỉ: 34 đường số 2G, KDC Nam Hùng Vương, khu phố 68, phường An Lạc, Tp. Hồ Chí Minh) về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm.

Theo đó, Cục Quản lý Dược thông báo: Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Yara Professional Protein Shake – Hộp 1 chai 200ml.

Trên nhãn ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố: 305936/26/CBMP-QLD, Số lô: BFA17Q1C3, NSX: 17/01/2026, HSD: 16/01/2029.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại đào tạo K&N (Địa chỉ: 34 đường số 2G, KDC Nam Hùng Vương, khu phố 68, phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh), nhà sản xuất: Guangdong Gorshow Technology Co., Ltd – Trung Quốc.

Lý do thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

Công văn cũng cho biết, theo văn bản báo cáo của nhà sản xuất Guangdong Gorshow Technology Co., Ltd đề ngày 29/7/2026 do Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại đào tạo K&N cung cấp cùng các tài liệu liên quan: Công thức gốc của sản phẩm có Propylparaben nhưng không được kê khai trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Yara Professional Protein Shake – Hộp 1 chai 200ml và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.