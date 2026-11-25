Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, đã có vợ và hai con. Bố mẹ tôi đều nghỉ hưu được vài năm, tổng lương hưu của hai ông bà mỗi tháng hơn 20 triệu đồng. Ngoài khoản lương hưu ổn định, bố mẹ còn có nhà cửa đầy đủ, không phải nuôi con cái hay gánh khoản nợ nào. Tôi biết ông bà sống khá dư dả nên cũng mừng, bởi ít nhất sau này tôi không phải quá lo lắng chuyện phụng dưỡng hay tiền bạc cho bố mẹ khi về già.

Lúc mới lập gia đình, ông bà có hỗ trợ một khoản để hai vợ chồng tôi ổn định cuộc sống, còn sau đó chúng tôi tự lo liệu. Tôi luôn nghĩ đã trưởng thành, có gia đình riêng thì phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, không thể cứ gặp khó khăn lại tìm đến bố mẹ.

Nhưng khoảng vài tháng gần đây, kinh tế gia đình tôi thực sự chật vật. Công việc của vợ không ổn định, thu nhập lúc có lúc không, trong khi tiền học của con, tiền sinh hoạt, điện nước và đủ thứ chi phí vẫn phải thanh toán đều đặn. Đúng lúc ấy, chiếc xe máy tôi đi làm hằng ngày lại hỏng nặng, thợ báo chi phí sửa chữa khá cao mà cũng không đảm bảo sử dụng lâu dài. Tôi tính toán thấy có lẽ phải mua một chiếc xe khác, nhưng tiền tiết kiệm gần như chẳng còn bao nhiêu.

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Vợ tôi nghe vậy liền gợi ý hay là tôi về xin bố mẹ một khoản. Cô ấy nói ông bà có lương hưu hơn 20 triệu, hai người tiêu không hết, trong khi con cháu đang khó khăn thì giúp một chút cũng chẳng có gì quá đáng. Ban đầu tôi chỉ im lặng, sau đó nói thẳng rằng mình không muốn làm chuyện ấy.

Tôi không phủ nhận bố mẹ có điều kiện, nhưng nghĩ đến cảnh một người đàn ông hơn 30 tuổi, có vợ con rồi vẫn phải về ngửa tay xin tiền mua xe, tôi thấy rất xấu hổ. Nếu thực sự túng thiếu đến mức không còn cách nào khác thì có thể nhờ bố mẹ giúp đỡ, nhưng tôi vẫn muốn tự tìm cách xoay xở trước.

Thế mà vợ không thông cảm. Cô ấy giận dỗi, cho rằng tôi sĩ diện hão, có bố mẹ dư dả mà không biết tận dụng. Thậm chí, trong lúc cãi nhau, cô ấy còn nói tôi bất tài, không lo nổi cho vợ con nên cả nhà mới phải khổ sở như vậy.

Tôi nghe mà rất buồn. Tôi biết vợ cũng đang áp lực vì kinh tế gia đình, nhưng chẳng lẽ cứ có khó khăn là phải tìm đến bố mẹ? Tôi không muốn biến khoản lương hưu của ông bà thành nguồn hỗ trợ thường xuyên cho gia đình mình. Chỉ có điều, đôi khi tôi cũng tự hỏi liệu mình đang quá tự ái, hay thực sự nên gạt bỏ sĩ diện để xin bố mẹ giúp một lần, bởi người phải chịu cảnh thiếu thốn cùng tôi không chỉ có riêng tôi mà còn cả vợ con?