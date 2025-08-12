Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu là cặp đôi "ca lạ" của Vbiz, bởi lẽ dù lộ rất nhiều hint kết hôn, sinh con nhưng cả hai vẫn "mập mờ" về mối quan hệ với đối phương. Tuy nhiên, những người theo dõi 2 nghệ sĩ này sẽ nhận ra dạo gần đây họ thường xuyên có hành động chứng minh "danh phận" với đối phương. Không chỉ công khai ôm nhau giữa thảm đỏ, mới đây Hoàng Thuỳ Linh còn thoải mái thừa nhận tình cảm với Đen Vâu.

Câu chuyện bắt đầu khi Đen Vâu FC để lại lời chúc mừng sinh nhật bên dưới bài đăng của Hoàng Thuỳ Linh: "Chúc mừng sinh nhật chị, Vị Nhà cũng tuyệt vời lắm ạ". Ngay sau đó, Hoàng Thuỳ Linh trực tiếp trả lời, cô viết: "Xin cảm ơn Đồng Âm nha! Mình cũng là một Đồng Âm nè". Đáng chú ý, "Đồng Âm" là tên fandom của Đen Vâu, và việc nữ ca sĩ tự nhận mình cũng là một thành viên của cộng đồng người hâm mộ này khiến dân mạng lập tức "bắt sóng" và cho rằng đây là động thái ẩn ý về mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai. Đây cũng lần hiếm hoi Hoàng Thuỳ Linh thừa nhận tình cảm với Đen Vâu trên MXH.

Hoàng Thuỳ Linh thừa nhận mình là "fan cứng" của Đen Vâu

Cặp đôi vừa có màn trình diễn cùng nhau, ánh mắt "si tình" của đàng gái khiến netizen thích thú

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu bắt đầu xuất hiện chung khi cả hai hợp tác ra mắt sản phẩm âm nhạc Gieo quẻ được ra mắt vào tháng 1/2022. Thời điểm đó, mỗi khi có dịp cùng lộ diện thì nam rapper gọi Hoàng Thuỳ Linh vô cùng thân mật là "Linh" dù anh nhỏ hơn cô 1 tuổi. Sau 1 năm Gieo quẻ ra mắt, công chúng bắt đầu đặt ra những nghi vấn về mối quan hệ "khác thường" của Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vân. Đặc biệt phải kể đến cột mốc vào tháng 1/2023, một nguồn tin thân cận cho biết Hoàng Thuỳ linh và Đen Vâu đã bí mật tổ chức lễ ăn hỏi ở quê nhà đàng gái tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Khi thông tin ngày càng rầm rộ, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu vẫn giữ quy tác chung là không lên tiếng. Đến tháng 1/2024, nam rapper đăng tâm thư, nhưng không hề phủ nhận việc "chốt đơn" Hoàng Thuỳ Linh. Đen Vâu nói: "Bản thân Đen luôn tâm niệm rằng là một người biểu diễn, bước lên sân khấu là nghệ sĩ, bước xuống sân khấu là một người bình thường, khán giả có yêu có quý mới quan tâm đến mình, vậy nên Đen luôn nhắc nhở mình rằng bản thân hãy làm những điều tích cực để khán giả của mình luôn đón nhận những điều vui, điều tích cực.

Từ trước đến giờ Đen không nhắc nhiều về gia đình và đời sống cá nhân bởi vì muốn đời sống âm nhạc của mình chỉ gói gọn xung quanh những giai điệu và lời hát. Về những việc liên quan đến cuộc sống của Đen, đặc biệt là những chuyện vui, những chuyện có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người… Đen hứa sẽ là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật với mọi người về mình khi Đen thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo. Còn hiện tại Đen đang dồn hết sức cho công việc để đền đáp sự ủng hộ của khán giả".

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu luôn có cách thể hiện tình cảm đặc biệt khi xuất hiện chốn đông người

Vào tháng 3/2023, khi được hỏi trực tiếp thông tin đã tổ chức lễ ăn hỏi, Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ trong chương trình Talksoul: "Thật ra những gì cần chia sẻ, em đã nói ở MV gần đây nhất rồi. Những người đang yêu âm nhạc của mình, những người theo dõi mình và cả những anh chị truyền thông nữa - em đều coi họ là người thân của mình. Trên quãng đường em đi, họ đều chứng kiến những vui buồn để chia sẻ và ủng hộ. Với em, điều đó rất giá trị. Em cũng nói rằng, nếu không muốn đối thoại với mọi người thông qua chuyện cá nhân. Từ trước đến nay vẫn là như vậy".

Khi phóng viên tiếp tục đặt vấn đề nếu đối diện trực tiếp và rõ ràng thì thông tin Hoàng Thuỳ Linh ăn hỏi sẽ mãi là điều tò mò của khán giả, nữ ca sĩ lại giải thích vòng vo: "Đó là cách em trả lời câu hỏi của anh đấy. Thật ra khi bước vào công việc này, em có đủ mộng mơ cho âm nhạc của mình. Tuy nhiên, em cũng cần có sự tỉnh táo để bước qua những điều người ta đang thêu dệt. Nếu 1 trong 2 thôi thì anh cũng sẽ rất khó để bước trên bất cứ con đường nào trong cuộc sống. Em nghĩ rằng em chẳng còn cách nào khác. Em muốn bảo vệ đồng đội, bảo vệ khán giả, bảo vệ những người thương em và âm nhạc của em. Em phải chọn bảo vệ mình để không làm ảnh hưởng đến họ".

Hoàng Thuỳ Linh từng vòng vo khi được hỏi đến chuyện đã đám hỏi

Trong Vietnamese Concert tháng 9/2023, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu từng khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi có loạt hành động thân mật ngay trên sân khấu. Cả hai cùng trình diễn ca khúc Miền Đất Hứa với phần lời tình tứ như đối đáp giữa nam – nữ, đặc biệt là câu hát "Muốn tha anh về đây làm của riêng…" được Hoàng Thùy Linh lặp lại nhiều lần, khiến khán giả tin rằng đây là cách cả hai ngầm công khai tình cảm.

Dù tránh xác nhận tin đồn hẹn hò hay kết hôn, Hoàng Thùy Linh vẫn nhiều lần nhắc đến từ "hạnh phúc" mỗi khi nói về Đen Vâu. Ngay trong concert, cô đặt câu hỏi đầy ẩn ý: "Con đã tìm thấy trái tim của mình. Con sẽ hạnh phúc phải không mẹ?" và trong tâm thư gửi khán giả sau đó, nữ ca sĩ khẳng định đã "tìm thấy hạnh phúc thực sự" và cảm thấy "tự do hơn bao giờ hết" khi tin rằng tình yêu và lòng tốt là chìa khóa để hoàn thiện bản thân.