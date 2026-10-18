Ăn mỡ lợn mỗi ngày suốt 3 năm, người phụ nữ 60 tuổi bất ngờ khi đi khám

Sau khi nghỉ hưu, bà Vương (60 tuổi, Trung Quốc) duy trì thói quen tự nấu ăn cho gia đình. Trong hầu hết các bữa ăn, bà đều sử dụng mỡ lợn làm nguồn chất béo chính. Suốt gần 3 năm, mỡ lợn gần như xuất hiện trong mọi món ăn của gia đình.

Tuy nhiên, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, kết quả xét nghiệm cho thấy bà bị rối loạn mỡ máu. Chỉ số cholesterol toàn phần ở mức 6,5 mmol/L, triglyceride 2,8 mmol/L và cholesterol LDL (cholesterol "xấu") lên tới 4,1 mmol/L. Bác sĩ cũng ghi nhận một số dấu hiệu bất thường nhẹ về chức năng gan và biểu hiện sớm của xơ vữa động mạch.

Khi tìm hiểu chế độ ăn uống, các bác sĩ nhận thấy bà sử dụng mỡ lợn với lượng khá lớn trong thời gian dài, vượt đáng kể mức khuyến nghị thông thường.

Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỡ lợn không phải thực phẩm có hại nếu dùng với lượng hợp lý. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài có thể làm tăng cholesterol LDL trong máu, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và xơ vữa động mạch.

Đối với người lớn tuổi, khi quá trình chuyển hóa chậm lại và hệ mạch máu đã trải qua quá trình lão hóa tự nhiên, nguy cơ này càng trở nên đáng lưu ý. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều này không đồng nghĩa với việc phải loại bỏ hoàn toàn mỡ lợn khỏi bữa ăn.

Một thói quen khác của bà Vương cũng khiến bác sĩ lưu ý là thường xuyên tận dụng phần mỡ lợn đã được đun đi đun lại nhiều lần.

Theo các nghiên cứu về an toàn thực phẩm, dầu mỡ khi liên tục được gia nhiệt ở nhiệt độ cao có thể tạo ra nhiều hợp chất không tốt cho sức khỏe. Quá trình này cũng có thể hình thành một lượng nhỏ chất béo chuyển hóa, vốn được xem là yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo không nên tái sử dụng dầu mỡ nhiều lần, đặc biệt đối với các món chiên rán ở nhiệt độ cao.

Sau khi được tư vấn, bà Vương giảm đáng kể lượng mỡ lợn trong khẩu phần ăn và chuyển sang kết hợp với các loại dầu thực vật giàu chất béo không bão hòa như dầu ô liu, dầu hạt cải và dầu trà. Bà cũng chú ý kiểm soát tổng lượng chất béo tiêu thụ mỗi ngày.

Khoảng 6 tháng sau, kết quả tái khám cho thấy các chỉ số mỡ máu đã cải thiện rõ rệt. Cholesterol toàn phần giảm từ 6,5 xuống 5,1 mmol/L, trong khi cholesterol LDL giảm từ 4,1 xuống còn 3,2 mmol/L.

Các bác sĩ đánh giá đây là tín hiệu tích cực, cho thấy việc điều chỉnh chế độ ăn uống có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt ở người cao tuổi.

Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thay vì cực đoan loại bỏ hoàn toàn mỡ lợn, điều quan trọng là sử dụng với lượng phù hợp và đa dạng hóa nguồn chất béo trong bữa ăn.

Cách tốt nhất cho người trưởng thành là duy trì tỉ lệ 1:1 hoặc 1:1,5 giữa mỡ lợn và dầu thực vật. Sự kết hợp này giúp cơ thể nhận được đa dạng các loại acid béo. Việc cân bằng nguồn chất béo giúp quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru, ngăn chặn việc cơ thể chuyển sang chế độ tích trữ mỡ do thiếu hụt dinh dưỡng.

Khi dùng mỡ lợn cần lưu ý, dù mỡ lợn chịu nhiệt tốt nhưng việc chiên ngập dầu trong thời gian dài sẽ khiến thực phẩm ngấm một lượng lớn chất béo. Hãy sử dụng kỹ thuật xào nhanh trên lửa lớn với một lượng mỡ cực nhỏ.

Chỉ cần một thìa cà phê mỡ lợn là đủ để làm dậy mùi thơm đặc trưng của món ăn. Cách làm này vừa giữ được độ giòn ngọt của thực phẩm, vừa đảm bảo lượng calo không bị đẩy lên quá cao.

Ngoài ra, thời điểm ăn cũng rất quan trọng. Nên dùng các món có mỡ lợn vào bữa sáng hoặc bữa trưa để cơ thể có thời gian chuyển hóa. Tránh ăn các món nhiều chất béo vào bữa tối muộn vì đây là lúc cơ thể nghỉ ngơi, mỡ rất dễ tích tụ ở vùng bụng và đùi.

Những người có tiền sử bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ hoặc người cao tuổi nên tham khảo ý kiến bác sĩ về liều lượng cụ thể. Tuy nhiên, với một người khỏe mạnh bình thường, việc sử dụng mỡ lợn một cách có chừng mực, hợp lý không lo gây tăng cân mà còn giúp bữa ăn tăng hương vị, nuôi dưỡng làn da và mái tóc.