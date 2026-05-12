Một phụ nữ quốc tịch Philippines đã được phẫu thuật thành công bệnh Basedow phức tạp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương sau thời gian dài điều trị nội khoa thất bại do dị ứng với nhiều loại thuốc kháng giáp.

Bệnh nhân là bà San Miguel Vera Vidames, 53 tuổi, hiện sống tại Thanh Hóa. Cuối năm 2024, bà được chẩn đoán mắc Basedow kèm nhân hai thùy tuyến giáp, tăng huyết áp và tiểu đường type 2.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân liên tục gặp phản ứng dị ứng với hàng loạt thuốc kháng giáp tổng hợp như PTU, Navacarzol, Carbimazol và Thyrozol. Ngay cả khi dùng Carbimazol liều thấp, bà vẫn nổi phản ứng dị ứng, còn giảm liều thuốc thì bệnh tái phát nhiều lần.

Tình trạng kéo dài khiến sức khỏe và sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ chỉ định cắt toàn bộ tuyến giáp nội soi bằng phương pháp Dr Lương.

Bệnh nhân khỏe mạnh xuất viện trong niềm vui của các y bác sỹ và gia đình.

Dù thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Philippines, đồng thời có điều kiện điều trị ở nước ngoài, bệnh nhân vẫn quyết định phẫu thuật tại Việt Nam vì tin tưởng chuyên môn của các bác sĩ.

Kíp mổ do PGS.TS Trần Ngọc Lương cùng các bác sĩ khoa Phẫu thuật tuyến giáp trực tiếp thực hiện. Ca mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhân phục hồi nhanh, có thể ăn uống, giao tiếp bình thường sau phẫu thuật và xuất viện sau 6 ngày điều trị.

TS.BS Nguyễn Ánh Ngọc cho biết tuyến giáp của bệnh nhân kích thước lớn, có nhiều nhân nên không phù hợp điều trị bằng I131. Trong trường hợp này, phẫu thuật là phương án tối ưu để kiểm soát bệnh lâu dài.

Sau mổ, vết thương khô sạch, liền tốt, các chỉ số hormone tuyến giáp trở về bình thường. Bệnh nhân không gặp biến chứng như khàn tiếng, khó thở hay hạ canxi máu.

Theo các bác sĩ, với những ca Basedow phức tạp, đặc biệt là bệnh nhân dị ứng nhiều loại thuốc kháng giáp hoặc tái phát nhiều lần, phẫu thuật giúp kiểm soát bệnh hiệu quả và hạn chế biến chứng kéo dài.

Những năm gần đây, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nhiều bệnh nhân quốc tế đến điều trị các bệnh lý nội tiết và phẫu thuật tuyến giáp. Không ít người bệnh đánh giá cao kỹ thuật mổ hiện đại cùng sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.