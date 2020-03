Bố mẹ thông minh chỉ vài "chiêu" để đối phó mỗi khi con bướng bỉnh

Nuôi dạy con là một công việc mà không ai có thể cầm tay chỉ việc cụ thể cho bố mẹ được. Bạn chỉ có thể tự học hỏi từ các khóa học và các cuốn sách nuôi dạy con. Do đó, chắc chắn trong quá trình này bố mẹ sẽ có mắc phải những sai lầm.

Tiến sĩ Kevin Zollman - phó giáo sư triết học tại Đại học Carnegie Mellon kết hợp với chuyên gia nuôi dạy con nổi tiếng Paul Raeburn đã cho ra đời một cuốn sách "The Theory of Games for Parents" (Tạm dịch: Lý thuyết trò chơi dành cho cha mẹ) đã liệt kê ra những việc mà bố mẹ nên làm khi con trở nên bướng bỉnh chống đối không làm theo lời bố mẹ.

Bí mật của trò chơi này là bố mẹ cùng con đi đến các thỏa thuận công bằng giúp con trở nên ngoan ngoãn, và có mối quan hệ thân thiết với bố mẹ.

1. Con không chịu thay quần áo dù bố mẹ đang rất vội

Bảo một đứa trẻ đứng lên thay quần áo khi con đang chơi là một việc rất khó khăn. Bởi con không muốn trò chơi của mình bị gián đoạn. Trong trường hợp con từ chối thay quần áo, bố mẹ hãy biến việc này thành một trò chơi xem sao. Chẳng hạn như thi xem ai thay quần áo nhanh hơn, thi xem ai có thể mặc quần áo trong khi đang bị bịt mắt. Chắc chắn con sẽ ngay lập tức đồng ý chơi với bố mẹ.

2. Con không muốn ăn sáng

Thông thường vào buổi sáng, bố mẹ sẽ rất bận rộn nên sẽ để con tự ăn sáng. Trong khi đó, ăn sáng lại là việc mà con không thích nên viễn cảnh một bữa sáng kết thúc trong tiếng quát tháo là điều khó tránh khỏi. Vậy bạn hãy thử đố con đếm xem bố mẹ đã múc bao nhiêu thìa đổ vào bát cháo này. Điều này sẽ giúp con mải đếm hơn là chú ý đến việc mình đã ăn hết bát cháo.

3. Con không chịu ăn rau

Nếu con không thích ăn raunhưng lại rất thích ăn đồ ngọt thì bố mẹ hãy dùng phần bánh, kẹo mà con yêu thích làm món tráng miệng. Từ đó, con sẽ có động lực để ăn hết phần rau của mình. Bố mẹ đừng la mắng hay cố gắng mua chuộc con. Một sự thỏa thuận tốt sẽ giúp con hợp tác với bố mẹ.

4. Con không muốn bị phạt vì hành vi xấu

Trẻ con thường rất sợ bị phạt trong khi bản thân lại thường xuyên phạm lỗi. Song thay vì phạt con, bố mẹ hãy cư xử với con như người trưởng thành. Nghĩa là bạn sẽ giải thích con hiểu lỗi của con nằm ở đâu, tại sao con không nên hành xử như vậy, và vì con làm sai nên con sẽ bị phạt. Hình phạt sẽ là không có tiền tiêu vặt trong 1 tuần hoặc rửa bát đĩa vào buổi tối 1 tuần. Bố mẹ hãy cho con quyền lựa hình phạt của mình.

Thay vì bắt con tự suy nghĩ về lỗi lầm của mình, bố mẹ hãy nói chuyện và hướng dẫn con sửa lỗi để lần sau con không lặp lại sai lầm này nữa.

5. Con không chịu nắm tay bố mẹ khi đi qua đường

Hành động con đột nhiên bỏ tay bố mẹ ra khi đi hoặc băng qua đường là chuyện rất dễ bắt gặp bởi trẻ rất hiếu kỳ, chỉ cần thấy một sự vật sự việc lạ lẫm là sẽ muốn chạy đến xem ngay.

Để tránh rơi vào tình huống này, bố mẹ nên trao cho con quyền chủ động. Nói cách khác, con sẽ là người chịu trách nhiệm dẫn bố mẹ băng qua đường. Chắc chắn khi đảm đương trọng trách này, con sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn.

Nguồn: B.S