Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi trên toàn quốc phải được khám sức khỏe định kỳ với tần suất ít nhất 1 lần/năm. Ảnh: Bộ Y tế

Theo Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 1675/QĐ-BYT, đối tượng áp dụng là trẻ em Việt Nam dưới 06 tuổi trên phạm vi toàn quốc. Đáng chú ý, trẻ em dưới 6 tuổi phải được khám sức khỏe định kỳ với tần suất ít nhất 1 lần/năm.

Nội dung khám tập trung vào các dấu hiệu sinh tồn; Đánh giá tình trạng dinh dưỡng; Đánh giá sự phát triển tinh thần, vận động; Đánh giá tiêm chủng;

Cùng với đó, thăm khám toàn thân và các bộ phận: Da, đầu - cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, bụng và cơ quan sinh dục, cơ xương khớp, thần kinh, phát hiện nguy cơ tự kỷ.

Theo quyết định mới nhất của Bộ Y tế, việc khám sức khoẻ định kỳ có thể tại:

Trạm y tế xã/phường: khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 06 tuổi ưu tiên tổ chức tại Trạm y tế xã/phường khi bố trí nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Địa điểm khám sức khỏe lưu động được bố trí hợp lý, thuận tiện cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ/người giám hộ trẻ đưa trẻ đi khám bảo đảm an toàn, đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập các cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và cơ bản, khi bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ khám đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Bộ Y tế hướng dẫn, trang thiết bị, dụng cụ khám cho 01 dây chuyền khám gồm có: Bàn (có khăn trải bàn); Ghế ngồi; Giường khám trẻ em; Dụng cụ khám (cân trọng lượng, thước đo chiều cao, ống nghe tim phổi, nhiệt kế thuỷ ngân hoặc điện tử, đồng hồ đếm mạch/nhịp tim, bộ khám ngũ quan, búa phản xạ); Đồ chơi để kiểm tra sự phát triển tinh thần, vận động; Sổ khám sức khỏe trẻ em điện tử; Găng tay, khẩu trang y tế, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn nhanh.

Thiết bị, dụng cụ để lập và quản lý Sổ sức khỏe điện tử; bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu, tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Việc khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ thực hiện khám đầy đủ các nội dung trong Mẫu giấy khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Phải khai thác tiền sử bệnh tật của trẻ khi sinh, khai thác tiền sử bệnh tật của mẹ trong thời gian mang thai; Khám, ghi nhận kết quả, tư vấn can thiệp hoặc hướng dẫn theo dõi sức khỏe theo Mẫu giấy khám sức khỏe cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Trong trường hợp trẻ có dấu hiệu bất thường, phát hiện bệnh tật, cần phải khám và điều trị bệnh, tư vấn chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để khám và điều trị kịp thời.

Về trách nhiệm của cơ sở y tế thực hiện khám sức khoẻ định kỳ là tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 06 tuổi theo các nội dung chuyên môn, quy trình, hướng dẫn.

Cùng đó khám đầy đủ các nội dung theo quy định để đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ, phát hiện và chẩn đoán bệnh hoặc tư vấn chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp để khám và điều trị kịp thời.

Kết quả khám được tổng hợp, đánh giá và lập sổ sức khỏe điện tử; Liên thông, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Quyết định 1675/QĐ-BYT thay thế Quyết định số 1284/QĐ-BYT ngày 07/5/2026 của Bộ Y tế về Hướng dẫn nội dung chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi.