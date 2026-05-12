Chiều 12/5, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên toàn quốc, sau khi Chính phủ ký Chỉ thị 17 về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, mục tiêu của chương trình là từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời có sổ sức khỏe điện tử để theo dõi sức khỏe theo vòng đời.

Đây được xem là bước chuyển lớn của ngành y tế từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, giúp phát hiện sớm nguy cơ, giảm chi phí điều trị và hạn chế gánh nặng bệnh tật.

Người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí hàng năm. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Theo hướng dẫn mới, trẻ dưới 6 tuổi sẽ khám sức khỏe định kỳ theo Quyết định 1284 của Bộ Y tế ban hành ngày 7/5/2026.

Với nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi, người dân được khám các chuyên khoa lâm sàng theo mẫu tại Thông tư 32/2023 của Bộ Y tế. Các xét nghiệm cận lâm sàng sẽ được chỉ định khi cần thiết hoặc theo nhu cầu của người dân và khả năng hỗ trợ của địa phương.

Riêng người từ 18 tuổi trở lên sẽ được khám lâm sàng đầy đủ kèm nhiều xét nghiệm cơ bản nhằm phát hiện sớm bệnh lý phổ biến. Danh mục gồm công thức máu, đường huyết, chức năng gan, thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế phải chỉ định xét nghiệm chuyên sâu hoặc chuyển tuyến sớm nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lao phổi , u phổi hoặc bệnh nguy hiểm qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh.

Đối với lao động nữ, nội dung khám phụ sản được thực hiện theo phụ lục riêng của Thông tư 32/2023. Ngoài ra, hướng dẫn cũng quy định riêng việc khám sức khỏe cho học sinh, cán bộ, lái xe, nhân viên hàng không, thuyền viên và nhiều nhóm nghề đặc thù khác.

Theo Bộ Y tế, chương trình không chỉ nhằm phát hiện bệnh sớm mà còn hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe quốc gia. Mỗi người dân sẽ được theo dõi sức khỏe liên tục thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp ngành y tế quản lý nguy cơ bệnh tật và xây dựng chiến lược dự phòng hiệu quả hơn.

Các địa phương được yêu cầu phân nhóm ưu tiên, sắp xếp lịch khám phù hợp để tránh quá tải bệnh viện và tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ.

Giới chuyên môn đánh giá nếu triển khai hiệu quả, chủ trương khám sức khỏe miễn phí toàn dân có thể thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của người Việt. Hiện nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, đái tháo đường hay bệnh phổi mạn tính thường được phát hiện muộn do người dân ít khám định kỳ.

Trong khi đó, sàng lọc sớm giúp tăng cơ hội điều trị, giảm tỷ lệ tử vong và tiết kiệm đáng kể chi phí y tế. Chương trình cũng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho bệnh viện tuyến cuối và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế tại vùng sâu, vùng xa.