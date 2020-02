Bố mẹ nghi ngờ bản thân nhiễm corona đã tự cách ly và quay video nhờ người đến cứu con gái 6 tuổi đang sống một mình ở nhà

Trang Kankanews đưa tin ngày 9/2, gần đây một video được lan truyền nhanh chóng trên mạng với nội dung: Bố mẹ đều nhập viện nên bé gái sống một mình trong nhà, mọi người đang mang thức ăn cho cô bé. Sau khi tìm hiểu thì được biết, video được quay tại quận Hồng Sơn, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Theo đó, bé gái trong video năm nay 6 tuổi. Các nhân viên cộng đồng mang thức ăn đến cho đứa bé là vì họ nhận được video cùng lời "cầu cứu" từ cô Trần, mẹ ruột của đứa bé.

Người mẹ chỉ dám đứng từ xa quay video.

Sau đó cô gửi cho bạn bè để "cầu cứu", mong mọi người giúp đỡ con gái.

Ngày 3/2, chồng của cô Trần đã bị cách ly do nghi ngờ mắc bệnh viêm phổi do nhiễm virus corona. Chỉ còn 2 mẹ con sống ở nhà. Nhưng đến ngày 4/2, cô Trần xuất hiện những phản ứng phụ do sử dụng thuốc Tamiflu (một loại thuốc được sử dụng để điều trị và ngăn ngừa cúm A và cúm B), cô không thể làm việc nhà cũng như nấu nướng cho con gái.

Lo lắng bản thân đã nhiễm virus corona từ chồng và sợ sẽ lây truyền sang con khi đến gần, cô Trần đã tự cách ly mình và nhờ vả đến sự giúp đỡ của bạn bè.

Sau khi nhận được thông tin, bác sĩ và các nhân viên cộng đồng đã ngay lập tức đến nhà cô Trần. Họ có nhiệm vụ mang thức ăn đến cũng như kiểm tra sức khỏe cho cô Trần và khử trùng mọi ngóc ngách trong nhà.

Các nhân viên y tế đã đến khử trùng ngôi nhà và mang thức ăn cho đứa trẻ.

Rất may mắn là cô Trần không nhiễm virus corona. Hiện tại, tình hình 2 mẹ con đã ổn định, sức khỏe của cô Trần đã gần như phục hồi.

Nguồn: Kankanews

