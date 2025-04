Bộ phim ăn khách nhất 2025 bị đánh bại

Vị trí số một phòng vé Bắc Mỹ sau 3 ngày (18-20/4) đã có sự thay đổi so với tuần trước đó. Tân binh Sinners (Tội đồ) đã đánh bại “tiền bối” cùng công ty sản xuất là A Minecraft Movie để thành bộ phim có doanh thu cao nhất cuối tuần.

Theo Variety , bộ phim kinh dị về ma cà rồng thu về 45,6 triệu USD từ 3.308 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ. Con số này đánh dấu màn ra mắt lớn nhất cho một tác phẩm gốc sau Us của Jordan Peele (mở màn năm 2019 với 71 triệu USD).

Tại phòng vé quốc tế, Sinners mang về cho Warner Bros. thêm 15,4 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 61 triệu USD.

Sinners mở màn ấn tượng với 45,6 triệu USD kiếm được từ phòng vé Bắc Mỹ.

“Đây là khởi đầu tuyệt vời cho bộ phim kinh dị cổ trang. Tuy nhiên, chi phí sản xuất khổng lồ tạo ra thách thức và áp lực lớn”, David A. Gross, người điều hành công ty tư vấn phim FranchiseRe, bình luận.

Warner Bros. trước đó cho biết chi tới 90 triệu USD để sản xuất Sinners , chưa tính đến chi phí quảng bá toàn cầu. Vì vậy, phim có lãi hay không vẫn là câu chuyện đường dài.

Trong Sinners , Michael B. Jordan đóng một lúc hai vai, cặp anh em song sinh giống hệt nhau và đều là cựu chiến binh Thế chiến thứ nhất Elijah và Elias Moore. Năm 1932, họ trở về quê hương Mississippi Delta sau nhiều năm ở Chicago, mở một quán rượu cho cộng đồng người da đen địa phương. Họ không ngờ chờ đợi họ ở phía trước là thế lực siêu nhiên tàn ác. Phim dán nhãn R, không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.

Bộ phim nhận được đánh giá tích cực từ cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Sinners là bộ phim kinh dị duy nhất trong hơn 35 năm nhận được điểm “A” của CinemaScore. Trong khi đó, mức điểm trung bình trên Rotten Tomatoes gần như hoàn hảo, 98%.

Gần 40% người mua vé ban đầu là người da đen, 35% là người da trắng, 18% là người gốc Tây Ban Nha và 5% là người châu Á, phản ánh sự đa dạng của người xem.

A Minecraft Movie sau 2 tuần nắm giữ ngôi vương phòng vé đã bị đẩy xuống vị trí thứ 2. Tuy vậy, doanh thu trong ba ngày cuối tuần của tác phẩm về thế giới lập phương này không hề tệ, với 41,3 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ. Tính đến hiện tại, A Minecraft Movie kiếm được tổng cộng 344 triệu USD ở thị trường nội địa và 720,8 triệu USD trên toàn cầu. Phim giữ vững danh hiệu tác phẩm Hollywood có doanh thu cao nhất trong năm 2025.

A Minecraft Movie vẫn duy trì sức bền ở tuần thứ 3 công chiếu.

Sinners và A Minecraft Movie đang giúp Warner Bros. đảo ngược tình thế sau hai thất bại liên tiếp của The Alto Knights và Mickey 17 .

“Trong lúc tiếp tục nỗ lực mang đến nhiều bộ phim cho khán giả, chúng tôi vui mừng khi thấy Sinners và Minecraft tạo được tiếng vang với khán giả theo cách tuyệt vời như vậy. Phim ảnh có sức mạnh đưa chúng ta đến những thế giới chỉ có trong tưởng tượng. Warner Bros. Pictures vẫn cam kết mang đến những trải nghiệm độc đáo trong rạp chiếu cho khán giả đang tìm kiếm những bộ phim táo bạo”, đồng chủ tịch của Warner Bros. Motion Picture Group, Mike De Luca và Pam Abdy cho biết.

Sau cuối tuần này, doanh thu phòng vé tăng 5% so với năm 2024, mặc dù còn thấp hơn gần 29% so với năm 2019, theo Comscore . Đây là sự cải thiện đáng kể so với vài tuần trước, khi doanh thu bán vé thấp hơn hơn 11% so với năm 2024 và chậm hơn 40% so với năm 2019.

Snow White ( Bạch Tuyết ) tiếp tục tụt hạng, từ vị trí thứ 8 của tuần trước xuống hạng 10. Phim kiếm được gần 1,2 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần ở Bắc Mỹ. Doanh thu toàn cầu của phim kể từ khi công chiếu là 184,9 triệu USD.