Bỏ ra 500 triệu đồng mua vàng để đầu tư, khi bán tôi chỉ được 469 triệu

Năm ngoái, khi tôi chia sẻ với bạn bè về việc dùng tiền tiết kiệm để mua vàng nhẫn, ai cũng bảo tôi khôn ngoan. Thời điểm đó, giá vàng đang tăng, mọi người tin rằng vàng là kênh đầu tư an toàn, chắc chắn sinh lời. Bây giờ vàng đã lên hơn 100 triệu mỗi lượng, có người còn đùa rằng chắc bây giờ tôi đã giàu to, trong khi bạn bè tôi thì đang chật vật với các mã cổ phiếu lao dốc. Nhưng đâu ai ngờ, tôi đã bán hết số vàng đó từ lâu, và chẳng những không lãi mà còn lỗ.

Ngày 1/11/2024, tôi quyết định dùng 500 triệu đồng tiền tiết kiệm để mua vàng 9999, lúc đó giá đang ở mức 90 triệu đồng một lượng. Đây là khoản tiền tích cóp từ nhiều năm làm việc, không vay mượn, hoàn toàn là vốn tự có. Với 500 triệu, tôi mua được tổng cộng 5,5 lượng vàng: 10 chiếc nhẫn tròn trơn 5 chỉ, 4 chiếc nhẫn 1 chỉ, và 3 chiếc nhẫn 0,5 chỉ. Ý định ban đầu của tôi là giữ lâu dài vì tôi tin rằng, giá vàng trong năm 2025 chắc chắn sẽ tăng mạnh. Thời điểm đó, nhiều người dự đoán giá sẽ lập đỉnh mới trong năm 2025 do kinh tế bất ổn và nhu cầu tích trữ của người dân tăng cao.

Cuối năm 2024, giá vàng biến động khá mạnh, tôi nghĩ cứ giữ thêm, cơ hội lời sẽ đến. Nhưng đến tháng 1/2025, tôi buộc phải bán hết số vàng đó. Lý do là gia đình gặp khó khăn tài chính bất ngờ khi người thân cần 400 triệu đồng để giải quyết khoản nợ từ việc kinh doanh thua lỗ. Tôi không thể làm ngơ, đành bán vàng để hỗ trợ. Lúc đó, giá vàng nhẫn lại đang thấp hơn rất nhiều so với thời điểm tôi đầu tư, bao gồm cả chênh lệch giá mua – giá bán thì tôi sẽ chỉ bán được cho nhà vàng với giá 8,45 triệu đồng mỗi chỉ.

Và tôi đã bán toàn bộ số vàng mình có, thu về khoảng 469 triệu đồng. So với lúc mua, tôi lỗ hơn 30 triệu đồng. Sau khi đưa 400 triệu giúp người thân, tôi chỉ còn lại 69 triệu trong tay. Tính ra, khoản đầu tư tưởng như an toàn lại khiến tôi mất một phần vốn. Nếu không phải bán gấp, tôi có thể chờ đến giữa năm 2025, khi giá vàng nhẫn vượt mốc 100 triệu. Giả sử bán ở mức 100 triệu, tôi đã thu về 550 triệu, lời 50 triệu so với vốn ban đầu. Nhưng thực tế, tôi bán sớm, lỗ gần 30 triệu.

Sự tiếc nuối cứ ám ảnh tôi, nhất là khi vàng là kênh đầu tư chắc chắn và lợi nhuận cao, trong khi chứng khoán lại khá bấp bênh. Nhìn giá vàng nhẫn bây giờ vượt 100 triệu một lượng, tôi càng thấy xót. Chỉ cần chờ thêm vài tháng, tôi không chỉ tránh lỗ mà còn có lời kha khá. Nhưng lúc đó, áp lực tài chính không cho tôi lựa chọn khác. Câu chuyện này khiến tôi nhận ra rằng quản trị tài chính cá nhân không chỉ là chọn đúng tài sản để đầu tư, mà còn là kiểm soát rủi ro và thời điểm ra quyết định. Đầu tư vàng, dù trong xu hướng tăng dài hạn, vẫn có thể lỗ nếu bán không đúng lúc.

Thời điểm mua, bán thực sự quyết định rất lớn đến kết quả. Mua ở mức 90 triệu, bán ở mức 84,5 triệu/lượng, tôi đã đi ngược xu hướng tăng giá chỉ vì biến cố bất ngờ. Thứ hai, may mắn cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu không có nhu cầu tài chính đột xuất, tôi có thể chờ đến khi giá cao hơn. Thứ ba, tôi nhận ra cần có một khoản dự phòng riêng, không dồn hết tiền vào một kênh như vàng, để tránh phải bán tháo khi gặp khó khăn. Giá vàng có thể tăng cao, nhưng nếu không quản lý tốt dòng tiền cá nhân, kết quả vẫn là lỗ.

Giờ nhìn lại, tôi tiếc lắm. Giá vàng nhẫn hiện tại hơn 105 triệu, nhiều người nghĩ đầu tư vàng là chắc thắng, nhưng tôi lại là minh chứng ngược lại. Lần sau, nếu đầu tư, tôi sẽ tính toán kỹ hơn, không chỉ dựa vào xu hướng thị trường mà còn chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ. Đầu tư không chỉ cần kiến thức, mà còn cần sự linh hoạt và một chút may mắn.

* Theo chia sẻ của nhà đầu tư