Theo thông tin từ bệnh viện, cô bé tên Hiểu Nguyệt (ở Trung Quốc) có tiền sử viêm mũi. Mỗi khi cảm thấy ngứa, em thường đưa tay ngoáy mũi. Ban đầu, vùng da ở tiền đình mũi chỉ bị trầy xước nhẹ nên gia đình không quá lo lắng.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 4 ngày sau, vùng mặt bên trái và mí mắt của trẻ bắt đầu sưng đỏ, nóng, đau dữ dội rồi xuất hiện tình trạng chảy mủ kéo dài.

Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định tình trạng viêm đã lan từ vùng tiền đình mũi sang mô mềm ở mặt. Bé được phẫu thuật làm sạch ổ nhiễm trùng, dẫn lưu mủ và điều trị bằng kháng sinh. Nhờ can thiệp kịp thời, tình trạng viêm dần được kiểm soát, vùng sưng đỏ giảm xuống và trẻ hồi phục.

Trường hợp trên cho thấy những tổn thương tưởng chừng nhỏ ở vùng mũi không nên bị xem nhẹ, đặc biệt khi xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng lan rộng. Điều này là bởi nó nằm trong "vùng tam giác nguy hiểm trên mặt".

Vùng tam giác nguy hiểm trên mặt thường được mô tả là khu vực từ gốc mũi đến hai bên khóe miệng. Đây là vùng có hệ thống mạch máu phong phú, trong đó một số tĩnh mạch có kết nối với xoang hang nằm sâu trong hộp sọ.

Xoang hang là cấu trúc tĩnh mạch nằm ở nền sọ, có liên quan đến đường dẫn lưu máu từ vùng mặt và hốc mắt. Khu vực này cũng có các dây thần kinh quan trọng chi phối vận động mắt và cảm giác vùng mặt đi qua.

Khi da hoặc niêm mạc ở vùng mũi bị tổn thương, vi khuẩn có thể xâm nhập và gây viêm nhiễm. Trong những trường hợp hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, nhiễm trùng có thể lan theo hệ thống mạch máu đến xoang hang, gây viêm hoặc hình thành huyết khối xoang hang.

Đây là biến chứng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến thị lực, chức năng thần kinh và thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Tuy nhiên, không phải cứ ngoáy mũi hay nổi mụn ở vùng mặt là sẽ bị nhiễm trùng nội sọ. Phần lớn các tổn thương nhỏ không dẫn đến biến chứng nghiêm trọng. Nguy cơ phụ thuộc vào loại vi khuẩn, mức độ nhiễm trùng, tình trạng sức khỏe và thời điểm được điều trị.

Ngoáy mũi thường xuyên có thể gây ra những vấn đề gì?

Ngoài nguy cơ nhiễm trùng, thói quen ngoáy mũi còn có thể gây ra một số tổn thương:

- Làm trầy xước niêm mạc: Niêm mạc mũi có nhiều mao mạch nhỏ. Móng tay sắc hoặc thao tác mạnh có thể khiến vùng này bị tổn thương, chảy máu và tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

- Gây viêm tiền đình mũi, hình thành nhọt: Vi khuẩn có thể xâm nhập qua các vết xước, gây viêm nang lông hoặc nhiễm trùng vùng cửa mũi.

- Làm tổn thương lông mũi: Lông mũi có tác dụng giữ lại một phần bụi bẩn và các hạt trong không khí. Việc nhổ hoặc tác động mạnh có thể gây viêm nang lông và làm tổn thương vùng da bên trong mũi.

- Khiến tình trạng viêm mũi nặng thêm: Với người bị viêm mũi dị ứng, ngoáy mũi liên tục có thể làm niêm mạc vốn đang kích ứng càng dễ tổn thương.

Vệ sinh mũi thế nào để tránh tổn thương?

Khi có dịch tiết hoặc gỉ mũi, thay vì dùng móng tay ngoáy sâu, nên vệ sinh nhẹ nhàng:

- Với dịch tiết thông thường: Có thể dùng nước muối sinh lý để làm sạch và giữ ẩm niêm mạc mũi. Nếu sử dụng dụng cụ rửa mũi, cần bảo đảm nguồn nước và dụng cụ sạch theo hướng dẫn.

- Với gỉ mũi khô: Nhỏ hoặc xịt nước muối sinh lý để làm mềm trước, sau đó dùng khăn mềm hoặc tăm bông làm sạch phần dịch tiết ở cửa mũi, tránh đưa sâu vào trong.

- Khi mũi thường xuyên ngứa, nghẹt hoặc chảy dịch: Nên tìm nguyên nhân, đặc biệt nếu có viêm mũi dị ứng. Điều trị đúng bệnh sẽ giúp giảm cảm giác khó chịu và hạn chế thói quen ngoáy mũi.

- Không tự ý nặn mụn hoặc nhọt trong mũi: Nếu xuất hiện khối sưng đau, có mủ hoặc ngày càng to, cần được bác sĩ kiểm tra.

Đặc biệt, nếu vùng mũi hoặc mặt sưng đỏ lan nhanh, đau dữ dội, sốt cao, sưng mí mắt, nhìn mờ, đau đầu dữ dội hoặc lơ mơ, cần đến cơ sở y tế ngay. Đây có thể là dấu hiệu nhiễm trùng đang tiến triển hoặc đã xuất hiện biến chứng.

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