Bộ phim không bao giờ được lên sóng của Ninh Dương Lan Ngọc

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bài đăng nhắc lại dự án Tứ Đại Mỹ Nhân và đặt câu hỏi liệu bộ phim này còn cơ hội ra mắt hay không. Chủ đề nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, đặc biệt là những người từng theo dõi Vũ Trụ Mỹ Nhân - dự án đình đám một thời của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng tỏ ra tiếc nuối khi nhắc đến Tứ Đại Mỹ Nhân. Tuy nhiên, phần lớn đều cho rằng khả năng bộ phim được phát hành ở thời điểm hiện tại gần như bằng không. Sau nhiều năm không có bất kỳ thông tin cập nhật nào từ ê-kíp sản xuất, netizen nhận định dự án đã rơi vào tình trạng "đắp chiếu" và có lẽ sẽ không bao giờ được lên sóng.

Thực tế, Tứ Đại Mỹ Nhân từng là một trong những dự án được kỳ vọng nhất của thị trường phim Việt ở thời điểm công bố. Đầu năm 2022 tại TP.HCM, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito đã tổ chức sự kiện công bố những dự án đầu tiên thuộc Vũ Trụ Mỹ Nhâ". Trong đó có phim điện ảnh Cô Gái Từ Quá Khứ và Premium Original Series Tứ Đại Mỹ Nhân. Đáng chú ý, Ninh Dương Lan Ngọc là cái tên hiếm hoi được xướng tên trong cả hai dự án trọng điểm này. Thời điểm đó, nữ diễn viên được xem là gương mặt trung tâm của Vũ Trụ Mỹ Nhân, tiếp tục nối dài mối duyên với Bảo Nhân - Namcito sau thành công của thương hiệu Gái Già Lắm Chiêu.

Theo giới thiệu ban đầu, Tứ Đại Mỹ Nhân quy tụ dàn mỹ nhân nổi bật của màn ảnh Việt gồm Ninh Dương Lan Ngọc, Diễm My 9X, Jun Vũ và Phương Anh Đào. Dự án được định hướng phát triển thành một series cao cấp, khai thác cuộc sống, tình bạn, tình yêu cũng như những góc khuất phía sau hào quang của các cô gái hiện đại.

Tuy nhiên, trái với Cô Gái Từ Quá Khứ đã kịp ra rạp vào cuối năm 2022, Tứ Đại Mỹ Nhân lại hoàn toàn "bặt vô âm tín". Sau sự kiện công bố, dự án không ghi nhận thêm bất kỳ động thái sản xuất hay lịch phát hành chính thức nào. Đến nay, khi đã bước sang năm 2026, bộ phim vẫn chỉ tồn tại trong ký ức của khán giả như một dự án đầy tham vọng nhưng dang dở.

Chính vì vậy, khi chủ đề này bất ngờ được nhắc lại trên mạng xã hội, không ít người đã gọi Tứ Đại Mỹ Nhân là "bộ phim không bao giờ được lên sóng" của Lan Ngọc. Dù chưa từng có thông báo hủy bỏ chính thức từ nhà sản xuất, nhưng với quãng thời gian im ắng kéo dài suốt nhiều năm, phần đông khán giả cho rằng cơ hội để dự án tái khởi động gần như không còn.

Một số bình luận của netizen:

- 4 hay 5 năm không có động tĩnh gì thì đắp chiếu là chắc chẳn rồi.

- Tiếc quá nhỉ vì dàn cast toàn ngọc nữ Việt ý.

- Không nhắc lại là tui quên luôn cái series này đấy.

- Nhớ hồi đó cũng rầm rộ quảng bá lắm, xong quên béng luôn.

- Không lên sóng 100% chứ giờ tự nhiên lại khởi động quay lại hay gì.

Sau khi Cô Gái Từ Quá Khứ ra mắt vào cuối năm 2022, Lan Ngọc gần như không có thêm dự án điện ảnh nào nữa trong suốt nhiều năm liền. Thay vì xuất hiện dày đặc trên màn ảnh rộng như giai đoạn hoàng kim, nữ diễn viên chuyển hướng tham gia các chương trình giải trí, gameshow và hoạt động nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù vẫn giữ được sức hút hàng đầu trong showbiz Việt, nhưng sự hiện diện của cô ở lĩnh vực phim ảnh lại khá mờ nhạt. Nhiều khán giả thậm chí từng bày tỏ tiếc nuối khi một trong những "ngọc nữ" của điện ảnh Việt dành quá nhiều thời gian cho gameshow thay vì các dự án diễn xuất mới.

Tuy nhiên, năm 2026 được xem là thời điểm đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Lan Ngọc với màn ảnh rộng. Tháng 5 vừa qua, nữ diễn viên chính thức được công bố là một trong những gương mặt chủ chốt của dự án điện ảnh Mật Mã Đông Dương – bộ phim tình báo có quy mô đầu tư lớn, dự kiến ra rạp vào năm 2027. Đây cũng là lần đầu tiên Lan Ngọc tái xuất điện ảnh sau khoảng 4 năm vắng bóng, đồng thời đánh dấu nỗ lực làm mới hình ảnh khi thử sức với thể loại tình báo, gián điệp thay vì những vai diễn tình cảm, hài quen thuộc trước đây. Sự trở lại này khiến nhiều người tin rằng sau quãng thời gian dài "ở ẩn" khỏi đường đua phim ảnh, Lan Ngọc đang chuẩn bị cho một chương mới trong sự nghiệp.

Bên cạnh Mật Mã Đông Dương, Lan Ngọc được đồn sẽ góp mặt trong một dự án điện ảnh khác đang nhận được nhiều sự quan tâm là Chị Chị Em Em 3. Dù phía nhà sản xuất chưa chính thức công bố vai trò của nữ diễn viên, sự xuất hiện của cô tại lễ khai máy dự án đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Cụ thể, trong những hình ảnh được lan truyền từ buổi khai máy Chị Chị Em Em 3 diễn ra tại Bắc Ninh vào cuối tháng 5 vừa qua, khán giả phát hiện Lan Ngọc xuất hiện cùng nhiều gương mặt nổi bật như Chi Pu, Quốc Anh, Steven Nguyễn, Kỳ Duyên, NSND Lê Khanh...