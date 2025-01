Bộ phim đánh bại ‘Squid Game 2’

Giải Quả cầu Vàng 2025 gây ồn ào vì đề cử Squid Game 2 ở hạng mục Series chính kịch xuất sắc ngay từ khi phim còn chưa phát sóng. Tác phẩm cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh như Mr. & Mrs. Smith, The Day of the Jackal, Slow Horses …

Đáng tiếc, dự án nổi tiếng của Hàn Quốc đã phải chịu thua trước Shōgun – bộ phim quy tụ dàn diễn viên Nhật Bản đông đảo. Đây cũng là series nhận nhiều giải thưởng nhất tại Quả cầu Vàng 2025 với bốn tượng vàng, vượt qua Baby Reindeer và Hacks (2 giải).

Shōgun là series đại thắng tại Quả cầu Vàng 2025.

Đề tài hấp dẫn

Shogun gồm 10 tập, lấy bối cảnh Nhật Bản đầu thế kỷ 17 - thời điểm đất nước mặt trời mọc đang đứng trước bờ vực nội chiến.

Sau cái chết của Nhiếp chính Nakamura Hidetoshi, một hội đồng gồm năm lãnh chúa được thành lập để tạm cai quản đất nước vì người thừa kế còn quá nhỏ, chưa đủ khả năng gánh vác trọng trách.

Các lãnh chúa bên ngoài giả vờ đoàn kết nhưng bên trong lại âm thầm tranh giành quyền lực, với tham vọng cuối cùng là trở thành Shogun (Tướng quân) - người nắm giữ quyền lực tối cao.

Giữa bối cảnh đó, nhân vật chính - lãnh chúa Yoshii Toranaga ( Hiroyuki Sanada ) - phải tìm cách duy trì quyền lực trước những mưu kế thâm sâu của các lãnh chúa khác. Tình hình càng phức tạp khi một con tàu chở thủy thủ người Anh bất ngờ xuất hiện, khiến cho cuộc chiến trở nên căng thẳng...

Về cơ bản, Shogun chọn hướng đi mà khán giả Mỹ rất thích, đó là khai thác những mưu đồ chính trị, đấu đá nhằm tranh giành quyền lực. Mô-típ này từng giúp Game of Thrones gây sốt, trở thành hiện tượng của màn ảnh nhỏ toàn cầu.

C âu chuyện của Shogun còn thú vị hơn khi đặt trong bối cảnh nước Nhật với nền văn hóa đa dạng, mang đậm bản sắc lịch sử và truyền thống, tạo nên một không gian đầy lôi cuốn và khác biệt so với các câu chuyện chính trị phương Tây.

Một vài hình ảnh trong phim.

Kịch bản phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn James Clavell. Biên kịch xây dựng các nhân vật chi tiết, với tâm lý phức tạp và mối quan hệ đầy xung đột, làm nổi bật sự đấu tranh quyền lực và các giá trị văn hóa đối lập trong xã hội Nhật Bản thời kỳ phong kiến.

Không chỉ có câu chuyện sâu sắc, Shogun còn gây ấn tượng mạnh với khâu sản xuất được đầu tư. Từ bối cảnh, trang phục đến tạo hình nhân vật đều được chăm chút, tái hiện chân thật bức tranh thời Chiến Quốc rối ren nhưng đầy hấp dẫn.

Diễn xuất, đặc biệt là bộ ba diễn viên chính, cũng là điểm cộng. Họ mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc, làm các nhân vật hiện lên sống động và giúp câu chuyện dễ dàng kết nối với người xem.

Càn quét các giải thưởng lớn nhỏ

Ra mắt tháng 2/2024, Shōgun từng gây sốt và trở thành series được phát trực tuyến nhiều nhất trên mọi nền tảng thời điểm đó. Tác phẩm cũng nhanh chóng nhận nhiều lời khen từ các nhà phê bình lẫn khán giả.

Phim đạt chứng chỉ “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 99% bình chọn từ giới chuyên môn và 89% từ khán giả. Phần lớn công nhận kịch bản chắc chắn, diễn xuất hấp dẫn và cách xây dựng thế giới nhân vật tinh tế, mang lại trải nghiệm khác biệt cho người xem.

Khán giả Nhật Bản cũng rất thích thú với dự án do Hollywood thực hiện. Truyền thông hết lời ca ngợi tác phẩm, khen tặng sự đầu tư từ diễn viên, trang phục, bối cảnh cho đến đạo cụ…

Diễn xuất của Anna Sawai được đánh giá cao, giúp cô thắng nhiều giải thưởng lớn nhỏ.

Thành tích đó đã giúp các nhà sản xuất quyết định đổ tiền thực hiện mùa tiếp theo nhằm khai thác câu chuyện sâu hơn, đáp ứng sự ủng hộ của khán giả.

Tại Emmy 2024 , series nhận 25 đề cử và thắng đến 18 giải bao gồm Phim chính kịch xuất sắc , Nam chính xuất sắc, Nữ chính xuất sắc ( Loạt phim chính kịch ) , Đạo diễn phim chính kịch xuất sắc… Tác phẩm lập kỷ lục trở thành series thắng nhiều giải Emmy nhất lịch sử phim truyền hình tính đến hiện tại.

Trước đó, Shōgun cũng giành nhiều thành tích khác tại Giải thưởng của Hiệp hội phê bình truyền hình, AFI, Gold Derby… Do đó, chiến thắng của phim tại giải Quả cầu Vàng 2025 là điều không gây bất ngờ.

Tác phẩm thuyết phục khi đánh bại nhiều đối thủ bao gồm cả Squid Game để thắng giải cao nhất của hạng mục series.

Không những vậy, Shōgun cũng mang về ba giải về diễn xuất, cụ thể: Hiroyuki Sanada thắng Nam chính xuất sắc, Anna Sawai thắng Nữ chính xuất sắc và Tadanobu Asano thắng Nam phụ xuất sắc.

Hiroyuki Sanada thắng Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Trên sân khấu của lễ trao giải, diễn viên nổi tiếng Hiroyuki Sanada không giấu được xúc động khi lần đầu được đề cử và giành chiến thắng. Ông liên tục cảm ơn hội đồng trao giải, các đồng nghiệp và những người quan trọng trong đời mình.

Tadanobu Asano thì hài hước tự giới thiệu bản thân: “Có lẽ các bạn không biết tôi, nhưng tôi là một diễn viên đến từ Nhật Bản và tên tôi là Tadanobu Asano.”

Chiến thắng của Shōgun không chỉ mở ra cơ hội mới cho các diễn viên Nhật Bản mà còn giúp nâng cao giá trị văn hóa xứ phù tang trên trường quốc tế.

Nó cho thấy nếu thực sự đầu tư, nước Nhật vẫn có thể mang đến những câu chuyện gây chấn động thế giới không thua kém Hàn Quốc hay các nước khác.