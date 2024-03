Sau khi phần 1 nhận về hàng loạt phản hồi tiêu cực, được xem là bộ phim dở tệ bậc nhất từ trước đến nay, thương hiệu kinh dị Winnie the Pooh lấy cảm hứng từ phim hoạt hình về hội bạn chú gấu Pooh chính thức ra phần 2. Những tưởng đây tiếp tục là "thảm họa" nhưng điều khiến khán giả toàn cầu bất ngờ đó là phim nhận về đánh giá khen ngợi hết lời, còn ghi thành tích đậm nét về điểm số!

Hiện tại trên Rotten Tomatoes, Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 đang nhận về số điểm 100% "cà tươi" từ giới phê bình. Số điểm đánh giá này khiến ai nấy sốc toàn tập vì không nghĩ rằng dự án từng "thắng đậm" Mâm xôi vàng này giờ đây lại được đánh giá cao như vậy. Mặt khác, không chỉ có giới phê bình quốc tế mà ngay cả khán giả cũng có những bình luận tích cực, bằng chứng thể hiện ở số điểm cao "đỏ tươi".

Số điểm 100% "đỏ tươi" dành cho Winnie the Pooh: Blood and Honey 2

Trang AV Club khen ngợi Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 là "tác phẩm điện ảnh đúng chất punk rock nhất - từ một phiên bản rẻ tiền, nhạt nhẽo trở thành sức hút đại chúng với vừa đủ tài năng, sự chân thực". 3C Films và Dread Central gọi đây là màn "lội ngược dòng" chưa từng có trên màn ảnh, không chỉ "mang hơi hướng kỳ bí, gây tò mò hơn mà còn mở rộng, phát triển những câu chuyện quen thuộc sang hướng thú vị, thậm chí hài hước".

Sau công cuộc tàn sát trong phần 1, các nhân vật gấu Pooh, heo Piglet, hổ Tigger... lần lượt bị phơi bày ra ánh sáng, bị con người biết đến nhiều hơn. Không muốn sống trong bóng tối nữa, hội sát nhân gấu Pooh lập kế hoạch càn quét thị trấn Ashdown, cũng là quê nhà của người bạn thơ ấu Christopher Robin. Liệu trong phần phim này, các nhân vật hay Christopher Robin sẽ thắng thế?

Gấu Pooh - phản diện chính của phim

Christopher Robin - bạn thơ ấu đã bỏ hội gấu Pooh đi xa

Trước đó, phần 1 của Winnie the Pooh phiên bản kinh dị được xem là "thảm họa" điện ảnh với chỉ 3% trên Rotten Tomatoes, còn được trang này liệt vào top 100 phim dở nhất mọi thời đại. Phim sau đó nhận 5 giải Mâm xôi vàng cho Phim, Đạo diễn, Kịch bản, Cặp đôi và Dự án chuyển thể dở nhất năm. Song, Winnie the Pooh: Blood and Honey lại được xem là thành công về mặt doanh số khi thu về 5,2 triệu USD toàn cầu - gấp 52 lần kinh phí bỏ ra.

Phần 2 hứa hẹn có nhiều cảnh gay cấn hơn phần 1 gấp bội lần

Thành công về mặt thương mại chính là lý do khiến cho ekip sản xuất của Winnie the Pooh: Blood and Honey tiếp tục ra phần 2, và sắp tới còn có cả Poohniverse - Vũ trụ kinh dị được xây dựng từ các nhân vật kinh điển của Disney hay truyện cổ tích nói chung. Bên cạnh hội gấu Pooh thì những nhân vật như Lọ Lem, Peter Pan, Tinker Bell, Pinocchio, Bambi... cũng sắp sửa có hành trình "đẫm máu" riêng của mình.