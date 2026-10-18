Bộ phận của quả mướp nhiều người vứt bỏ không ngờ có công dụng bất ngờ

Mướp là loại thực vật phổ biến ở nước ta. Trong dân gian, từ quả, lá, dây, hoa đến hạt và xơ mướp đều được ứng dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Xơ mướp được lấy từ quả mướp già bằng cách đem quả mướp chín già, khô quắt ngâm vào nước, có thể cần nhiều lần để lớp vỏ ngoài bong ra và rã nát hết lớp thịt mướp bên trong. Xơ mướp dùng làm thuốc là loại đã được làm khô, sạch trắng, không còn sót vỏ và hạt.

Chia sẻ trên Vietnamnet , TS Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam, cho biết xơ mướp già trong Đông y gọi là ty qua lạc, thường dùng trong các bài thuốc giúp thông kinh lạc, hỗ trợ giảm đau nhức, giảm ho có đờm hoặc tức ngực.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, xơ mướp được ví như "miếng bọt biển" chà xát lên da để loại bỏ da chết và kích thích da. Trong mỹ phẩm, bột xơ mướp được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da để giảm sưng tấy và "giải độc" cho da.

Đáng chú ý, cấu trúc xơ mướp bền, nhẹ, xốp và có khả năng phân hủy sinh học nên đang được thế giới nghiên cứu phát triển làm vật liệu lọc nước, giá thể nuôi cấy mô hay vật liệu hấp phụ kim loại nặng.

Theo Sức khỏe & Đời sống , xơ mướp an toàn đối với hầu hết mọi người khi thoa trực tiếp lên da như một miếng bọt biển. Tuy nhiên, mức độ an toàn của việc sử dụng than xơ mướp chữa bệnh vẫn chưa được biết rõ.

Trường hợp mang thai và cho con bú dùng mướp là an toàn khi làm thực phẩm với lượng vùa phải, nhưng nên tránh dùng lượng thuốc lớn do chưa có nghiên cứu về tác hại cho mẹ hay thai nhi.

Khi dùng xơ mướp để chăm sóc, tẩy da chết có thể là nơi sinh sản của các vi sinh vật có hại hay vi khuẩn tụ cầu hoặc liên cầu... Bên cạnh đó, kết cấu thô và giòn của xơ mướp có thể khiến da bị tổn thương theo thời gian.

Liều lượng thích hợp của xơ mướp (vị thuốc ty qua lạc) phụ thuộc vào một số yếu tố như: Tuổi tác, sức khỏe của người dùng, tình trạng bệnh hiện tại và một số tình trạng khác. Hiện, không có đủ thông tin khoa học để xác định một phạm vi liều lượng thích hợp cho xơ mướp.

Tuy nhiên, người dùng cần luôn luôn ghi nhớ các sản phẩm tự nhiên không phải lúc nào cũng an toàn. Do đó, để đảm bảo phát huy tác dụng chữa bệnh của xơ mướp, người dùng nên làm theo các hướng dẫn có liên quan trên nhãn sản phẩm và tham khảo ý kiến dược sĩ hoặc bác sĩ trước khi sử dụng.