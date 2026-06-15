Theo trang tin Tech Crunch, Tom Hale, CEO của Oura, công ty đứng sau dòng nhẫn thông minh theo dõi sức khỏe nổi tiếng đã lên tiếng nhằm làm rõ những tranh cãi liên quan đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp này với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) và Palantir, công ty phân tích dữ liệu vốn phục vụ nhiều cơ quan quốc phòng, tình báo và thực thi pháp luật tại Mỹ.

Phát biểu tại hội nghị thường niên hàng đầu về công nghệ và đổi mới sáng tạo Fortune Brainstorm Tech, ông Hale dành phần lớn thời gian để phản bác các cáo buộc lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Oura đang chia sẻ dữ liệu người dùng với chính phủ Mỹ.

Theo ông, làn sóng phản ứng dữ dội xuất phát từ những thông tin sai lệch được khuếch đại bởi các influencer (những người có tầm ảnh hưởng) và nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Ông Hale nhấn mạnh: “Đã có rất nhiều thông tin sai lệch về vấn đề này”.

Những tranh cãi này đặc biệt nhạy cảm bởi các thiết bị của Oura thu thập lượng dữ liệu sức khỏe rất lớn, bao gồm nhịp tim, chất lượng giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể, mức độ vận động, chu kỳ kinh nguyệt cùng nhiều chỉ số sinh học khác.

Trước khi xuất hiện tại sự kiện Fortune Brainstorm Tech, ông Hale đã trực tiếp phản hồi các cáo buộc thông qua video TikTok đầu tiên của mình.

Trong đó, ông khẳng định Oura không bán dữ liệu người dùng cho bên thứ ba nếu không có sự cho phép rõ ràng từ chính chủ sở hữu dữ liệu.

Tại hội nghị, CEO Oura tiếp tục nhấn mạnh thông điệp này.

“Xin khẳng định rõ, chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ ai trừ khi chính bạn yêu cầu chúng tôi làm điều đó. Chúng tôi cũng sẽ không bao giờ bán dữ liệu của bạn cho bất kỳ ai.”

Theo Hale, những tuyên bố cho rằng Oura hợp tác với chính phủ Mỹ để chuyển giao dữ liệu người dùng là “hoàn toàn không đúng sự thật”.

Ông cho biết rất vui khi làn sóng phẫn nộ trên mạng đã bắt đầu lắng xuống sau khi công ty liên tục giải thích về bản chất thực sự của chương trình mà họ đang tham gia.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hiểu lầm là việc Oura tham gia một chương trình liên quan đến Bộ Quốc phòng Mỹ.

Ông Hale giải thích rằng chương trình này yêu cầu Oura triển khai giải pháp doanh nghiệp của mình trong một môi trường riêng biệt và được bảo mật độc lập.

Điều đó đồng nghĩa dữ liệu sức khỏe của người dùng thông thường hoàn toàn không nằm trong phạm vi truy cập của chính phủ.

Theo CEO Oura, không có cơ quan chính phủ nào được phép xem dữ liệu sức khỏe của khách hàng thông qua chương trình này.

Những tuyên bố ngược lại trên mạng xã hội đã khiến nhiều người hiểu sai bản chất của dự án và tạo ra cuộc khủng hoảng truyền thông không đáng có đối với công ty.

Hình ảnh CEO Tom Hale của Công ty Oura.

Bên cạnh Bộ Quốc phòng Mỹ, Công ty phân tích dữ liệu Palantir cũng trở thành tâm điểm của những chỉ trích nhắm vào Oura.

Hale cho rằng việc mô tả mối quan hệ giữa hai công ty như một “quan hệ đối tác chiến lược” là cách diễn giải quá mức thực tế.

Theo ông, nguồn gốc của câu chuyện bắt đầu từ thương vụ mua lại một công ty khác của Oura trong năm ngoái.

Công ty được mua lại này vốn có mối quan hệ phần mềm dưới dạng dịch vụ với Palantir.

Nói cách khác, đây đơn thuần là một hợp đồng cung cấp dịch vụ phần mềm chứ không phải thỏa thuận chia sẻ dữ liệu.

CEO Oura nhấn mạnh rằng đây chỉ là một mối quan hệ thương mại quy mô nhỏ và các hệ thống giữa hai bên hoàn toàn tách biệt.

Ông khẳng định rằng: “Chúng tôi chỉ có một mối quan hệ thương mại nhỏ. Các hệ thống không được kết nối với nhau. Không có cách nào để Palantir truy cập được dữ liệu của bạn. Không ai trong chính phủ có thể xem dữ liệu của bạn. Không ai tại Palantir có thể xem dữ liệu của bạn. Mọi chuyện đã bị thổi phồng quá mức”.

Trong bối cảnh ngành công nghệ sức khỏe ngày càng phải đối mặt với các yêu cầu khắt khe về bảo mật dữ liệu, Hale cho biết quyền riêng tư của người dùng vẫn là ưu tiên cốt lõi của Oura.

Ông dẫn lại điều khoản dịch vụ của công ty, trong đó nêu rõ Oura sẽ phản đối các nỗ lực sử dụng dữ liệu người dùng cho mục đích giám sát hoặc truy tố.

Ngay cả trong trường hợp người dùng cho phép Oura truy cập dữ liệu của họ, chẳng hạn phục vụ hỗ trợ kỹ thuật việc tiếp cận cũng bị giới hạn nghiêm ngặt.

Theo Hale, nhân sự được cấp quyền xem dữ liệu chỉ có thể truy cập đúng phần dữ liệu đã được người dùng cho phép và bản thân họ cũng giữ vai trò rất hạn chế trong tổ chức.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng lưu ý rằng về mặt kỹ thuật điều đó vẫn có thể xảy ra. Dữ liệu của Oura hiện không được mã hóa đầu cuối. Thay vào đó, dữ liệu được mã hóa trong quá trình truyền tải giữa ứng dụng Oura và nền tảng Oura Cloud.

Tăng trưởng mạnh giữa bối cảnh thị trường thay đổi

Ngoài câu chuyện quyền riêng tư, Hale cũng chia sẻ góc nhìn về xu hướng phát triển của thị trường thiết bị đeo.

Theo ông, tại nhiều khu vực, đặc biệt là châu Á và Ấn Độ, người tiêu dùng đang có xu hướng lựa chọn các thiết bị đeo cổ tay nhỏ gọn và giá rẻ hơn.

Tuy vậy, phân khúc thiết bị đeo dạng nhẫn vẫn ghi nhận mức tăng trưởng rất tích cực.

Ông Hale cho biết quy mô thị trường thiết bị đeo dạng nhẫn đã tăng gấp đôi.

“Chúng tôi đang tăng trưởng hơn 100%.”

Con số này cho thấy dù phải cạnh tranh với đồng hồ thông minh và nhiều thiết bị đeo khác, nhẫn thông minh vẫn đang tạo ra một phân khúc riêng đầy tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ sức khỏe.

Đối với Oura, mục tiêu dài hạn không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận các chỉ số sức khỏe.

Ông Hale cho biết công ty muốn phát triển sản phẩm thành một thiết bị chăm sóc sức khỏe mang tính “phòng ngừa”, có khả năng phát hiện và cảnh báo các vấn đề trước khi chúng tiến triển thành bệnh lý thực sự.

Lợi thế của nhẫn Oura nằm ở khả năng theo dõi liên tục nhiều chỉ số sinh học, từ đó giúp người dùng hiểu rõ cách sức khỏe của họ thay đổi theo thời gian.

Bên cạnh đó, công ty còn kết hợp các công nghệ trí tuệ máy móc nhằm phân tích dữ liệu và cung cấp những khuyến nghị hữu ích cho người dùng.

Oura hiện cũng cung cấp một cố vấn sức khỏe chuyên biệt nhằm hỗ trợ khách hàng khai thác tốt hơn những thông tin thu được từ thiết bị.

Mặc dù phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc về chia sẻ dữ liệu, ông Hale cho biết Oura vẫn nhìn thấy nhiều cơ hội hợp tác với các cơ quan chính phủ trong tương lai.

Tuy nhiên, các hoạt động hợp tác này sẽ tập trung vào chăm sóc sức khỏe thay vì khai thác dữ liệu cá nhân như những gì các mạng xã hội đã lan truyền.

Khi được hỏi về tương lai của ngành thiết bị đeo, Hale đưa ra một góc nhìn đáng chú ý.

Ông cho rằng sẽ không có một thiết bị duy nhất có thể đáp ứng mọi nhu cầu theo dõi sức khỏe của con người.

“Sẽ rất tuyệt nếu có một chiếc nhẫn duy nhất có thể làm được mọi thứ, nhưng trên thực tế chúng tôi biết điều đó không đúng”.

Theo Hale, các nhu cầu theo dõi sức khỏe ngày càng đa dạng, từ chuyển hóa, huyết áp, hoạt động thể chất cho đến nhiều chỉ số sinh học khác.

Điều đó sẽ dẫn tới sự xuất hiện của nhiều loại thiết bị đeo chuyên biệt cùng tồn tại và bổ sung cho nhau.

“Dù là theo dõi chuyển hóa, có thể là huyết áp, có thể là hoạt động thể chất, hoặc có thể là những loại chỉ số khác sẽ được kết hợp lại với nhau. Vì vậy, tôi thực sự tin rằng chúng ta sẽ chứng kiến sự xuất hiện của một hàng loạt các thiết bị đeo. Và việc lựa chọn những thiết bị đeo đó sẽ phụ thuộc vào mục đích lâm sàng mà người dùng muốn sử dụng chúng”.

Tầm nhìn này cho thấy Oura không chỉ muốn trở thành một nhà sản xuất nhẫn thông minh, mà còn hướng tới vai trò là một phần trong hệ sinh thái thiết bị đeo y tế thế hệ mới, nơi nhiều cảm biến và thiết bị khác nhau cùng phối hợp để cung cấp bức tranh toàn diện hơn về sức khỏe con người.

* Nguồn: Tech Crunch