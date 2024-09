Kỳ tích của các ngôi sao gốc Á và loạt tên tuổi nuối tiếc vì trượt giải Emmy

Trước đó Shōgun đã vượt qua kỷ lục của Game of Thrones ở Lễ trao giải Emmy Sáng tạo, Nghệ thuật với 14 lần chiến thắng. Ở Lễ trao giải Primetime Emmy vừa diễn ra, bộ phim tiếp tục giành những giải thưởng lớn nhất, trong đó có giải Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất. Hai diễn viên nổi bật nhất của phim Hiroyuki Sanada và Sawai cũng chiến thắng như dự đoán ở hạng mục dành cho Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, qua đó tạo nên dấu ấn lịch sử cho các diễn viên gốc Á tại giải thưởng truyền hình danh giá nhất nước Mỹ.

Anna Sawai trở thành nghệ sĩ gốc Á đầu tiên thắng giải ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, thể loại phim chính kịch (Ảnh: Getty Images)

Shōgun mất tới 10 năm để hoàn thành và trở thành một hiện tượng truyền hình góp phần khẳng định vị thế, sức hút của dòng phim mang đậm dấu ấn các nghệ sĩ gốc Á, không sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Trước đó Squid Game đã tạo được thành công vang dội nhưng Shōgun thậm chí còn là phim không nói tiếng Anh đầu tiên thắng giải Phim truyền hình chính kịch xuất sắc nhất. Theo The Hollywood Reporter, tất cả các diễn viên Nhật Bản được vinh danh của bộ phim đều là những người lần đầu tiên được đề cử trên phương diện cá nhân.

Shōgun mang về 18 giải thưởng Emmy (Ảnh: FX)

Với Shōgun thắng ở 18 hạng mục phim chính kịch và The Bear càn quét 11 tượng vàng ở các hạng mục dành cho phim hài, hãng FX đã vượt lên trên cả HBO và Netflix về tổng số chiến thắng tại Lễ trao giải Emmy lần thứ 76. Đây là lần đầu tiên trong vòng 15 năm qua, vị trí "quán quân" của Emmy không thuộc về HBO hay Netflix và cũng là lần đầu tiên FX đạt được thành tích ấn tượng đến như vậy.

Chiến thắng của Anna Sawai lại là nỗi tiếc nuối của nhiều nữ diễn viên cùng tranh giải ở hạng mục, trong đó có Jennifer Aniston - người đã có rất nhiều nỗ lực đột phá trong bộ phim về hậu trường của nghề làm truyền hình The Morning Show. The Morning Show tiếp tục chuỗi thất vọng khi bị giải Emmy liên tiếp quay lưng dù hội tụ dàn sao đáng mơ ước đối với một bộ phim truyền hình. Phim chỉ nhận được giải Nam diễn viên phụ cho cho Billy Crudup.



Jennifer Aniston chiến thắng trên thảm đỏ nhưng chưa có duyên giành giải Emmy (Ảnh: Getty Images)

Selena Gomez cũng tới Lễ trao giải với rất nhiều kỳ vọng trong lần đầu tiên nhận được đề cử về diễn xuất cá nhân. Bộ phim Only Murders in the Building mà cô đóng chính kiêm sản xuất cũng nhận về tới 21 đề cử, nhiều thứ ba trong tất cả các series tranh giải. Nhưng rốt cuộc, phim chỉ giành được 3 giải Sáng tạo, Nghệ thuật đã được trao trước đó và hoàn toàn trắng tay ở đêm vinh danh chính.