Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa đề nghị Sở Y tế Hà Nội vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về cơ sở khám, chữa bệnh của ông Phí Văn Chung tại xã Dương Hòa, Tp.Hà Nội. Cơ sở này bị phản ánh hoạt động không phép, có nhiều dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người dân.

Trước đó, ngày 20/11 trên nền tảng mạng xã hội của Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam) đăng tải phóng sự phản ánh về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phép của ông Phí Văn Chung tại xã Dương Hòa, Tp.Hà Nội.

Đáng chú ý, cơ sở này được phản ánh vẫn tiếp tục hoạt động dù trước đó đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính. Theo nội dung phóng sự, mỗi ngày cơ sở tiếp đón hàng trăm người bệnh. Chủ cơ sở thực hiện tiêm thuốc khi chưa qua thăm khám, tự ý thay đổi mũi tiêm và cấp phát thuốc không có nhãn mác.

Đặc biệt, số thuốc này được phản ánh bảo quản trong điều kiện ẩm mốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe và tính mạng người dân.

Ông Phí Văn Chung thực hiện tiêm cho người bệnh (Ảnh: CACC).



Trước thông tin trên, nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản liên quan, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh đột xuất đối với cơ sở của ông Phí Văn Chung.

Cơ quan này yêu cầu làm rõ điều kiện hoạt động của cơ sở, giấy phép hành nghề của cá nhân thực hiện khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời xác minh nguồn gốc, xuất xứ và điều kiện bảo quản các loại thuốc, vật tư y tế đang được sử dụng, cấp phát tại đây.

Trường hợp phát hiện vi phạm, Sở Y tế Hà Nội phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, kiên quyết đình chỉ ngay hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trái phép; thu giữ, xử lý số thuốc không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không bảo đảm chất lượng theo quy định.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Công an Tp. Hà Nội và UBND xã Dương Hòa rà soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trước đây đối với ông Phí Văn Chung.

Việc rà soát nhằm xem xét tính chất tái phạm, quy mô hoạt động và hậu quả (nếu có) để chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm.

Cục cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và truyền thông trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không phép; đồng thời cảnh báo người dân lựa chọn khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế đã được cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

Sở Y tế Hà Nội được yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện, thông tin kết quả xử lý đến các cơ quan báo chí theo thẩm quyền và gửi báo cáo về Bộ Y tế (qua Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) trước ngày 27/11/2026.